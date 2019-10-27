Гороскоп на завтра, 28 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 октября 2019 для Овнов Выставляйте сегодня себя напоказ, саморекламы много не бывает. Кто-то, вероятно, сочтет вас человеком, лишенным скромности, но это неважно, сейчас Овнам нужно выйти на первый план и получить ведущую роль. От ваших действий в этот период времени зависит благосостояние всей семьи на долгие годы. Сегодня для вас окажутся удачными поездки с практическими целями, по возможности выбирайте общественный транспорт. Если вы водите автомобиль, будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, не исключены аварийные ситуации.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 октября 2019 для Тельцов Тельцов трудно сейчас принять за приятных людей, вы напористы до агрессивности, остры на язык и неосмотрительно дерзки. Приготовьтесь сегодня к вероятным размолвкам и ссорам с возлюбленными, причиной которых, скорее всего, будет ваша гордыня. Не исключено, что близкая подруга или друг попросит вас о помощи. Сделайте все так, чтобы отказать и не нанести обиды, в противном случае вы будете втянуты в чужой конфликт и окажетесь крайним. Вечером могут нагрянуть гости, придется проявить свои кулинарные способности, подготовьтесь и блесните каким-либо экзотическим блюдом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 октября 2019 для Близнецов Напряженный день для представителей знака Близнецы. Для Близнецов, работающих в области бизнеса, наступает нелегкое время. Очень велик интерес к вам со стороны налоговых органов. Если вы чувствуете за собой «грешки», лучше пожертвовать частью, чтобы сохранить целое. Не поддавайтесь сегодня негативным эмоциям, особенно если они касаются ваших сослуживцев, есть шанс оставить хорошее впечатление о себе и приобрести сторонников. Полученные сегодня вами новости весьма интересны, но, скорее всего, недостоверны.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 октября 2019 для Раков Это превосходный день, для того чтобы, невзирая на погодные условия, отправиться на природу. Только не забудьте пригласить друзей и откажитесь сегодня от тяжелой пищи в пользу овощей и фруктов. День благоприятен для брака или помолвки. Семейный союз, заключенный в сегодняшний день, скорее всего, будет долгим и счастливым. Так же сегодня можно попробовать выяснить взаимоотношения и добиться ясности в тех вопросах, которые представляются вам наиболее актуальными, только делать это следует непременно открыто, четко выражая свои мысли.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 октября 2019 для Львов В личной жизни Львов грядут благоприятные перемены. Если вы соскучились по интересному трудному делу, то появится хорошая возможность показать, на что вы способны. Если будет запущен новый проект, вам необходимо, и это по силам, быть в нем лидером. Дабы соответствовать такому статусу, придется пожертвовать частью своего отдыха и вникнуть в тему более основательно. День сегодня также удачен для планирования ребенка, а секс в эту ночь доставит незабываемые ощущения.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 28 октября 2019 для Дев Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идет на снижение, многих из Дев ожидает чувство неудовлетворенности происходящим, недовольство собой и своими поступками. Текущие дела представляются в виде сложного комплекса проблем, но в действительности все не так плохо, и вскоре вы в этом убедитесь. Не следует сегодня обращаться с ходатайствами и искать деловой или финансовой поддержки. Ближе к вечеру вы, вероятно, почувствуете легкое недомогание, не следует на этот раз, как обычно, отмахиваться, займитесь здоровьем всерьез.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 28 октября 2019 для Весов Неплохой, насыщенный приятными моментами день для Весов. Если вы наметили на сегодня отдых, он может сорваться из-за встречи с дальними родственниками, однако она будет весьма приятной и многообещающей. Семья и дом потребуют вашего пристального внимания, уделите время детям и своей половинке, не стесняйтесь в выражении чувств. Вечер обещает быть наполненным страстью, только не следует провоцировать ревность у партнера. Не исключено, что любимый человек преподнесет вам сегодня какой-то подарок.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 октября 2019 для Скорпионов Если у вас накопилось немного денег, и перед вами стоит вопрос, что с ними делать, обратитесь за советом к тем, кому доверяете, наверняка вы получите нужный совет. Если сегодня на работе сложится спорная ситуация, уходите от ее обсуждения любой ценой, это не значит, что вы избегаете проблем, вы просто не желаете конфликтовать с коллегами. Возможно сегодня, вам придется столкнуться с вопросами наследства, субсидий или каких-то других выплат. Вечер благоприятен для семейных посиделок, совместных мероприятий и встреч со старыми друзьями.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 октября 2019 для Стрельцов Напряженный, нервозный день, Стрельцы сами не знают, чего желают, разберитесь в собственных чувствах, вероятно, вы просто сегодня чрезмерно эмоциональны. Все внешнее способно нарушить ваш внутренний покой, поэтому лучше будет в этот день побыть в спокойной обстановке, наедине с собой, своими мыслями. С родственниками хорошо общаться на расстоянии, в противном случае не миновать ссоры. Сегодняшний вечер даст ответ на многие вопросы, уделите особое внимание тому, как выглядите, что говорите.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 октября 2019 для Козерогов Если вы желаете хорошо заработать, возьмите все дела на себя, и тогда помимо денег можете получить повышение по службе. Ваше вознаграждение в этот период напрямую зависит от объема выполненной работы. Не принимайте важные решения в одиночку, предоставьте коллегам возможность проявить свои таланты. Если в сегодняшний день произойдут какие-либо недоразумения, винить себя в этом не придется — нынешние астрологические условия во многом благоприятствуют проявлению инициативы, но таят в себе подвох.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 октября 2019 для Водолеев Предстоящий день потребует от Водолеев проявления выдержки и деликатности по отношению к своим коллегам. Служебные обязанности будут напрягать, постарайтесь забыть на некоторое время, что вы человек ответственный, и займитесь делами второстепенной важности. Сегодня, возможны проблемы с бытовой техникой, настройтесь по-боевому и просто так не сдавайтесь. Близких людей изумят ваши познания и умение, когда проблемы будут решены.