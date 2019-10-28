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Понедельник, 28.10.2019
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Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019: все знаки Зодиака
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для всех знаков Зодиака интересный и оригинальный.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Овнов 

    В период октябрьского новолуния звезды рекомендуют проявить осмотрительность и бережливость в деньгах. Кредит на новолуние в Скорпионе обратится долговой ямой. Смелость, терпение, стойкость, преданность и участливость помогут укреплению отношений.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Тельцов 

    Следует избегать мест и людей, где и с кем конфликты вероятны! Вы можете обновить и переосмыслить отношения со своим окружением. Протянув руку помощи на новолуние в Скорпионе, обретёте верного друга.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Близнецов 

    Эмоциональное состояние в этот день очень тяжелое. В этот день кризисов, проблем и отрицательных эмоций особо остро начнёте ценить тех, кто рядом несмотря ни на что. Переход на новую работу неудачен: на новом месте ожидаются трудности. Нельзя брать в долг, оформлять кредит.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Раков

    Минусы этого дня, конечно, огромные - это время стрессов и эмоциональных кризисов. Но новолуние в знаке Скорпиона также несет удачную реализацию возможностей. Любовь в этот день укрепляется верностью и страстным сексом, романтикой.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Львов   

    Возможны перепады настроения, эмоциональные перенапряжения, депрессии. Серьезный анализ финансовой ситуации поможет убрать лишние заботы. Сэкономил — значит, заработал. Категорически запрещено заключать договора, совершать сделки, особенно с недвижимостью — сделки будут неудачными, дела не пойдут, у купленной недвижимости всплывут неожиданные проблемы. Контракты окажутся недолговечными, продажи не пойдут, переговоры зайдут в тупик.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Дев  

    Не бойтесь перемен в жизни - это новолуние может изменить ход событий как в личной жизни так и в профессиональной деятельности к лучшему.

  • 7

    Весы (28 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Весов 

    В этот день следует как можно меньше находиться на людях: грозят разногласия и ссоры с коллегами, начальством, родственниками, друзьями. Угроза серьезного конфликта, вражды. Существует опасность возобладания и выплеска негативных эмоций, агрессии: не исключены драки.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вы сможете реализовать свои идеи. Новолуние в Скорпионе - хорошее время для проявления своих незаурядных способностей. Не стоит избегать большого объема работы: в это время появятся силы его выполнить.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Стрельцов 

    Вы вполне сможете воплотить в жизнь свои необычные идеи, привлекая инвесторов и чужие деньги. Держите себя в руках, так как в этот день характерен выплеск отрицательных эмоций, агрессии.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Козерогов

    Давать в долг можно только очень надежным людям — иначе большая угроза невозврата. В этот день вы сможете изменить ход событий как в личной жизни так и в профессиональной деятельности в лучшую сторону.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Водолеев 

    В период новолуния в Скорпионе отмечается повышенной чувствительностью. Интимные связи, особенно случайные, способны снять стресс, улучшить работоспособность. Можно расслабиться, сходить в сауну.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 октября 2019 для Рыб

    Сегодня у вас всё получится, только не злитесь и полностью контролируйте свои эмоции. Благоприятно в это время занятие любыми видами спорта. Но особенно на пользу пойдет плавание! Ни в коем случае нельзя пропускать бассейн, водные процедуры.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (28.10 - 03.11)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (28.10 - 03.11.2019)

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