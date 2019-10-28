Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 октября 2019 для Овнов В период октябрьского новолуния звезды рекомендуют проявить осмотрительность и бережливость в деньгах. Кредит на новолуние в Скорпионе обратится долговой ямой. Смелость, терпение, стойкость, преданность и участливость помогут укреплению отношений.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 октября 2019 для Тельцов Следует избегать мест и людей, где и с кем конфликты вероятны! Вы можете обновить и переосмыслить отношения со своим окружением. Протянув руку помощи на новолуние в Скорпионе, обретёте верного друга.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 октября 2019 для Близнецов Эмоциональное состояние в этот день очень тяжелое. В этот день кризисов, проблем и отрицательных эмоций особо остро начнёте ценить тех, кто рядом несмотря ни на что. Переход на новую работу неудачен: на новом месте ожидаются трудности. Нельзя брать в долг, оформлять кредит.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 октября 2019 для Раков Минусы этого дня, конечно, огромные - это время стрессов и эмоциональных кризисов. Но новолуние в знаке Скорпиона также несет удачную реализацию возможностей. Любовь в этот день укрепляется верностью и страстным сексом, романтикой.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 октября 2019 для Львов Возможны перепады настроения, эмоциональные перенапряжения, депрессии. Серьезный анализ финансовой ситуации поможет убрать лишние заботы. Сэкономил — значит, заработал. Категорически запрещено заключать договора, совершать сделки, особенно с недвижимостью — сделки будут неудачными, дела не пойдут, у купленной недвижимости всплывут неожиданные проблемы. Контракты окажутся недолговечными, продажи не пойдут, переговоры зайдут в тупик.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 28 октября 2019 для Дев Не бойтесь перемен в жизни - это новолуние может изменить ход событий как в личной жизни так и в профессиональной деятельности к лучшему.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 28 октября 2019 для Весов В этот день следует как можно меньше находиться на людях: грозят разногласия и ссоры с коллегами, начальством, родственниками, друзьями. Угроза серьезного конфликта, вражды. Существует опасность возобладания и выплеска негативных эмоций, агрессии: не исключены драки.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 октября 2019 для Скорпионов Сегодня вы сможете реализовать свои идеи. Новолуние в Скорпионе - хорошее время для проявления своих незаурядных способностей. Не стоит избегать большого объема работы: в это время появятся силы его выполнить.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 октября 2019 для Стрельцов Вы вполне сможете воплотить в жизнь свои необычные идеи, привлекая инвесторов и чужие деньги. Держите себя в руках, так как в этот день характерен выплеск отрицательных эмоций, агрессии.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 октября 2019 для Козерогов Давать в долг можно только очень надежным людям — иначе большая угроза невозврата. В этот день вы сможете изменить ход событий как в личной жизни так и в профессиональной деятельности в лучшую сторону.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 октября 2019 для Водолеев В период новолуния в Скорпионе отмечается повышенной чувствительностью. Интимные связи, особенно случайные, способны снять стресс, улучшить работоспособность. Можно расслабиться, сходить в сауну.