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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (28.10- 03.11)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (28.10- 03.11)
08:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Узнать, что планеты приготовили для вашего Знака Зодиака в конце октября и начале ноября, поможет любовный гороскоп.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Астрологи настойчиво советуют Овнам заняться улучшением отношений. Да-да, время пришло: Марс в Весах повысит шансы на успех. Рутина грозит нарушить планы. Желательно провести неделю так, как не решались раньше: искать необычные форматы свиданий, менять имидж и удивлять — в первую очередь самих себя. Если на буднях это сделать сложно, разнообразить личную жизнь можно на выходных: проведите их так, как мечтали.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Наступает хорошее время для серьезных и решительных Тельцов, которых волнует будущее их отношений. Меркурий, который 31 октября станет ретроградным, подарит возможность достичь желаемого, но придется приложить встречные усилия. Будет отлично, если Тельцы начнут думать о серьезных вещах и планировать крупные перемены в личной жизни. Момент для этого самый удачный.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецов ретро-Меркурий заставит задуматься об отношениях и найти результаты, которыми можно похвалиться. Планета-покровитель с 28 по 31 октября даст шанс устроить все так, как того хотят Близнецы. Тем, кто переживает сложный период, следует поразмышлять: чего вы хотите от жизни и отношений? Что вас не устраивает в текущем моменте? Не время подавлять свои чувства, но и не время заострять внимание на негативе.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

В жизни Раков в конце октября вполне вероятны перемены. Поначалу небольшие, они могут стать вестниками крутых жизненных виражей и судьбоносных моментов. Если текущее положение в любви устраивает полностью, эксперты dailyhoro.ru советуют подумать над тем, как укрепить свои позиции. Ну а если Раки готовы к переменам, то можно довериться Венере, которая обязательно подарит что-то новое.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львы — романтичные натуры, даже если уверены в обратном. И сейчас наступает время, когда это качество принесет счастье, любовь и признание. Астрологи советуют проанализировать свои сильные стороны, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Юпитер в Стрельце позволит стать деликатными, приятными и обходительными, что сыграет на руку. Если это принесет радость Львам и их партнерам — вы на верном пути.

Любовный гороскоп на неделю для Девы 

Под влиянием Меркурия, переходящего в ретро-фазу, в личных отношениях Дев могут наметиться сложности. Возможно, возникнет желание вырваться из-под навязчивого влияния прежнего или нового партнера. Чужой контроль и назойливость будут очень сильно нервировать Дев. Самое время разорвать энергетические привязки и откровенно поговорить с партнером, тогда давление сменится потоком любви и ласки.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Пройдет совсем немного времени, и Венера перейдет в Стрельца. Со 2 ноября у влюбленных Весов начнется полоса везения. Если это про вас, то можно начать планировать какие-то важные дела, связанные с отношениями. Всем остальным можно подготовиться к сложным переменам, которых вы побаиваетесь. Но переживать особо не о чем: резкая смена энергетики покровителя снимет напряженность, вернет в жизнь яркие краски и позволит найти любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Планеты, сгруппировавшиеся в Знаке Скорпиона, разгонят тучи в личной жизни. Терпение, мудрость и понимание освежат чувства. В конце октября Скорпионы могут быть особенно эмоциональными и чувствительными. На этой почве им могут сниться вещие сны, приходить яркие фантазии и приступы настоящей влюбленности, в том числе неожиданной: например, в собственного партнера. Но слишком интенсивная активность в любовной сфере может вызвать легкую слабость и опустошение, поэтому астрологи советуют поберечь себя и для других дел.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам в отношениях звезды советуют разнообразить совместную жизнь романтикой, свиданиями и признаниями. Рекомендуется придумать программу и развлечения так, чтобы скучать не пришлось ни вам, ни партнеру: новые впечатления укрепят отношения, да и Юпитер создаст для этого благоприятную почву. Стрельцам в сомнениях или в свободном полете лучше всего заняться саморазвитием или уйти с головой в работу.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Венера поможет Козерогам в вопросах обольщения и в установлении контактов. Но ее аспекты к Меркурию и Сатурну указывают на опасность конфликтов с партнером. Астрологи советуют 31 октября и 2 ноября пропускать критику и нелицеприятные слова мимо ушей, даже если они небеспочвенны. Ведь уже в начале ноября на личном фронте станет безоблачно, а кратковременное напряжение сменится неожиданными сюрпризами и гармонией.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Проблемы могут прийти в начале ноября, когда Меркурий войдет в ретро-фазу. Ласковый попутный ветер сменится сильными порывами сомнений и неуверенности. Сохранить душевную гармонию в это время поможет позитивное мышление и поддержка партнера. Тогда Меркурий подарит удачу, причем и в деловой, и в личной жизни. Единственное, о чем предупреждают астрологи: любовные повороты будут скользкими, поэтому не стоит слепо доверять чувствам. Периодически нужно подключать благоразумие.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Венера в Скорпионе будет сковывать романтические и семейные отношения Рыб, повысит напряжение между влюбленными, в связи с чем возможны конфликты. Астрологи советуют искать отдушину в романтике, свиданиях и общении. Подойдут теплые вечера наедине, совместный досуг и переписка. Главное — прожить бесконфликтно до 1 ноября: Венера перейдет в Стрельца, и ситуация изменится к лучшему.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (28.10 - 03.11)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (28.10 - 03.11.2019)

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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