Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 октября 2019 для Овнов Будьте внимательны к людям, которые вас окружают. Не исключено, что вы поймете: человек, которому вы доверяли, на самом деле этого не заслуживает, а вот тот, от кого вы не ждали ничего хорошего, является надежным союзником. Возможно, день будет связан с какими-то важными открытиями, касающимися семейных и любовных отношений. Вы увидите, какие ошибки допустили, и сможете их исправить. Не все события этого дня приятны, но большинство из них может натолкнуть вас на какие-то интересные мысли, подсказать, как действовать дальше. Многие Овны получат опыт, который им вскоре пригодится.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 октября 2019 для Тельцов Вы не тратите времени зря, поэтому добиваетесь большего, чем другие. Есть возможность научиться чему-то новому, получить ценный опыт, пообщаться с людьми, которые многое знают и готовы поделиться информацией. Вероятны полезные знакомства. Чем бы вы ни занимались, будьте готовы к тому, что получить нужные результаты удастся не сразу, так что стоит запастись терпением. Вторая половина дня дает шанс успешно завершить давно начатые дела. Будет возможность помочь близкому человеку или решить какую-то семейную проблему.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 октября 2019 для Близнецов Можно сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Вы поможете родственникам и знакомым, дадите хороший совет человеку, оказавшемуся в тупике. Ваши достойные поступки не остаются незамеченными, вознаграждения за них вы не ждете, но непременно его получите. День подходит для того, чтобы взяться за какое-то интересное дело или попробовать нечто совершенно новое. Вы не пожалеете, что проявили инициативу. Некоторых Близнецов ждут приятные известия издалека.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 октября 2019 для Раков Плодотворный день. Удается найти правильный подход ко многим проблемам и решить их, избавив тем самым и себя, и близких от волнений и тревог. Вам помогают даже люди, которых вы совсем плохо знаете, на друзей и знакомых можно положиться во всем. Некоторые Раки смогут восстановить давние деловые связи. Сейчас они окажутся очень полезными. Вероятны успехи в учебе, есть шанс получить знания и навыки, которые вскоре пригодятся. Вы на лету подхватываете хорошие идеи. Не исключены поездки, в том числе совершенно неожиданные. Они обещают массу ярких впечатлений.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 октября 2019 для Львов Настойчивость и целеустремленность помогают вам справиться со многими проблемами. Там, где другие уступают и смиряются с неизбежным, вы продолжаете действовать и добиваетесь успеха. Можно заниматься несколькими делами одновременно - вы с ними быстро справитесь, а ошибок не допустите. Острая деловая интуиция поможет заключить выгодные сделки, правильно распорядиться деньгами. С точки зрения личных отношений это не самый простой день. Иногда близкие понимают вас неправильно, возникают неоднозначные ситуации. Сохраняйте спокойствие - все проблемы вскоре решатся.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 29 октября 2019 для Дев Не торопитесь. Успех сегодня приходит к тем, кто умеет ждать. Начинайте действовать тогда, когда для этого наступает благоприятный момент, а не раньше. Спешка может привести к неразберихе, многочисленным мелким недоразумениям, а то и к более серьезным проблемам. Гармонично складываются отношения с окружающими, старые обиды и разногласия забываются. Хорошо принимать гостей, устраивать импровизированные вечеринки. Вы найдете способ развеселить даже тех, кто пал духом. Не исключены приятные встречи со старыми знакомыми, которых вы будете очень рады видеть.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 29 октября 2019 для Весов Не торопитесь. Утро может быть довольно сложным. Некоторым представителям знака оно принесет новые заботы и хлопоты. Не торопитесь браться за важные дела. Но влияние позитивных тенденций вскоре усилится, начнутся перемены к лучшему. Ваш круг общения стремительно расширяется, и это идет на пользу: вы встречаете людей, у которых можно многому научиться. День подходит для новых знакомств, не исключено начало романтических историй. Во всем, что касается личных отношений, вы можете доверять своему опыту. Советы вам не нужны.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 октября 2019 для Скорпионов Вас ждет интересный день. Нельзя сказать, что звезды поддерживают вас во всем: порой преграды появляются на пути. Но вы не сдаетесь и добиваетесь успеха. К тому же удается найти союзников, к которым можно обратиться с любой просьбой и не сомневаться, что она будет выполнена наилучшим образом. Не исключено начало романтических историй, увлечение коллегой или деловым партнером. Вашему обаянию трудно противостоять, самые впечатлительные люди совершенно теряют голову. Имейте в виду: сейчас лучше не торопить события, а позволить им развиваться своим чередом.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 октября 2019 для Стрельцов День, когда вы сможете сделать много хорошего, позаботиться о близких. Вероятны встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали, легко будет помириться после ссоры, наладить отношения. Даже вопросы, из-за которых прежде часто возникали разногласия, сейчас удается обсудить спокойно и конструктивно. Можно вернуться к каким-то старым планам и наконец воплотить их в жизнь. Сегодня вам едва ли что-то помешает добиться желаемого. Выход из сложных ситуаций вы находите быстро, даже если располагаете лишь минимумом информации.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 октября 2019 для Козерогов Важный день. Постарайтесь не допускать даже самых мелких ошибок. Если сегодня делать все правильно, удача будет сопутствовать вам еще долго. Союзников и помощников выбирайте тщательно, интуиция поможет вам не ошибиться. Возможно получение тревожных известий, касающихся кого-то из близких, членов семьи. Не паникуйте: вскоре поступят куда более воодушевляющие новости. Нужна осторожность в финансовых делах. Сегодня вы склонны к необдуманным покупкам, чаще обычного проявляете расточительность, бросаете деньги на ветер.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 октября 2019 для Водолеев Удачный день и для вас, и для тех, кто рядом. Даже не заботясь специально о комфорте окружающих, вы делаете для них много хорошего. Неудивительно, что к вам тянутся самые разные люди. Интуиция подскажет, с кем стоит иметь дело, а кто не заслуживает симпатии и доверия. Возможно получение денег из нового источника или заключение сделок, которые принесут большую прибыль. Успехи в работе ждут Водолеев, чья деятельность требует общения с разными людьми. Многие представители знака сегодня проявят себя дипломатами, помирят тех, кто прежде не ладил.