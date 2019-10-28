Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Овнов
Будьте внимательны к людям, которые вас окружают. Не исключено, что вы поймете: человек, которому вы доверяли, на самом деле этого не заслуживает, а вот тот, от кого вы не ждали ничего хорошего, является надежным союзником. Возможно, день будет связан с какими-то важными открытиями, касающимися семейных и любовных отношений. Вы увидите, какие ошибки допустили, и сможете их исправить. Не все события этого дня приятны, но большинство из них может натолкнуть вас на какие-то интересные мысли, подсказать, как действовать дальше. Многие Овны получат опыт, который им вскоре пригодится.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Тельцов
Вы не тратите времени зря, поэтому добиваетесь большего, чем другие. Есть возможность научиться чему-то новому, получить ценный опыт, пообщаться с людьми, которые многое знают и готовы поделиться информацией. Вероятны полезные знакомства. Чем бы вы ни занимались, будьте готовы к тому, что получить нужные результаты удастся не сразу, так что стоит запастись терпением. Вторая половина дня дает шанс успешно завершить давно начатые дела. Будет возможность помочь близкому человеку или решить какую-то семейную проблему.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Близнецов
Можно сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Вы поможете родственникам и знакомым, дадите хороший совет человеку, оказавшемуся в тупике. Ваши достойные поступки не остаются незамеченными, вознаграждения за них вы не ждете, но непременно его получите. День подходит для того, чтобы взяться за какое-то интересное дело или попробовать нечто совершенно новое. Вы не пожалеете, что проявили инициативу. Некоторых Близнецов ждут приятные известия издалека.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Раков
Плодотворный день. Удается найти правильный подход ко многим проблемам и решить их, избавив тем самым и себя, и близких от волнений и тревог. Вам помогают даже люди, которых вы совсем плохо знаете, на друзей и знакомых можно положиться во всем. Некоторые Раки смогут восстановить давние деловые связи. Сейчас они окажутся очень полезными. Вероятны успехи в учебе, есть шанс получить знания и навыки, которые вскоре пригодятся. Вы на лету подхватываете хорошие идеи. Не исключены поездки, в том числе совершенно неожиданные. Они обещают массу ярких впечатлений.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Львов
Настойчивость и целеустремленность помогают вам справиться со многими проблемами. Там, где другие уступают и смиряются с неизбежным, вы продолжаете действовать и добиваетесь успеха. Можно заниматься несколькими делами одновременно - вы с ними быстро справитесь, а ошибок не допустите. Острая деловая интуиция поможет заключить выгодные сделки, правильно распорядиться деньгами. С точки зрения личных отношений это не самый простой день. Иногда близкие понимают вас неправильно, возникают неоднозначные ситуации. Сохраняйте спокойствие - все проблемы вскоре решатся.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Дев
Не торопитесь. Успех сегодня приходит к тем, кто умеет ждать. Начинайте действовать тогда, когда для этого наступает благоприятный момент, а не раньше. Спешка может привести к неразберихе, многочисленным мелким недоразумениям, а то и к более серьезным проблемам. Гармонично складываются отношения с окружающими, старые обиды и разногласия забываются. Хорошо принимать гостей, устраивать импровизированные вечеринки. Вы найдете способ развеселить даже тех, кто пал духом. Не исключены приятные встречи со старыми знакомыми, которых вы будете очень рады видеть.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Весов
Не торопитесь. Утро может быть довольно сложным. Некоторым представителям знака оно принесет новые заботы и хлопоты. Не торопитесь браться за важные дела. Но влияние позитивных тенденций вскоре усилится, начнутся перемены к лучшему. Ваш круг общения стремительно расширяется, и это идет на пользу: вы встречаете людей, у которых можно многому научиться. День подходит для новых знакомств, не исключено начало романтических историй. Во всем, что касается личных отношений, вы можете доверять своему опыту. Советы вам не нужны.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Скорпионов
Вас ждет интересный день. Нельзя сказать, что звезды поддерживают вас во всем: порой преграды появляются на пути. Но вы не сдаетесь и добиваетесь успеха. К тому же удается найти союзников, к которым можно обратиться с любой просьбой и не сомневаться, что она будет выполнена наилучшим образом. Не исключено начало романтических историй, увлечение коллегой или деловым партнером. Вашему обаянию трудно противостоять, самые впечатлительные люди совершенно теряют голову. Имейте в виду: сейчас лучше не торопить события, а позволить им развиваться своим чередом.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Стрельцов
День, когда вы сможете сделать много хорошего, позаботиться о близких. Вероятны встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали, легко будет помириться после ссоры, наладить отношения. Даже вопросы, из-за которых прежде часто возникали разногласия, сейчас удается обсудить спокойно и конструктивно. Можно вернуться к каким-то старым планам и наконец воплотить их в жизнь. Сегодня вам едва ли что-то помешает добиться желаемого. Выход из сложных ситуаций вы находите быстро, даже если располагаете лишь минимумом информации.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Козерогов
Важный день. Постарайтесь не допускать даже самых мелких ошибок. Если сегодня делать все правильно, удача будет сопутствовать вам еще долго. Союзников и помощников выбирайте тщательно, интуиция поможет вам не ошибиться. Возможно получение тревожных известий, касающихся кого-то из близких, членов семьи. Не паникуйте: вскоре поступят куда более воодушевляющие новости. Нужна осторожность в финансовых делах. Сегодня вы склонны к необдуманным покупкам, чаще обычного проявляете расточительность, бросаете деньги на ветер.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Водолеев
Удачный день и для вас, и для тех, кто рядом. Даже не заботясь специально о комфорте окружающих, вы делаете для них много хорошего. Неудивительно, что к вам тянутся самые разные люди. Интуиция подскажет, с кем стоит иметь дело, а кто не заслуживает симпатии и доверия. Возможно получение денег из нового источника или заключение сделок, которые принесут большую прибыль. Успехи в работе ждут Водолеев, чья деятельность требует общения с разными людьми. Многие представители знака сегодня проявят себя дипломатами, помирят тех, кто прежде не ладил.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Рыб
Легкий и приятный день. Он позволяет отдохнуть, повеселиться, пообщаться с близкими. Вы отлично ладите с окружающими, они часто понимают вас с полуслова. Можно начинать новые дела, вы быстро добьетесь в них успеха благодаря поддержке единомышленников. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский характер. Первая половина дня обещает удачные переговоры, вторая преподносит приятные сюрпризы, в том числе - романтические. Будет возможность решить какие-то бытовые проблемы, купить полезные вещи для дома. Не исключены денежные поступления.