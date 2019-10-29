Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 октября 2019 для Овнов Сегодня очень благоприятный день для новых начинаний. Также отлично вы поладите со всеми людьми из вашего окружения, на основании этого у вас создаться впечатление, что у вас больше друзей, чем обычно. Судя по всему, Вы сможете оказать кому-то помощь.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 октября 2019 для Тельцов Не стоит ошеломляться, если вы почувствуете сегодня болезненное состояние. Позаботьтесь о себе и о том, чтобы вас окружали тепло и уют. Проведите день в кругу семьи.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 октября 2019 для Близнецов Сегодня очень хороший день для достижений своей цели и совместной работы с вашими друзьями, семьей или коллегами. Постарайтесь доделать недоделанные дела, ибо позже они могут свалиться на вашу голову.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 октября 2019 для Раков Так как сегодня вы прочны как скала во время шторма, возможно у вас будут часто искать защиту и успокоения. Вы будете очень терпеливы и найдете во время нужные слова, чтобы быстро вернуть в чувства пострадавшего человека.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 октября 2019 для Львов Сегодня в вас проснётся желание мериться силой духа с обществом, принимая участие в дружеских дискуссиях, и познавать при этом что-то новое или находить решение какой-то проблемы.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 29 октября 2019 для Дев Шикарный день для любви. Сегодня от чего-то все разговоры с любимым человеком у вас будут съезжать на интимно сексуальные темы. Возможно, стоит это воспринимать как намек?

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 29 октября 2019 для Весов Желательно сегодня прогуляться в одиночку, чтобы освободиться от чужого эмоционального балласта. Иначе вам самим вскоре может понадобиться поддержка.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 октября 2019 для Скорпионов Рискните сейчас, поставив на карту очень и очень много, если хотите пройти дальше по карьерной лестнице. Сможете ли вы сделать такой шаг? Знайте, никто за вас не придёт и не сделает, так что поразмышляйте, но долго нетяните с этим вопросом.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 октября 2019 для Стрельцов День сулит разногласия. Будьте немного сдержанней, но если уж дело идет к дискуссии, то позаботьтесь о том, чтобы противная сторона также была знакома с правилами игры.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 октября 2019 для Козерогов В этот день вряд ли вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не о работе. Желательно не спорить и никому ничего не обещать, если не уверенны в своей силе «обещания». Уделите больше внимания близким людям.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 октября 2019 для Водолеев День приготовил вам подарок в отношениях любви. Не стройте планы на вечер, ибо возможен романтический ужин при свечах. Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания.