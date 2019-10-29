Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Овнов
Сегодня очень благоприятный день для новых начинаний. Также отлично вы поладите со всеми людьми из вашего окружения, на основании этого у вас создаться впечатление, что у вас больше друзей, чем обычно. Судя по всему, Вы сможете оказать кому-то помощь.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Тельцов
Не стоит ошеломляться, если вы почувствуете сегодня болезненное состояние. Позаботьтесь о себе и о том, чтобы вас окружали тепло и уют. Проведите день в кругу семьи.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Близнецов
Сегодня очень хороший день для достижений своей цели и совместной работы с вашими друзьями, семьей или коллегами. Постарайтесь доделать недоделанные дела, ибо позже они могут свалиться на вашу голову.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Раков
Так как сегодня вы прочны как скала во время шторма, возможно у вас будут часто искать защиту и успокоения. Вы будете очень терпеливы и найдете во время нужные слова, чтобы быстро вернуть в чувства пострадавшего человека.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Львов
Сегодня в вас проснётся желание мериться силой духа с обществом, принимая участие в дружеских дискуссиях, и познавать при этом что-то новое или находить решение какой-то проблемы.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Дев
Шикарный день для любви. Сегодня от чего-то все разговоры с любимым человеком у вас будут съезжать на интимно сексуальные темы. Возможно, стоит это воспринимать как намек?
Весы (28 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Весов
Желательно сегодня прогуляться в одиночку, чтобы освободиться от чужого эмоционального балласта. Иначе вам самим вскоре может понадобиться поддержка.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Скорпионов
Рискните сейчас, поставив на карту очень и очень много, если хотите пройти дальше по карьерной лестнице. Сможете ли вы сделать такой шаг? Знайте, никто за вас не придёт и не сделает, так что поразмышляйте, но долго нетяните с этим вопросом.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Стрельцов
День сулит разногласия. Будьте немного сдержанней, но если уж дело идет к дискуссии, то позаботьтесь о том, чтобы противная сторона также была знакома с правилами игры.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Козерогов
В этот день вряд ли вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не о работе. Желательно не спорить и никому ничего не обещать, если не уверенны в своей силе «обещания». Уделите больше внимания близким людям.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Водолеев
День приготовил вам подарок в отношениях любви. Не стройте планы на вечер, ибо возможен романтический ужин при свечах. Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 октября 2019 для Рыб
Нейтральный день. Если вы давно хотели улучшить отношения с вашим начальником, сегодня самый подходящий день для того, чтобы осуществить этот план.