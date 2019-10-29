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Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019: все знаки Зодиака
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, предусматривает день, в который желательно быть более, чем всегда внимательным за рулем.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Овнов 

    Сегодня очень благоприятный день для новых начинаний. Также отлично вы поладите со всеми людьми из вашего окружения, на основании этого у вас создаться впечатление, что у вас больше друзей, чем обычно. Судя по всему, Вы сможете оказать кому-то помощь.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Тельцов 

    Не стоит ошеломляться, если вы почувствуете сегодня болезненное состояние. Позаботьтесь о себе и о том, чтобы вас окружали тепло и уют. Проведите день в кругу семьи.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Близнецов 

    Сегодня очень хороший день для достижений своей цели и совместной работы с вашими друзьями, семьей или коллегами. Постарайтесь доделать недоделанные дела, ибо позже они могут свалиться на вашу голову.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Раков

    Так как сегодня вы прочны как скала во время шторма, возможно у вас будут часто искать защиту и успокоения. Вы будете очень терпеливы и найдете во время нужные слова, чтобы быстро вернуть в чувства пострадавшего человека.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Львов   

    Сегодня в вас проснётся желание мериться силой духа с обществом, принимая участие в дружеских дискуссиях, и познавать при этом что-то новое или находить решение какой-то проблемы.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Дев  

    Шикарный день для любви. Сегодня от чего-то все разговоры с любимым человеком у вас будут съезжать на интимно сексуальные темы. Возможно, стоит это воспринимать как намек?

  • 7

    Весы (28 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Весов 

    Желательно сегодня прогуляться в одиночку, чтобы освободиться от чужого эмоционального балласта. Иначе вам самим вскоре может понадобиться поддержка.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Скорпионов 

    Рискните сейчас, поставив на карту очень и очень много, если хотите пройти дальше по карьерной лестнице. Сможете ли вы сделать такой шаг? Знайте, никто за вас не придёт и не сделает, так что поразмышляйте, но долго нетяните с этим вопросом.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Стрельцов 

    День сулит разногласия. Будьте немного сдержанней, но если уж дело идет к дискуссии, то позаботьтесь о том, чтобы противная сторона также была знакома с правилами игры.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Козерогов

    В этот день вряд ли вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не о работе. Желательно не спорить и никому ничего не обещать, если не уверенны в своей силе «обещания». Уделите больше внимания близким людям.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Водолеев 

    День приготовил вам подарок в отношениях любви. Не стройте планы на вечер, ибо возможен романтический ужин при свечах. Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 октября 2019 для Рыб

    Нейтральный день. Если вы давно хотели улучшить отношения с вашим начальником, сегодня самый подходящий день для того, чтобы осуществить этот план.

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