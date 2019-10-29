Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 октября 2019 для Овнов Сегодня — время удовлетворения честолюбивых замыслов и амбиций для представителей знака зодиака Овен. Вероятны перемены в сфере делового партнерства, которые принесут стабильность и финансовое благополучие. Не исключена победа Овнов в открытой борьбе с конкурентами и в тайной с недоброжелателями. Если вы еще не отдыхали, отправляйтесь на южный курорт или в маленький коттедж среди леса или соснового бора. Уединение и свежий воздух взбодрят вас и поправят здоровье, весьма вероятно, что сложится удачная ситуация для легкой интрижки.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 октября 2019 для Тельцов День удачен для Тельцов творческих профессий, в особенности для актеров и художников. Поддержка влиятельных лиц выведет на другой уровень, поможет занять новые позиции в сфере деловых интересов. В связи с этим вероятно появление вполне оправданных и жизнеспособных грандиозных планов и замыслов. Жить по-новому многие начинают с понедельника, для Тельцов самым удачным для этого временем будет сегодняшний день. Самое время отказаться от вредных привычек, начать программу очищения организма, сесть на диету и заняться укреплением своего физического состояния.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 октября 2019 для Близнецов Если для вас стали тесны привычные рамки, значит, пора отправляться к новым вершинам, расширять свои познания и повышать квалификацию. При таком подходе, уважение коллег и престижная должность будут гарантированы. Близнецам нужно пользоваться благоприятным стечением астрологических обстоятельств и работать, работать и еще раз работать. Вероятно, сегодня некоторым представителям вашего зодиакального знака предстоит вспомнить о старых долгах. Будьте готовы к тому, что кредиторы потребуют возврата денег, и при необходимости обратитесь за помощью к родственникам или близким друзьям.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 октября 2019 для Раков Обстоятельства этого дня благоприятны для занятий связанных с финансовыми делами. Если ваш доход стабилен, не отказывайтесь от предложений его увеличить. Внимательно выслушайте того, кто пытается выдвинуть эту идею, в его словах есть разумное зерно. Полезная информация, скорее всего, придет оттуда, откуда ее не ждали. При необходимости попросите совета у дальнего родственника. Вечер лучше всего провести дома. Направить же семейный корабль в нужном вам направлении можно, только лишь отдавая четкие указания о том, кто, чем и когда должен заниматься.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 30 октября 2019 для Львов Лучше всего в этот день заняться решением имущественных вопросов. Тот, кто хочет купить квартиру, найдет интересные предложения, большая часть из них, правда, окажется непригодными для Львов, однако обнаружится и подходящий вариант. Сделка не за горами, но ни в коем случае не поддавайтесь искушению сэкономить, это не тот случай. Во второй половине дня, ближе к вечеру, хорошо совершить загородную прогулку, подышать свежим воздухом в живописных уголках.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 30 октября 2019 для Дев Хороший, насыщенный приятными событиями день для Дев, о котором можно только мечтать. Масштаб дел увеличивается на глазах, вам только нужно в это время сдерживать свои эмоции и быть готовым к тому, что придется делать не то, что хочется, а то, что сейчас наиболее необходимо. Когда столько планов, необходимы союзники, и кто может выручить в подобных обстоятельствах как не друзья, короткий звонок по телефону будет спасительным для вас. Поступайте в соответствии с условиями и контролируйте ситуацию — сегодня Девам все по плечу.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 30 октября 2019 для Весов Ваше умение слушать других людей, в сегодняшний день, будет особенно кстати. Информация, полученная от знакомых, окажется весьма ценной, она способна привести Весов к новому источнику дохода. Вечером по дороге домой остерегайтесь собак, велика вероятность проявления со стороны наших «меньших братьев» агрессии по отношению к людям. Сегодня Весам можно позволить сделать себе дорогостоящее приобретение, покупка не нанесет серьезного ущерба бюджету, зато доставит много удовольствия.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 октября 2019 для Скорпионов Сегодняшняя обстановка на работе немного испортит настроение Скорпионам. В делах профессионального характера потребуется нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Если вы чувствуете, что можете свернуть горы, то ваш энтузиазм послужит примером для окружающих. Вторая половина суток самое время для успешного завершения старых дел и начала новых. Вечером посвятите в свои планы вторую половинку, вероятно, что получите дельный совет. Также найдите немного времени перед сном и уделите внимание младшим членам семьи.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 октября 2019 для Стрельцов Стрельцам не следует сегодня вдумываться в смысл происходящего, а любая инициатива может иметь совершенно обратный результат. Однако настойчивость в достижении конкретной цели может быть вознаграждена начальством. В такие дни как сегодняшний, особенно важно прислушиваться к общественному ритму жизни, если Стрельцам удастся действовать согласованно с другими, можно свернуть горы, многие проблемы потеряют остроту, а многие и вовсе исчезнут.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 октября 2019 для Козерогов Настройтесь сегодня на дипломатическую волну, главное не принимайте ничьей стороны, будущее расставит все по своим местам. Возможно, пришло время подумать о том, с кем разделить груз домашних обязанностей. Если вы имеете четкое представление, что на данный момент для вас важнее всего — смело беритесь за осуществление намеченных планов, однако не стремитесь командовать парадом, поскольку роль первого лица сейчас не для вас, но и, находясь в тени, можно сделать не меньше.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 октября 2019 для Водолеев Из отдельных мелочей складывается единое целое, сегодня представителям зодиакального знака Водолей нужно, как ни в какой другой день, уделять максимум внимания деталям происходящих событий. Много времени уйдет на телефонные разговоры, а двери вашего дома или офиса не будут успевать закрываться. Все захотят получить нужный совет. Если вам нужно с кем-либо договориться, назначьте встречу на вторую половину дня. В послеобеденный период, ни один оппонент не устоит перед вашим красноречием.