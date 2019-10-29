Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Овнов
Сегодня — время удовлетворения честолюбивых замыслов и амбиций для представителей знака зодиака Овен. Вероятны перемены в сфере делового партнерства, которые принесут стабильность и финансовое благополучие. Не исключена победа Овнов в открытой борьбе с конкурентами и в тайной с недоброжелателями. Если вы еще не отдыхали, отправляйтесь на южный курорт или в маленький коттедж среди леса или соснового бора. Уединение и свежий воздух взбодрят вас и поправят здоровье, весьма вероятно, что сложится удачная ситуация для легкой интрижки.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Тельцов
День удачен для Тельцов творческих профессий, в особенности для актеров и художников. Поддержка влиятельных лиц выведет на другой уровень, поможет занять новые позиции в сфере деловых интересов. В связи с этим вероятно появление вполне оправданных и жизнеспособных грандиозных планов и замыслов. Жить по-новому многие начинают с понедельника, для Тельцов самым удачным для этого временем будет сегодняшний день. Самое время отказаться от вредных привычек, начать программу очищения организма, сесть на диету и заняться укреплением своего физического состояния.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Близнецов
Если для вас стали тесны привычные рамки, значит, пора отправляться к новым вершинам, расширять свои познания и повышать квалификацию. При таком подходе, уважение коллег и престижная должность будут гарантированы. Близнецам нужно пользоваться благоприятным стечением астрологических обстоятельств и работать, работать и еще раз работать. Вероятно, сегодня некоторым представителям вашего зодиакального знака предстоит вспомнить о старых долгах. Будьте готовы к тому, что кредиторы потребуют возврата денег, и при необходимости обратитесь за помощью к родственникам или близким друзьям.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Раков
Обстоятельства этого дня благоприятны для занятий связанных с финансовыми делами. Если ваш доход стабилен, не отказывайтесь от предложений его увеличить. Внимательно выслушайте того, кто пытается выдвинуть эту идею, в его словах есть разумное зерно. Полезная информация, скорее всего, придет оттуда, откуда ее не ждали. При необходимости попросите совета у дальнего родственника. Вечер лучше всего провести дома. Направить же семейный корабль в нужном вам направлении можно, только лишь отдавая четкие указания о том, кто, чем и когда должен заниматься.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Львов
Лучше всего в этот день заняться решением имущественных вопросов. Тот, кто хочет купить квартиру, найдет интересные предложения, большая часть из них, правда, окажется непригодными для Львов, однако обнаружится и подходящий вариант. Сделка не за горами, но ни в коем случае не поддавайтесь искушению сэкономить, это не тот случай. Во второй половине дня, ближе к вечеру, хорошо совершить загородную прогулку, подышать свежим воздухом в живописных уголках.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Дев
Хороший, насыщенный приятными событиями день для Дев, о котором можно только мечтать. Масштаб дел увеличивается на глазах, вам только нужно в это время сдерживать свои эмоции и быть готовым к тому, что придется делать не то, что хочется, а то, что сейчас наиболее необходимо. Когда столько планов, необходимы союзники, и кто может выручить в подобных обстоятельствах как не друзья, короткий звонок по телефону будет спасительным для вас. Поступайте в соответствии с условиями и контролируйте ситуацию — сегодня Девам все по плечу.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Весов
Ваше умение слушать других людей, в сегодняшний день, будет особенно кстати. Информация, полученная от знакомых, окажется весьма ценной, она способна привести Весов к новому источнику дохода. Вечером по дороге домой остерегайтесь собак, велика вероятность проявления со стороны наших «меньших братьев» агрессии по отношению к людям. Сегодня Весам можно позволить сделать себе дорогостоящее приобретение, покупка не нанесет серьезного ущерба бюджету, зато доставит много удовольствия.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Скорпионов
Сегодняшняя обстановка на работе немного испортит настроение Скорпионам. В делах профессионального характера потребуется нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Если вы чувствуете, что можете свернуть горы, то ваш энтузиазм послужит примером для окружающих. Вторая половина суток самое время для успешного завершения старых дел и начала новых. Вечером посвятите в свои планы вторую половинку, вероятно, что получите дельный совет. Также найдите немного времени перед сном и уделите внимание младшим членам семьи.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Стрельцов
Стрельцам не следует сегодня вдумываться в смысл происходящего, а любая инициатива может иметь совершенно обратный результат. Однако настойчивость в достижении конкретной цели может быть вознаграждена начальством. В такие дни как сегодняшний, особенно важно прислушиваться к общественному ритму жизни, если Стрельцам удастся действовать согласованно с другими, можно свернуть горы, многие проблемы потеряют остроту, а многие и вовсе исчезнут.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Козерогов
Настройтесь сегодня на дипломатическую волну, главное не принимайте ничьей стороны, будущее расставит все по своим местам. Возможно, пришло время подумать о том, с кем разделить груз домашних обязанностей. Если вы имеете четкое представление, что на данный момент для вас важнее всего — смело беритесь за осуществление намеченных планов, однако не стремитесь командовать парадом, поскольку роль первого лица сейчас не для вас, но и, находясь в тени, можно сделать не меньше.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Водолеев
Из отдельных мелочей складывается единое целое, сегодня представителям зодиакального знака Водолей нужно, как ни в какой другой день, уделять максимум внимания деталям происходящих событий. Много времени уйдет на телефонные разговоры, а двери вашего дома или офиса не будут успевать закрываться. Все захотят получить нужный совет. Если вам нужно с кем-либо договориться, назначьте встречу на вторую половину дня. В послеобеденный период, ни один оппонент не устоит перед вашим красноречием.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 30 октября 2019 для Рыб
Постарайтесь в сегодняшний день освободить близких вам людей от работы по дому. Результат их деятельности вряд ли вас порадует, только лишь принесет раздражение. Возможно возникновение денежных проблем, на решение которых уйдет много времени. Вторая половина дня прекрасно подходит для светских мероприятий, вечеринок в приятной компании. Легкое непринужденное общение с людьми Рыбам сейчас просто необходимо. Можете позволить себе легкий ни к чему не обязывающий флирт, не беспокойтесь, вас поймут правильно.