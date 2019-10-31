Гороскоп на сегодня, 31 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 октября 2019 для Овнов Сегодня окружающие атакуют вас вопросами и предложениями. Вы сможете отлично провести время с друзьями и при этом завести новые знакомства. Благодаря вашей обаятельности вы безтруда вызываете у людей доверие.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 октября 2019 для Тельцов Не идите на поводу у других, зато собственные идеи и замыслы смело воплощайте в жизнь, даже если придется идти на риск. Задуманное исполнится. У женщин-Тельцов отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 октября 2019 для Близнецов День пройдет в спокойном темпе. Хорошее время для того, чтобы завершить ранее начатые дела. Этот период может стать удачным для покупок. Поэтому, если есть возможность, не откладывайте походы по магазинам надолго. Это поможет поднять настроение нетолько себе, но и членам семьи.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 октября 2019 для Раков Сегодня не жалейте времени для того, чтобы поработать над своим отчетом, если, конечно, вы вообще должны кому-то отчитываться. Если не можете сделать его достоверным, потрудитесь хотя бы, чтобы он оказался логичным. Как бы вас за руку на несоответствиях не поймали.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 31 октября 2019 для Львов Постарайтесь не забывать о своём здоровье. Выделите время, чтобы посвятить его уходу за своим телом. Так вы сможете накопить силы, которые понадобятся вам в более трудные времена.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 31 октября 2019 для Дев Сегодня любовный опыт Девы может оказаться для кого-то очень полезным. Поэтому Деве не стоит стесняться давать советы знакомым или друзьям — особенно если они вас попросят.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 31 октября 2019 для Весов Звёзды советуют в этот день смело браться за самые различные дела. У вас достаточно энергии для того, чтобы в кратчайшее время добиться максимального успеха.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 октября 2019 для Скорпионов Вам придётся стать примером для других. Вполне возможно, что ваша скромность сделает это положение несколько неуютным, но важно понять, что вами восхищаются заслуженно. Ваши успехи приносят свои плоды, так что нет ничего зазорного в том, что кого-то воодушевляет ваш пример.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 октября 2019 для Стрельцов Не отказывайте в помощи, совете или добром слове людям, которые к вам за этим обратятся. Возможно, вы даже не представляете, насколько реально можете помочь человеку, просто поразмыслив над его проблемой и высказав своё мнение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 октября 2019 для Козерогов Подумайте о решении изменить жизнь. Вам нужно всего-навсего сделать один шаг в будущее, забыв о страхах и сомнениях. Сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 октября 2019 для Водолеев Попробуйте разобраться в своих любовных отношениях и понять, куда они ведут. Если вы чувствуете, что вместе со своим любимым человеком находится в замешательстве, сегодня надо честно поговорить об этом, вместе решив, куда двигаться дальше.