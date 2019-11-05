Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Овнов
Сегодня вы получите немало возможностей стать ещё ближе к своим целям. Инициативность, уверенность в себе и активность помогут справиться с задачами дня. Нынче не стоит наедаться до состояния безусловной сытости. Вы должны быть все время немного голодны.
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Тельцов
Сегодня вам представятся широкие возможности в делах, связанных с финансовой сферой. Удачный момент для приобретений, освоения новых навыков, планирования. Звезды рекомендуют использовать любой шанс для новых начинаний и действовать на этом пути как можно более решительно.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Близнецов
Возрастает вероятность получения приятных вестей — также способствующих успешному развитию событий. Это могут быть непредвиденные денежные поступления или поддержка единомышленников.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Раков
Сосредоточьтесь на решении прагматичных вопросов и постарайтесь как можно меньше времени потратить на посторонние дела. Звёзды рекомендуют проявить сдержанность и благоразумие, избегать противостояния там, где это возможно.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Львов
Сегодня вы можете почувствовать необходимость завершить ранее начатые дела, а также выполнить иные обязательства. Не исключено, что чувство долга в этот день возобладает над личными желаниями.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Дев
Звезды рекомендуют обратить пристальное внимание также на качество своей деятельности и на возможности для демонстрации своих талантов окружающим. Воздержаться следует при этом от излишней навязчивости.
Весы (28 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Весов
Сегодня именно от ваших личных усилий будет зависеть успех или неуспех тех или иных начинаний. Скорее всего, обстоятельства потребуют повышенной вовлеченности в происходящее и умения принимать решения буквально на ходу. Постарайтесь извлечь из такого ритма максимум пользы.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Скорпионов
Сегодня следует быть особенно внимательными к своему здоровью тем Скорпионам, которые часто страдают мигренью. Сейчас вам не следует перегружать свой организм, поскольку ваше самочувствие может резко ухудшиться.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Стрельцов
Сегодня вам предстоит сыграть роль главного организатора ваших встреч с вашими коллегами и партнерами. Этот аспект окажется особенно важным, поскольку бизнес на месте стоять не будет, и его придется всячески продвигать, пусть даже неформальными методами.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Козерогов
Вы сможете побыть наставником для тех, кто нуждается в поддержке. Это могут быть коллеги, находящиеся ниже по карьерной лестнице, близкие, нуждающиеся в дельном совете или дети.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Водолеев
Причиной разногласий вас с близкими может стать излишняя опека. Помогать родным людям — дело хорошее, главное, чтобы это не выглядело, как нравоучение. Сегодня стоит ограничиться дружескими советами и избегать назидательного тона. К сожалению, порой даже благие намерения могут быть неверно поняты.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 ноября 2019 для Рыб
Сегодняшний день будет непрост. Мелкие конфликты с вашими сослуживцами и неоцененность ваших усилий со стороны начальства будет вам мешать получать удовольствие от работы. Постарайтесь найти выход из этой ситуации.