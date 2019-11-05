Гороскоп на 6 ноября: у Близнецов завтра напряженный день, а Стрельцам стоит принимать решения здраво

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Овнов Неоднозначный и непростой день, неблагополучное стечение сегодняшних планетарных условий потребует от Овнов максимальной гибкости в отношениях с другими людьми и умения менять свою манеру поведения в зависимости от возникающей ситуации. Не исключено неожиданное развитие происходящих событий в неблагоприятном для вас направлении. Необходимо быть готовыми к возможным проблемам с близкими людьми, поскольку это, скорее всего, повлечет за собой дополнительные финансовые расходы.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Тельцов Хорошее время для активного отдыха, занятия спортом и коллективных мероприятий. Сегодняшний день благоприятствует построению планов на ближайшее будущее, укреплению старых связей и оказанию помощи близким людям. Однако не исключено, что полученная в этот день информация может неожиданно изменить намеченные планы, а обстоятельства потребует от вас проявления выдержки. Уделите некоторое время своему физическому состоянию, из-за снижения жизненного потенциала вам сейчас противопоказаны большие физические нагрузки и любые действия, связанные с риском для здоровья.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Близнецов Достаточно нервозный и напряженный день для Близнецов. Ваши жизненные силы сейчас на очень низком уровне. Дела потребует приложения значительных сил, однако полученный результат не оправдает ваших ожиданий. Контакты с начальством и деловыми партнерами будут затруднены. Проявите максимум внимания при заключении договоров и при работе с документами, не верьте обещаниям новых знакомых и сдерживайте свои эмоции при общении с неприятными вам людьми, не поддавайтесь на возможные провокации. Во второй половине этого дня вероятны недоразумения и мелкие ссоры с коллегами по работе и соседями по дому.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Раков При нынешних обстоятельствах на первый план выступают самозащита и укрепление завоеванных ранее позиций. Скорее всего, в этот день придется отстаивать свой авторитет и жизненные принципы, при этом постарайтесь действовать уверенно и энергично, в противном случае, дальнейшие события будут происходить в невыгодном для вас направлении. Хорошее время для бизнеса, заключенные сегодня договоренности, принесут прибыль, причем даже в рискованных, на первый взгляд, операциях. День также благоприятен для общения, упрочнения семейных отношений и сексуальных контактов, некоторых из Раков ждет кратковременное но яркое любовное увлечение.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Львов Звездная обстановка этого дня неблагоприятна для проявления активности в профессиональной сфере. Низкий уровень жизненного потенциала может негативно повлиять на вашу работоспособность и способность принимать правильные решения. Постарайтесь с самого утра спланировать распорядок всего дня, сегодня не исключены незначительные недоразумения с деловыми партнерами и сослуживцами. Вторая половина дня будет удачна для новых знакомств, семейных отношений, а особенно, для знакомств и общения с представителями противоположного пола.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Дев Более чем просто приятный и удачливый день. Успешными будут обращения в правительственные учреждения и общественные организации. Сегодня у вас усилится интуиция и дар убеждения, что положительно скажется на развитии ваших деловых контактов. Звездная обстановка содействует реализации планов прошлой недели. Настойчивость и оптимизм, проявленные сегодня, принесут в итоге позитивные результаты даже в рискованных предприятиях. Вероятно, именно сегодня вам удастся решить одну из наболевших проблем в семье.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Весов Первая половина дня благоволит для обращения в государственные учреждения, к начальству, а также для разного рода коллективных мероприятий. Дела принесут ожидаемые плоды, а их дальнейшее развитие будет более чем удачным. Сегодняшний день сложится хорошо для представителей зодиакального знака Весы в завершении дел предыдущих периодов и принятии значимых решений рассчитанных на перспективу. В течение этого дня ожидайте приятных известий связанных с профессиональной деятельностью или близкими вам людьми.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Скорпионов Сегодня Скорпионам необходимо проявить свою изобретательность и фантазию, отказавшись от шаблонных подходов в делах. Наступает благодатное время для решения проблем в личной жизни и в рабочем коллективе, а также для общения с деловыми партнерами. Вы сможете в этот день показать свои способности и проявить имеющиеся таланты, блеснуть в обществе и привлечь к себе интерес со стороны противоположного пола. Вероятны значимые события в жизни личной. День также благоприятен для заключения брака, разного рода развлечений и активного отдыха.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Стрельцов Хороший день, характеризуемый повышением жизненного потенциала, усилением личного обаяния и магнетизма. Некая приятная новость, возможно, заставит вас сегодня изменить намеченный ранее распорядок дня. Не отказывайте сегодня в выполнении просьб, однако все свои решения следует принимать здраво и без спешки. Каким бы делом вы не занимались, опирайтесь на поддержку партнеров и дружелюбно настроенных по отношению к вам людей. Звездная обстановка нынешнего дня предрекает вам всеобщее признание и прекрасные отношения в жизни личной.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Козерогов Сложный и достаточно нервозный день, которому свойственно как положительное, так и отрицательное развитие событий. Сегодня возможны непредвиденные повороты судьбы, которые могут привести к финансовым убыткам и не планируемым расходам, а любые принятые решения могут получить самое неожиданное продолжение. Поиск новой области применения своих сил в деловой сфере не принесет результата. В этот день не исключены сложности с представителями противоположного пола, а возможное изменение ситуации, скорее всего, потребует пересмотра взаимоотношений с близким вам человеком.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Водолеев Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни сегодня на самом высоком уровне. Каким бы делом вы не занимались, вероятность его успешного завершения очень велика. Особенно день благоприятствует Водолеям, занимающимся творческим трудом. Не исключены сегодня знакомства с нужными людьми и неожидаемое стечение обстоятельств, которое наилучшим образом скажется на развитии ваших дел. Многих Водолеев сегодня ожидает приятное романтическое приключение, встреча со старыми друзьями и решение проблем личной жизни.