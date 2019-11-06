Гороскоп на сегодня: Львов выручит чувство юмора, Козерогам пригодится опыт

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Овнов Первая половина дня благоприятна для работы и учебы, интеллектуальной деятельности, решения задач, требующих творческого подхода. Появляется много новых идей, при этом вы можете оценить их критически, увидеть слабые места. Не все задуманное удастся сразу воплотить в жизнь, но позже вы к этому вернетесь. Во второй половине дня трудно будет избежать споров. Многие с вами не согласны, это обидно. Будет лучше, если ваших эмоций никто не заметит. Недоброжелатели наверняка попытаются сыграть на ваших слабостях.

2 Гороскоп на 6 ноября 2019 для Тельцов Очень благоприятный и интересный день. У вас будет возможность многое изменить к лучшему, сделать массу полезного для себя и других. Даже при высоких нагрузках вы почти не чувствуете усталости, поэтому успеваете сделать гораздо больше, чем планировали. Останется время и для того, чтобы пообщаться с близкими. Наверняка найдутся интересные темы для обсуждения, а также дела, которыми приятно будет заняться вместе. Вероятны неожиданные приглашения и предложения. Вы будете рады гостям, явившимся без предупреждения.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Близнецов Спокойно и плодотворно проходит первая половина дня. Это время, когда вы сами можете решать, чем заняться в первую очередь. Не исключено, что захочется вернуться к каким-то старым проектам; сейчас вы наверняка сможете осуществить то, что давно задумали. Некоторым Близнецам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше. Вторая половина дня радует меньше. Эмоциональный фон становится более напряженным, вы часто раздражаетесь из-за пустяков. Вероятны ошибки в делах. Часто их причина - в спешке, желании справиться со всем как можно быстрее. Нужно чуть больше терпения, чтобы все пошло лучше.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Раков Будет сложно. Разногласия и споры в это время возникают чаще, чем обычно, к тому же вы не всегда уверены в том, что приняли верные решения. Переживания и сомнения мешают сосредоточиться, реализацию некоторых планов приходится откладывать. Возможны незапланированные расходы. Не исключено, что они будут связаны с ремонтом сломавшейся бытовой техники или срочной покупкой новой. Что радует - так это общение с близкими. Они поддерживают вас и дают отличные советы. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Львов Несмотря на порой возникающие трудности, вы не теряете равновесия и оптимизма. Настойчивость приносит потрясающие плоды; благодаря ей вы добиваетесь того, о чем прежде могли только мечтать. Не исключено, что на вашу сторону встанут люди, от которых многое зависит. Благодаря их поддержке вы сможете одержать верх над давними противниками. Возможны небольшие денежные поступления. Не всегда ровно складываются отношения с близкими, но вы не допускаете серьезных конфликтов. Часто выручает чувство юмора. Порой достаточно пары хороших шуток, чтобы разрядить обстановку.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Дев Начало дня отличается сложным эмоциональным фоном, именно из-за этого вы можете чувствовать себя крайне неуютно. Обычно спокойные Девы начинают переживать из-за пустяков, раздражаться из-за того, на что прежде не обратили бы внимания. Кто-то постарается вас успокоить, но к голосу здравого смысла вы едва и прислушаетесь. Во второй половине дня вы вновь обретете душевное равновесие. Это время подходит для общения с близкими, семейных дел. Можно покупать бытовую технику, мебель, какие-то полезные вещи для дома.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Весов Этот день проходит довольно спокойно. Он едва ли принесет какие-то значительные события и большие перемены, зато позволит завершить дела, начатые раньше, решить сложные задачи. Вы внимательны к мелочам, поэтому не совершаете промахов там, где ошибаются другие, и быстрее достигаете поставленных целей. Не исключено, что появятся новые идеи. Но обстоятельства для их реализации пока не самые благоприятные, так что лучше запастись терпением. Наверняка порадует общение с близкими, найдется масса поводов для разговора и тем, интересных всем.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Скорпионов Начало дня отлично подходит для общения. В это время можно найти новых союзников, произвести хорошее впечатление на тех, кто видит вас впервые, наладить отношения с теми, с кем прежде не удавалось найти общего языка. Все важные вопросы желательно обсудить до обеда, позже найти верное решение станет гораздо сложнее. Вечером же может потребоваться отдых; многие Скорпионы почувствуют, что почти выбились из сил. Лучше не планировать на это время далекие поездки за рулем. Будьте разборчивы в еде: не исключены пищевые аллергии.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Стрельцов Подходящий день для того, чтобы учиться чему-то новому, перенимать чужой опыт, а также общаться с людьми, которым могут быть полезны ваши знания. На многие привычные вещи вы сейчас можете взглянуть иначе. Не исключено, что идеи, появившиеся сегодня, окажут значительное влияние на вашу жизнь. Возможны неожиданные визиты, встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Будет шанс исправить какие-то старые ошибки, восстановить отношения, разрушенные не по вашей вине. Вы готовы пойти на компромиссы, окружающие это ценят.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Козерогов С вами трудно ладить. Сейчас вы не склонны идти на уступки, даже если в глубине души признаете, что они были бы уместны. К тому же вам чаще обычного вспоминаются старые обиды, это тоже мешает спокойно общаться с окружающими. Иногда трудно удержаться от язвительных замечаний, но вы все же стараетесь вести себя максимально корректно. Хорошая новость заключается в том, что вы можете достичь отличных результатов, если будете действовать самостоятельно. Трудности порой все же будут возникать, но вы обязательно найдете способ их преодолеть. Пригодится опыт, полученный раньше.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 ноября 2019 для Водолеев Благоприятный день для сотрудничества, объединения усилий, совместных действий. Интуиция безошибочно подсказывает вам, к кому стоит обратиться за поддержкой. Не исключено, что захотят оказать ответные услуги люди, которым вы когда-то помогли. Сейчас это будет очень кстати. Старайтесь избегать переутомления: ваш организм более уязвим, чем обычно, стоит беречь себя. На вторую половину дня лучше не планировать сложных дел и далеких поездок. Но самое важное в это время - гнать прочь мрачные мысли и неприятные воспоминания.