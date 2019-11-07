Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 ноября 2019 года: кому сегодня не повезет

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Овнов Не стоит сегодня стесняться проявлять свои чувства, демонстрировать вашему любимому человеку и окружающим их наличие и силу. Ваша искренность будет жизненно необходима вашей половинке, равно как и вашему с ним тандему в целом. Будьте искренними и открытыми.

2 Гороскоп на 7 ноября 2019 для Тельцов Сегодня вам следует уделить особое внимание планированию. Составление планов на будущее будет получаться особенно легко, а вот за воплощение их в жизнь в этот день лучше не браться.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Близнецов Не старайтесь сегодня поступать по правилам, руководствуясь мудрыми советами мудрых психологических книг. Во-первых, это скучно. Во-вторых, это лишит вас естественности поведения, будет заковывать, и связывать по рукам и ногам. А в-третьих, такие ли они мудрые, эти книжки?

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Раков Звезды советуют заняться именно мыслительным процессом, будь то анализ текущих дел, генерирование интересных идей или продумывание своей деятельности. Решение серьезных вопросов лучше отложить на более удачное время.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Львов Сегодня вы станете рассеянными. Это может вызывать путаницу и сбои в работе, не говоря уже о домашних делах. Звёзды рекомендуют учитывать это состояние и выполнять только одну задачу в один момент времени, не распыляться на несколько. Также не стоит брать на себя слишком много ответственности. Стоит позволить себе отдохнуть и развлечься, если это необходимо.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Дев Нынче лучшая поддержка вашего здоровья — это йога, прогулки на свежем воздухе, а также правильное, регулярное и сбалансированное питание. Откажитесь от перекусов в сухомятку, хотя бы на этот день.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Весов Любые разногласия с окружающими для вас могут оказаться болезненными. Возможно, желание отстоять свою позицию даже в незначительных, казалось бы, вопросах в этот день будет чрезмерно велико, однако воздержитесь от излишней конфликтности. Уделите больше внимания точке зрения собеседника и, если невозможно пойти на уступки, просто прекратите спор.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Скорпионов Сегодня вам явно не придется жаловаться на свою загруженность, день пройдет легко, усилий прикладывать не придется. Вы сумеете справиться со всем даже раньше, чем закончится рабочий день, да и начальник будет к вам сегодня весьма лоялен. Вполне разумно было бы запланировать что-нибудь на вечер.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Стрельцов Если этот день вы проведи на ногах, то не забудьте вечером принять контрастный душ, обливаясь попеременно горячей и холодной водой. Это поможет вам избавиться от чувства усталости и улучшить циркуляцию крови.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Козерогов Сегодня вы примерите на себя роль наблюдателя. День не будет склонять к активной деятельности и общению, напротив, захочется отойти в сторону и созерцать происходящее вокруг.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 ноября 2019 для Водолеев Сегодня у Водолеев явно хороший аппетит, но это вовсе не значит, что следует каждый раз садиться за стол, как только вы почувствовали легкий голод. Пейте больше воды и меньше ешьте мучного, сейчас велика опасность набрать лишний вес.