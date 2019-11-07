Гороскоп на 8 ноября: хороший день для шопинга у Весов, а у Овнов успех во всех делах

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Овнов Хорошее время для встреч и новых знакомств. День благоволит Овнам, отправляющимся в путешествие и наметивших на сегодня посещение новых мест. Вероятен успех в делах, связанных с коммерцией и поиском дополнительных способов заработка. Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни довольно высоки, а для большего закрепления позитивных тенденций этого дня, постарайтесь заручиться поддержкой влиятельных людей, во всем, что бы вы ни делали. Проявленный сегодня нестандартный подход в делах и личных взаимоотношениях обещает привести вас к нужным результатам.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Тельцов В этот день будет непросто, нынешний этап в жизни Тельцов имеет неоднозначную характеристику. Взаиморасположение планет говорит о возможном усилении влияния со стороны, которое, наиболее вероятно, скажется негативно на ваших делах и личной жизни. Успех в любого рода деловых операциях, весьма сомнителен, а коммерческие сделки заключенные сегодня не принесут ожидаемого результата. Однако проявленные с вашей стороны высокие нравственные качества способны свести негативные тенденции этого дня на нет.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Близнецов Незаконченные дела и обязательства предыдущих дней потребуют сегодня от Близнецов максимума времени и сил. Эмоциональная и физическая составляющая вашей жизни идет на убыль. Сегодня следует воздержаться от активных действий и дел, связанных с вложением капитала. Скорее всего, вам придется столкнуться с незначительными бытовыми и финансовыми проблемами. Велика вероятность ухудшения здоровья и травм, проявляйте умеренность в приеме пищи и не злоупотребляйте спиртными напитками.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Раков Заботы по дому займут в этот день значительную часть вашего времени. Скорее всего, сегодня вам придется изменить первоначально определенные планы или взять на себя, помимо намеченных, дополнительные обязательства. Если вы будете не в силах справиться со всем, при необходимости прибегите к помощи друзей или близких вам людей. Звездная обстановка ближайших дней указывает на то, что вскоре вам предстоят неожиданные расходы, поэтому постарайтесь в этот день не делать без особой нужды, каких бы то ни было, покупок.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Львов Сегодняшний день не благоволит любым начинаниям и вообще, какой-либо деятельности. Планеты предостерегают вас в этот день от внезапных проблем в жизни личной. Это может быть ссора, причина которой ревность, или недоброжелательное по отношению к вам поведение соседей или коллег по работе. Постарайтесь сегодня осмысленно отнестись к своему несовершенству и не ставьте другим завышенных требований. Вечером лучше исключить физические нагрузки, обратите внимание на свое здоровье, не исключено ухудшение самочувствия.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Дев В течение этого дня не следует полагаться на советы коллег или ждать помощи от близких людей. Наиболее вероятно, что сегодня вам придется устремить всю свою энергию на самозащиту и отстаивание своих жизненных принципов. Астрологические обстоятельства свидетельствует о вероятном получении в этот период неожиданной и неприятной новости. Не исключена также ссора из-за ревности или управления общими финансовыми средствами. Благоприятными для вас сегодня будут активный отдых и щадящие физические нагрузки.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Весов Начало этого дня благоприятно для новых приобретений и крупных вложений капитала. Сегодня возможно получение долгожданного известия или встречи с компаньоном, которая станет положительным итогом договоренностей предыдущих периодов. Неблагоприятный аспект планет во второй половине дня, может привести к финансовым убыткам, коммерческие операции в это время желательно не проводить. Сегодняшним вечером повышена вероятность ссор и размолвок во взаимоотношениях с любимыми, в общении с которыми постарайтесь сдерживать свои эмоции.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Скорпионов Сегодняшний день характеризуется неоднозначно. Его начало обещает поддержку высших сил и влиятельных людей, благоприятствует общению и установлению новых связей. Не исключена возможность получения известия, способного повлечь за собой хорошие перемены в области профессиональных занятий или в личной жизни. Проблемы второй половины этого дня, так или иначе, будут связаны с детьми и отношениями внутри семьи. В случае выяснения отношений на повышенных тонах, незначительная на первый взгляд проблема может привести к серьезной размолвке.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Стрельцов Хорошее время для смены сферы занятий, новых знакомств и семейных отношений. В этот день вам, по-видимому, нежданно-негаданно представится случай продемонстрировать все свои способности. Обратите сегодня свою энергию на новые деловые предложения, и с максимальной выгодой используйте их себе на благо. Энергетика, присущая в этот день Стрельцам, бьет через край и способна вселить оптимистические настроения во всех окружающих вас людей. На фоне таких событий, вы сможете познакомиться с прекрасным представителем противоположного пола, давно обращающего на вас внимание.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Козерогов Достаточно нервозный и неблагоприятный для Козерогов день. Все действия предпринимаемые для цели улучшения своего благосостояния, скорее всего, не принесут каких-либо ощутимых результатов. События и обстоятельства этого дня предостерегают Козерогов от чрезмерных физических нагрузок, а также любых общественных мероприятий. Сегодня не исключены сложности во взаимоотношениях внутри семьи, а также разногласия с коллегами и друзьями. Попытайтесь сосредоточиться на положительных эмоциях, мысленно отстранитесь от чувства уязвленного самолюбия и возможных обид.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 ноября 2019 для Водолеев В сегодняшний день жизненная энергетика вашего организма находится на весьма низком уровне. Периодически возникающие проблемы будут неизменно напоминать о себе, подначивая вас на поспешные и необдуманные действия. Воздержитесь от подобных решений, продиктованных эмоциями, и попытайтесь не планировать на первую половину дня значимых для вас встреч, это время не будет благоприятно для ведения переговоров. Гораздо лучшим решением для Водолеев на сегодня станет подведение итога ранее намеченным планам.