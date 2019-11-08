Гороскоп на 9 ноября: Близнецам лучше провести день спокойно, и сложный период у Дев

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Овнов Благоприятные аспекты этого дня способствуют общению, развлечениям и активному отдыху, связанному с физическими упражнениями. Сегодня, скорее всего, некоторых из представителей знака Овен посетит творческое вдохновение. Начиная со второй половины дня, рекомендуется проявить осторожность, особенно если вы решите заняться обустройством дачного участка или ремонтом жилого помещения, поскольку вероятны травмы, также не исключены просчеты, которые не позволят завершить начатое дело.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Тельцов Сегодняшний день, чрезвычайно благоприятен для общения, налаживания деловых контактов и новых знакомств. Жизненная энергия и личное обаяние Тельцов сейчас на достаточно высоком уровне. Первая половина дня станет хорошим временем для энергичных действий в области ведения бизнеса. Вполне возможно, сегодня вам предстоит познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут в осуществлении ваших планов. В этот день любое дело, за которое возьметесь, потребует гораздо меньших усилий и времени, чем вы могли бы предположить вначале, воспользуйтесь этим.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Близнецов Нынешний день характеризуется неоднозначно и может оказаться весьма напряженным. Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идут на спад, поэтому сегодня возможны сложности во взаимоотношениях с партнерами и в общении с близкими людьми. В этот день, Близнецам не стоит рассчитывать на покровительство звезд в предпринимаемых действиях, вам нужно постараться провести этот день в спокойной и непринужденной обстановке, избегать конфликтов и общения с неприятными людьми.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Раков Планетарный аспект этого дня неудачен для представителей зодиакального знака Рак. Скорее всего, мужчин вашего знака ожидает событие, которое поставит их перед необходимостью переосмыслить ситуацию, сложившуюся в личной жизни. Возможны осложнения во взаимоотношениях с близким человеком из-за клеветы или обмана со стороны недоброжелателей. Представители прекрасной половины вашего знака могут стать мишенью для нападок и недобрых шуточек из-за легкомысленных поступков или опрометчивых высказываний сделанных накануне.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Львов Обстоятельства этого дня благоприятны для проявления инициативы в области профессиональной деятельности, занятий творческим трудом, а также финансовых операций. Встречи и поездки, связанные с расширением сферы занятий и новыми проектами, принесут ожидаемые плоды. Удачными будут действия, связанные с обращением в административные структуры. Потенциал нынешнего дня, сильно связан с духовными преобразованиями и нравственным самосовершенствованием. Обратите внимание на тех, кто рядом с вами идет по жизни, им порой так его не хватает.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Дев Сложный и противоречивый день. Удача в любом задуманном вами на сегодня деле более чем сомнительна. Девам-мужчинам нужно приготовиться к возможному появлению препятствий в делах, а также проявлению недоброжелательности в общении. В течение этого дня, вам не следует действовать напролом, особенно в том случае если новые планы не способны принести незамедлительного результата. Девам-женщинам обстоятельства нынешнего периода рекомендуют не вмешиваться в чужие споры и не назначать на сегодня встреч с друзьями и деловыми партнерами.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Весов Удачные обстоятельства этого дня способствуют духовному и творческому росту. Хорошее время для развития и укрепления отношений в семье, перемен к лучшему в личной жизни, принятия решения о вступлении в брак. Скорее всего, сегодня вам удастся решить один из наболевших вопросов в семье. Если у вас есть ребенок, уделите ему несколько больше внимания, чем обычно, вероятно, именно сейчас ему необходима ваша поддержка. Проявленная в этот день здравая оценка происходящих событий и находчивость позволят вам справиться с любыми нестандартными ситуациями.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Скорпионов Сегодняшний день характеризуется неоднозначно. Его начало крайне неблагоприятно для общения с близкими людьми и друзьями. Сторонитесь резких высказываний и разговоров на повышенных эмоциях, в противном случае ситуацию можно обострить до предела. Нежелание внять доводам партнера, повышенная раздражительность, проявленная вами, могут вызвать такую же ответную реакцию. В этот день лучше избегать романтических приключений, поскольку в дальнейшем они могут повлечь за собой нежелательные последствия, не идите на поводу у своей страсти.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Стрельцов Неплохой, насыщенный приятными событиями день для Стрельцов, обещающий спокойствие, душевное равновесие, а также обретение способов упрочения материального положения. Вероятно, вам удастся расширить область деятельности, обнаружить новые источники увеличения дохода. Однако решения принятые второпях и ошибочное мнение о происходящем могут воспрепятствовать осуществлению ваших замыслов. Также остерегайтесь стать мишенью для сплетен со стороны недоброжелателей. Вечером не следует совершать прогулок в одиночестве.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Козерогов Вероятнее всего, в этот противоречивый день ожидается спад в коммерческой деятельности и области занятий творчеством. Информация со стороны принятая как руководство к действию может привести к финансовым потерям, а любые начинания обречены на провал. Сегодня Козерогам лучше не предпринимать значимых шагов, внимательно осмотреться по сторонам и во всем положиться на свою интуицию. При общении с партнерами и во взаимоотношениях с близкими людьми не проявляйте излишней настойчивости — возможны ссоры вплоть до полного прекращения отношений.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 ноября 2019 для Водолеев Настойчивость и решительность должны стать в этот день вашими помощниками во всех делах. Сегодняшний день принесет с собой завидную работоспособность, при желании вы сможете сделать очень многое. В случае начала нового дела, не пасуйте перед возникающими трудностями, в работе и творчестве вас ждет успех. Однако в жизни личной сегодня возможны серьезные изменения, как в лучшую, так и в худшую сторону. Не злоупотребляйте терпением своих близких, а для выяснения отношений лучше дождаться более подходящего времени.