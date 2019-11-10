Гороскоп на сегодня: у Рыб важный день, Тельцам звезды сулят приятные знакомства

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Овнов Вы многое принимаете близко к сердцу и часто волнуетесь по пустяковым поводам. Окружающим это кажется странным: они не привыкли к тому, что вы так тревожитесь, поэтому пытаются взбодрить и воодушевить, а вызывают только раздражение. Даже незначительные отступления от привычного распорядка могут лишить вас равновесия. Отвлечься от переживаний помогают полезные дела. Сосредоточьтесь на них, и вы почувствуете себя увереннее. Нежелательно связывать себя финансовыми обязательствами. Также не стоит давать деньги в долг.

2 Гороскоп на 10 ноября 2019 для Тельцов Трудности не исключены, но способ преодолеть их вы наверняка найдете. Не исключено, что именно этот день принесет вам опыт, который позже не раз окажется полезным. Привычные дела могут быть более утомительными, чем обычно. Но как только удастся переключиться на что-то поинтереснее, вы вновь почувствуете себя бодрыми и энергичными. Вероятны приятные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление, людям нравятся ваши идеи и взгляды. Не исключено, что человек, о котором вы прежде слышали много интересного, захочет узнать вас получше.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Близнецов Подходящий день для самых важных и сложных дел, в том числе таких, к которым вы прежде не решались подступиться. Очень многое становится возможным, есть шанс достичь поистине фантастических результатов. Не исключено, что для этого придется решиться на какой-то опасный эксперимент. Вы не пожалеете, если сделаете это. Не обязательно действовать в одиночку. Помощников выбирайте среди тех, кто доверяет вашему опыту, старается не спорить и не задавать лишних вопросов. Благодаря поддержке таких союзников вы гораздо быстрее добьетесь своих целей.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Раков

5 Старайтесь серьезно относиться ко всем делам, за которые беретесь. Именно это сейчас необходимо, чтобы достичь успеха. Организованность и самодисциплина помогают правильно расставить приоритеты. Вы не тратите время напрасно, не откладываете на потом то, что требует внимания именно сейчас. Возможны удачные деловые встречи, плодотворные переговоры и денежные поступления. Там, где дело касается финансов, вы можете полагаться на интуицию: она не подводит. Некоторые Раки смогут сделать выгодные покупки во второй половине дня. Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Львов Благоприятный день для общения и новых знакомств. Вы со многими находите общий язык, можете понравиться даже тем, кто обычно предъявляет к окружающим самые высокие требования. Обсуждение важных вопросов проходит неожиданно приятно, удается избежать споров. Вечером будет возможность вернуться к давнему хобби или просто заняться интересным делом, поднимающим настроение. Не исключены в это время визиты друзей или встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Некоторые Львы помирятся с теми, с кем были в ссоре.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Дев Непростой день. Он приносит немало испытаний, и нужно приложить усилия, чтобы их преодолеть. Решение многих вопросов дается труднее, чем обычно, иногда первые попытки справиться с ситуацией оказываются неудачными. Но настойчивость принесет плоды. Также помогут изобретательность и опыт, полученный раньше. Благодаря им вы найдете лучший выход из неоднозначной ситуации. В конце дня вероятны приятные известия. В это же время у многих Дев появляются отличные идеи, касающиеся работы или учебы. Через несколько дней вы сможете начать воплощать задуманное в жизнь.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Весов День требует осторожности во всем. Необдуманные поступки, слова, сказанные сгоряча, могут привести к неприятностям. Старайтесь не давать обещаний: скорее всего, их будет трудно выполнить. Постарайтесь не подвести тех, кто на вас рассчитывает, иначе отношения испортятся надолго. Вам доставляет особое удовольствие думать о будущем и строить планы. Но не всегда удается взглянуть на вещи реально, слишком часто вы выдаете желаемое за действительное. Хорошо, если рядом будет человек, способный указать на слабые места ваших замыслов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Скорпионов День приносит трудности, но, к счастью, не настолько серьезные, чтобы вы испугались. Можно браться за новые дела, в том числе масштабные и сложные. Вам хватит настойчивости для того, чтобы довести начатое до конца. Не исключено, что на помощь придут люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы. День хорошо подходит для важных разговоров; удается обойтись без споров и взаимных обид. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения быстро примут серьезный характер, вы будете этому рады.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Стрельцов Подходящий день для того, чтобы что-то изменить к лучшему в отношениях с окружающими. Сегодня у вас будет шанс положить конец давнему конфликту, помириться с человеком, которого вы обидели, восстановить старые связи. Ваши слова и поступки вызывают уважение у многих вызывают уважение. Не исключено, что вы найдете новых союзников и друзей. Полезно проявить инициативу в делах, предложить какие-то новые идеи. Вероятны неожиданные поездки. Некоторым Стрельцам придется отправиться в дорогу, чтобы помочь близким, решить какие-то проблемы, возникшие у них.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Козерогов День подходит для работы. Вы хорошо справляетесь со сложными делами, иногда находите необычные решения там, где другие оказываются в тупике. Пригодится опыт, полученный раньше: благодаря ему вы не совершите серьезных ошибок, быстро найдете верные решения. Не исключены проблемы в общении. Особенно трудно ладить с людьми, которые редко делятся своими переживаниями - вы часто понимаете их неправильно, можете в чем-то подозревать без всяких оснований. Откровенный разговор мог бы многое прояснить. Но сам он себя не начнет - будьте готовы проявить инициативу.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Водолеев День приносит интересные идеи. Не всегда их можно реализовать сразу, но вы знаете - рано или поздно все получится. Возможны удачные совпадения, неожиданные открытия. События этого дня помогут вам на многое взглянуть иначе, изменить свою точку зрения на какие-то вещи, которые прежде казались очевидными. Во второй половине дня возможны споры, мелкие разногласия; но конфликтов вы не допустите. Помните: обсуждение многих вопросов лучше просто отложить на потом. Пока же трудно принять верное решение из-за недостатка информации.