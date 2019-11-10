Гороскоп на 9 ноября: у Близнецов сегодня удачный день, а у Дев - груз проблем

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Овнов Жизненные силы представителей мужской половины Овнов как никогда высоки. Интуитивные возможности, сексуальное обаяние, лидерские способности поднимаются на пик возможного, однако будьте осторожны, на вашем пути могут возникнуть препятствия, вызванные завистниками. Усиливайте позиции, привлекая на свою сторону доверенных друзей и людей со спонсорскими возможностями. Дамы, родившиеся под знаком Овен, от общения в этот день получат только отрицательный результат, что же, иногда побыть наедине с собой тоже хорошо.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Тельцов День для Тельцов двоякий и противоречивый. С утра можно заключить выгодные контракты и провести удачные переговоры, именно сейчас вы особенно убедительны. Так что воспользуйтесь предоставленной возможностью, чтобы решить неотложные вопросы с вашими партнерами. А вот после обеда силы пойдут на спад, причем, все неприятные ситуации второй половины дня способны больно «задеть за живое». Утреннее чувство собственного всемогущества, скорее всего, сменится депрессией, в таком случае, лучше отдохните и желательно в одиночестве.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Близнецов В этот день вы добьетесь крупной победы — только не зазнавайтесь. Также не преувеличивайте возможности тех, кто с вами работает, иначе погрузитесь в трясину мелких неприятных недоделок. Личные отношения могут пострадать как от излишней уверенности в себе, так и от недостаточной решительности. Может назреть семейная ссора. Вечером сегодняшнего дня лучше не сидите дома, сходите к знакомым или в клуб, куда угодно, где не будет вашего спутника жизни. Поступив таким образом, вы сможете избежать крупной ссоры, способной дать осложнения в ваших отношениях.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Раков День для Раков интересный и увлекательный. Чувствуете, как вы прекрасны, обаятельны, просто-таки неотразимы? Вам только на пользу это повышение самооценки, главное, не переборщите, иногда опускайте взгляд с небес на землю. Внешне вы несколько холодны, и ваши близкие могут неверно вас понять, решив, что вы просто не хотите их выслушать и уделить им внимание. Из-за этого могут пострадать отношения, и ваш союз с близким человеком наполнится недоверием, взаимными подозрениями и недосказанностью. Пусть сегодня рядом с вами будут только достойные и дорогие вам люди, уделите им немного тепла и внимания.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Львов Удачный день для бизнеса, поступившие сегодня предложения о сделках принимайте, ничего не опасаясь. Только не думайте, что блага посыплются вам на голову немедленно. Все выгоды сегодняшних событий непременно будут вам представлены, но несколько позже. Помощь родственников и друзей — даже если вам покажется, что она ни к чему — обязательно принимайте, это принесет пользу в будущем. Осторожно: столкновение с неприятным вам человеком или неожиданное известие могут привести к тому, что вы ненадолго растеряетесь, соберитесь и держите себя в руках.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Дев День для Дев непростой. Отменяется запланированное, берется неожиданный груз проблем, почему-то именно вы должны разгребать то, что навалили другие и мирить между собой конфликтующие стороны. Вообще все, что вы сегодня сделаете, имеет отношение к вашей либо чьей-то личной жизни, так что не спешите, и не проявляйте лишних эмоций, иначе, после еще и окажетесь крайними.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Весов Хороший день для самореализации. Подумайте, к чему еще вы можете приложить свои силы и умения? Будьте решительны в делах по приумножению своего денежного потенциала. Сегодня вы можете многое сделать, и в будущем все усилия этого дня с лихвой окупятся, только не перестарайтесь — вы все-таки не бог. Семья потребует больше внимания, если останется время, приведите в порядок дом. Ночью хорошо отдохните, лучше, чем все последние дни — сегодня вы можете себе это позволить.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Скорпионов Сегодня Скорпионам будет тяжело достичь взаимопонимания с близкими людьми. Грубость и нежелание слушать и принимать вашу точку зрения — вот что вас ждет. Ссоры из-за ерунды могут перерасти в мощное цунами скандала, которое смоет ваши отношения навсегда. Так что смирите свой пыл, больше любви и терпения, тем более что после обеда все как-то само собой устроится. А к вечеру вы вообще забудете о страстях, которые бушевали с утра, и проведете время в любви, нежности и согласии. Уделите время любимому человеку — это нужно вам обоим.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Стрельцов Сегодня все силы Стрельцов будут направлены на то, чтобы отстоять свои принципы. Ваша фантазия сегодня работает на полную мощность и жизненные силы на высоте. Все, что сегодня происходит, казалось бы, даже не в вашу пользу, все равно в итоге будет повернуто в личную выгоду, особенно, если основные события дня будут происходить после обеда. Даже то, на что вы и надеяться не смели, может оказаться обычной реальностью. Однако дам, родившихся под знаком Стрелец, может ожидать жестокое любовное разочарование.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Козерогов День познания нового, благоприятен для самообразования, открытия пути к постижению заветной фантазии. Возможно сегодня, близкие люди укажут на не слишком порядочный поступок с вашей стороны — будьте готовы достойно и спокойно принять критику. Будьте лояльны и не злитесь, не позволяйте эмоциям внести вас в поток конфликтов, не делайте однозначных высказываний и не повышайте в этот день ни на кого голос. Постарайтесь сегодня уделить больше внимания подрастающему поколению, общение с детьми наполнит вас свежими силами.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 ноября 2019 для Водолеев День обманов и иллюзорных надежд. Вас могут оговорить, но и сами избегайте сплетничать. Эгоистов и агрессоров сегодня обходите стороной. Если кто-нибудь попытается сегодня преподать какие-либо новые религиозные взгляды — не слушайте, у вас есть свои принципы их и придерживайтесь. Не решайте ничего важного, не лезьте в споры, займите позицию выжидания, а если вас все-таки спровоцируют к участию в ссоре, не повышайте голоса. Если вам сегодня предстоит визит к врачу, лучше его отложить.