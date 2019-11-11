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Гороскоп на 11 ноября 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 11 ноября 2019: кого ждут неприятности
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, предусматривает удачный день для решения текущих дел.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Овнов 

    Вы должны быть готовы к неожиданным и запутанным поворотам событий, которые могут несколько усложнить ваши планы. Сохраняйте изобретательность и гибкость — и вы сумеете адаптироваться к любым сюрпризам.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Тельцов 

    Сегодня вы заметите, что какой-то интересный человек оказывает вам повышенные знаки внимания, и это сделает ситуацию в вашей личной жизни одновременно нервозной и интригующей. Часть вашей натуры будет хотеть познакомиться с этим человеком поближе, но присущая вам осторожность будет вас от этого удерживать. Одним словом, сейчас вы будете ловко балансировать между двумя этими мерами, благодаря чему ваши отношения с партнером будет складываться поистине фантастически!

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Близнецов 

    Сегодня вы столкнетесь с осознанием того, что в ваших текущих отношениях не хватает ярких впечатлений. Кажется, Вам больше по душе нескончаемый конфетно-букетный период, нежели рутинные отношения.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Раков

    Сегодня ваша пассия может попытаться проникнуть в тот уголок вашей жизни, в котором вы всегда чувствуете себя очень легко и спокойно, и который вам бы хотелось сохранить лишь для себя.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Львов  

    В одном проекте наконец-то появятся первые успехи. В дальнейшем все будет продвигаться куда быстрее, чем раньше. А все благодаря тому, что вы поняли главный метод достижения успеха. Запомните его, и в дальнейшем вы еще не раз будете пользоваться им в различных сферах вашей жизни.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Дев  

    Вам стоит набраться терпения и как следует подготовиться к надвигающимся трудностям. Перед вами открывается хорошая возможность — не упустите ее! Главное, будьте внимательны к мелочам и тщательно планируйте каждый шаг, и тогда вы обязательно добьетесь успеха.

  • 7

    Весы (28 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Весов 

    Сегодня вы найдете в себе силы преодолеть испытываемый вами эмоциональный дискомфорт и попросить у партнера то, в чем вы нуждаетесь. Откройтесь и искренне поделитесь своими потребностями с партнером.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Скорпионов 

    Сегодняшний день обещает получиться невероятно удачным для вас и ваших отношений с партнером. Выделите время на то, чтобы с ним пообщаться и спросить его о том, не тревожат ли его какие-либо вопросы или проблемы, однако, скорее всего, Ваша вторая половинка ответит вам, что все в полном порядке.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Стрельцов 

    Ваша интуиция поможет вам определить для себя оптимальный путь. Вероятнее всего, она посоветует вам отбросить все свои сомнения и рискнуть. Конечно, пойти на такой шаг будет непросто, но зато если он принесет вам свои плоды, то они искренне вас порадуют.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Козерогов

    Козероги очень постарайтесь в этот день, прикладывайте все силы для того, чтобы день получился успешным и результативным. Вам понадобится все ваше усердие сегодня, запомнили?

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Водолеев 

    Старайтесь больше двигаться, не сидите на месте, было бы хорошо заняться каким-нибудь активным видом спорта. По возможности запишитесь на оздоровительный массаж, он вам сейчас не повредит.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 ноября 2019 для Рыб

    Если у вас упорно не получается чего-то добиться от вашего любимого человека, может быть, и не стоит от него этого добиваться? Постарайтесь обойтись без данного блага общения — или без данного человека. Выбор, в конце концов, всегда остается за вами.

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