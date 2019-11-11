Гороскоп на 12 ноября: Рыбам нужно выйти из зоны комфорта, а Скорпионам - хорошенько отдохнуть

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Овнов
Ваше начальство всё-таки готово продвинуть вас на более высокую должность, но теперь перед вами встает вопрос о том, кого порекомендовать на то место, которое вы освобождаете. Поиск кандидата может поставить вас в весьма затруднительное положение, учтите это.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Тельцов
Звезды на вашей стороне, так что не бойтесь принимать важные и ответственные решения в этот день. Будут легко удаваться любые финансовые вопросы, однако, идти на неоправданный риск все же не стоит. Постарайтесь просчитывать каждый свой шаг. От ваших поступков будет зависеть будущее благополучие.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Близнецов
Завтра вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Раков
Переключите тему разговора с себя на достоинства вашего начальника, и тогда он будет сражен вашей харизмой. Умело сведите беседу к вашим личным успехам и попросите его о помощи в вашем деле.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Львов
Не стоит в этот день вести себя слишком распущенно и высокомерно. Проявите уважение к мнению окружающих и сдерживайте раздражение и собственные амбиции. Близкие люди не захотят проявлять должное внимание к вашим стремлениям и планам на будущее, однако, не стоит обвинять их в этом. Действуйте и докажите всем, что вы способны на большее.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Дев
Если вы ещё не причислили себя к людям, ведущим ночной образ жизни, то сегодня вы сможете испытать в полной мере все прелести времяпрепровождения полуночников. Дневная суета и рабочие проблемы съедят всё светлое время суток, но открывшееся второе дыхание поможет вам ночью просто великолепно провести время.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Весов
Завтра вам следует воздерживаться от спонтанных поступков. Любое действие, которое вы совершите на эмоциях, приведет к неприятным последствиям.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Скорпионов
Настало время начать активно планировать собственный отдых. Задумайтесь, как именно вы хотели бы провести свое свободное время? Ваша жизнь в ваших руках, и у вас есть все шансы устроить себе небольшой развлекательный досуг в компании самых близких людей. Соблюдайте осторожность в употреблении спиртных напитков.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Стрельцов
Завтра звезды рекомендуют вам заняться повышением вашей самооценки, ибо она, кажется, начала падать. Неплохо бы разобраться в причинах этого несчастья. Оставлять все как есть явно нельзя - это весьма дурно скажется на степени уважения ваших коллег к вам и возможностях карьерного роста в том числе. Постарайтесь этого избежать.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Козерогов
Вы проявите железную хватку в профессиональных вопросах, и пусть никого не обманывает ваша милая улыбка. Поставив перед собой цель, Вы будете добиваться ее, во что бы то ни стало. Прекрасно, но важно держать в узде излишнюю импульсивность и вспыльчивость.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Водолеев
Не лучшим решением в этот день станет уделить все свободное время собственным желаниям. Велика вероятность, что именно сейчас родственники и близкие друзья как никогда нуждаются в вашей помощи и поддержке. Во второй половине дня вас будет ожидать встреча со старыми знакомыми.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 ноября 2019 для Рыб
Единственное, что будет омрачать завтрашний день - это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном - все прекрасно.