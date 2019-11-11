Гороскоп на 12 ноября: Рыбам нужно выйти из зоны комфорта, а Скорпионам - хорошенько отдохнуть

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Овнов Ваше начальство всё-таки готово продвинуть вас на более высокую должность, но теперь перед вами встает вопрос о том, кого порекомендовать на то место, которое вы освобождаете. Поиск кандидата может поставить вас в весьма затруднительное положение, учтите это.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Тельцов Звезды на вашей стороне, так что не бойтесь принимать важные и ответственные решения в этот день. Будут легко удаваться любые финансовые вопросы, однако, идти на неоправданный риск все же не стоит. Постарайтесь просчитывать каждый свой шаг. От ваших поступков будет зависеть будущее благополучие.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Близнецов Завтра вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Раков Переключите тему разговора с себя на достоинства вашего начальника, и тогда он будет сражен вашей харизмой. Умело сведите беседу к вашим личным успехам и попросите его о помощи в вашем деле.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Львов Не стоит в этот день вести себя слишком распущенно и высокомерно. Проявите уважение к мнению окружающих и сдерживайте раздражение и собственные амбиции. Близкие люди не захотят проявлять должное внимание к вашим стремлениям и планам на будущее, однако, не стоит обвинять их в этом. Действуйте и докажите всем, что вы способны на большее.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Дев Если вы ещё не причислили себя к людям, ведущим ночной образ жизни, то сегодня вы сможете испытать в полной мере все прелести времяпрепровождения полуночников. Дневная суета и рабочие проблемы съедят всё светлое время суток, но открывшееся второе дыхание поможет вам ночью просто великолепно провести время.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Весов Завтра вам следует воздерживаться от спонтанных поступков. Любое действие, которое вы совершите на эмоциях, приведет к неприятным последствиям.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Скорпионов Настало время начать активно планировать собственный отдых. Задумайтесь, как именно вы хотели бы провести свое свободное время? Ваша жизнь в ваших руках, и у вас есть все шансы устроить себе небольшой развлекательный досуг в компании самых близких людей. Соблюдайте осторожность в употреблении спиртных напитков.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Стрельцов Завтра звезды рекомендуют вам заняться повышением вашей самооценки, ибо она, кажется, начала падать. Неплохо бы разобраться в причинах этого несчастья. Оставлять все как есть явно нельзя - это весьма дурно скажется на степени уважения ваших коллег к вам и возможностях карьерного роста в том числе. Постарайтесь этого избежать.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Козерогов Вы проявите железную хватку в профессиональных вопросах, и пусть никого не обманывает ваша милая улыбка. Поставив перед собой цель, Вы будете добиваться ее, во что бы то ни стало. Прекрасно, но важно держать в узде излишнюю импульсивность и вспыльчивость.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Водолеев Не лучшим решением в этот день станет уделить все свободное время собственным желаниям. Велика вероятность, что именно сейчас родственники и близкие друзья как никогда нуждаются в вашей помощи и поддержке. Во второй половине дня вас будет ожидать встреча со старыми знакомыми.