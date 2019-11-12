Гороскоп на 12 ноября 2019: Девам не стоит строить догадки, а у Скорпионов сегодня благоприятный день

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Овнов Ваше начальство всё-таки готово продвинуть вас на более высокую должность, но теперь перед вами встает вопрос о том, кого порекомендовать на то место, которое вы освобождаете. Поиск кандидата может поставить вас в весьма затруднительное положение, учтите это.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Тельцов Нынче вам стоит аккуратнее поднимать тяжелые вещи и не наклоняться резко вперед, так как сегодня велика опасность, что могут возникнуть сильные боли в спине. Полезно будет сходить на лечебный массаж.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Близнецов Сегодня ваше красноречие удивит даже вас. Вы и забыли, когда в последний раз у вас получалось так здорово выражать свои мысли в устной форме. Так используйте это на полную катушку! Сегодня тот самый день, когда вы можете сказать любимому человеку всё то, что давно хотели. И вас поймут!

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Раков Переключите тему разговора с себя на достоинства вашего начальника, и тогда он будет сражен вашей харизмой. Умело сведите беседу к вашим личным успехам и попросите его о помощи в вашем деле.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Львов Сегодня у Львов день потакания слабостям. Вечером обязательно приготовьте что-нибудь вкусное и пригласите в гости близкого человека. Вкусный ужин станет отличной подготовкой для того, что произойдет после.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Дев Будучи в сомнении не стройте догадок, сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Весов Сегодня вам следует воздерживаться от спонтанных поступков. Любое действие, которое вы совершите на эмоциях, приведет к неприятным последствиям.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Скорпионов Скорпионы, гороскоп сулит благоприятный день. Для начала пробегитесь по магазинам — шопинг поднимет настроение гораздо быстрее, чем самый модный тренинг или медитация. Вечером звезды советуют поработать над отношениями с домочадцами — родственники мечтают о семейном празднике (а повод вам сегодня ненужен).

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Стрельцов Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься от своих бесконечных дел и чем-нибудь себя побаловать. Неважно, чему именно вы решите посвятить свое время — главное, чтобы это занятие доставляло вам удовольствие и радость.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Козерогов Вы проявите железную хватку в профессиональных вопросах, и пусть никого не обманывает ваша милая улыбка. Поставив перед собой цель, Вы будете добиваться ее, во что бы то ни стало. Прекрасно, но важно держать в узде излишнюю импульсивность и вспыльчивость.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 ноября 2019 для Водолеев Сегодня ваши лучшие друзья в поддержке своего здоровья — это спорт, прогулки на свежем воздухе, а также правильное, регулярное и сбалансированное питание. Откажитесь от перекусов всухомятку, хотя бы на этот день.