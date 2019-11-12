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Гороскоп на 12 ноября 2019: Девам не стоит строить догадки, а у Скорпионов сегодня благоприятный день

Гороскоп на 12 ноября 2019: Девам не стоит строить догадки, а у Скорпионов сегодня благоприятный день
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для решения мелких бытовых конфликтов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Овнов 

    Ваше начальство всё-таки готово продвинуть вас на более высокую должность, но теперь перед вами встает вопрос о том, кого порекомендовать на то место, которое вы освобождаете. Поиск кандидата может поставить вас в весьма затруднительное положение, учтите это.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Тельцов 

    Нынче вам стоит аккуратнее поднимать тяжелые вещи и не наклоняться резко вперед, так как сегодня велика опасность, что могут возникнуть сильные боли в спине. Полезно будет сходить на лечебный массаж.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Близнецов 

    Сегодня ваше красноречие удивит даже вас. Вы и забыли, когда в последний раз у вас получалось так здорово выражать свои мысли в устной форме. Так используйте это на полную катушку! Сегодня тот самый день, когда вы можете сказать любимому человеку всё то, что давно хотели. И вас поймут!

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Раков

    Переключите тему разговора с себя на достоинства вашего начальника, и тогда он будет сражен вашей харизмой. Умело сведите беседу к вашим личным успехам и попросите его о помощи в вашем деле.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Львов  

    Сегодня у Львов день потакания слабостям. Вечером обязательно приготовьте что-нибудь вкусное и пригласите в гости близкого человека. Вкусный ужин станет отличной подготовкой для того, что произойдет после.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Дев  

    Будучи в сомнении не стройте догадок, сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой.

  • 7

    Весы (28 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Весов 

    Сегодня вам следует воздерживаться от спонтанных поступков. Любое действие, которое вы совершите на эмоциях, приведет к неприятным последствиям.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Скорпионов 

    Скорпионы, гороскоп сулит благоприятный день. Для начала пробегитесь по магазинам — шопинг поднимет настроение гораздо быстрее, чем самый модный тренинг или медитация. Вечером звезды советуют поработать над отношениями с домочадцами — родственники мечтают о семейном празднике (а повод вам сегодня ненужен).

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Стрельцов 

    Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься от своих бесконечных дел и чем-нибудь себя побаловать. Неважно, чему именно вы решите посвятить свое время — главное, чтобы это занятие доставляло вам удовольствие и радость.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Козерогов

    Вы проявите железную хватку в профессиональных вопросах, и пусть никого не обманывает ваша милая улыбка. Поставив перед собой цель, Вы будете добиваться ее, во что бы то ни стало. Прекрасно, но важно держать в узде излишнюю импульсивность и вспыльчивость.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Водолеев 

    Сегодня ваши лучшие друзья в поддержке своего здоровья — это спорт, прогулки на свежем воздухе, а также правильное, регулярное и сбалансированное питание. Откажитесь от перекусов всухомятку, хотя бы на этот день.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня Амур поразит ваше сердце своей стрелой, причинив сладкую боль. Вы не осмелитесь признаться в своих чувствах тому или той, кого полюбите, а он или она, в свою очередь, тоже будут страдать от собственной робости. Не упускайте свой шанс — второго такого, быть может, не будет. Чрезмерная сдержанность не принесет ничего хорошего — в том числе и тем, у кого пара уже есть.

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