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Среда, 13.11.2019
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Гороскоп на 13 ноября 2019: кому ждать повышения, а кому – любви

Гороскоп на 13 ноября 2019: кому ждать повышения, а кому – любви
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2019 года, прогнозирует день, полный энергии, – все будут куда-то бежать, что-то делать – главное в этой буре не суетиться.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Овнов 

    Не стесняйтесь прямо говорить о своих желаниях любимому человеку. Поясните ему свою позицию — и он непременно вас поймет.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Тельцов 

    Не рассчитывайте на то, что любовь придет в вашу жизни сама собой — Вы должны проявить инициативу и поспособствовать этому. Пригласите интересную вам пассию на обед или зарегистрируйтесь на каком-нибудь сайте знакомств. Приложите усилия к поискам любви — и они принесут вам прекрасные плоды.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Близнецов 

    Новые связи не принесут Близнецам ожидаемого удовольствия и оставят в душе неприятный осадок. Не ищите приключений в этот день.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Раков

    Раки, совместная деятельность не только улучшает отношения, но и поднимает настроение — попробуйте подключить родственников к процессу уборки или готовки, и сами все поймете.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Львов  

    Оказывая давление на свою вторую половинку, Вам, возможно, и удастся добиться от нее желаемого — а, возможно, и нет. Помните о том, что ваш партнер — это живой человек, и его поступки и решения зависят от множество сторонних факторов.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Дев  

    Сегодняшний день очень хорошо подходит для того, чтобы постараться найти способ укрепить свое положение — как в карьерном, так и в социальном плане. Сейчас звезды определенно будут на вашей стороны. И ваши усилия в этом отношении будут приносить вам прекрасные плоды.

  • 7

    Весы (28 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Весов 

    Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий, в частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Скорпионов 

    Скорпионы, сегодня вас ждут приятные встречи с прошлым — возможно, на горизонте возникнут давние поклонники/поклонницы или старые друзья.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Стрельцов 

    Стрельцы, не принимайте поспешных решений и старайтесь обсуждать важные вопросы со специалистами. Сегодня ожидается активность среди конкурентов — не стесняйтесь делиться проблемами с коллегами и друзьями.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Козерогов

    Сегодня вам явно не придется жаловаться на свою загруженность, день пройдет легко, усилий прикладывать не придется. Вы сумеете справиться со всем даже раньше, чем закончится рабочий день, да и начальник будет к вам сегодня весьма лоялен. Вполне разумно было бы запланировать что-нибудь на вечер.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Водолеев 

    Водолеи, избегайте общения с людьми, которые нарушают ваш душевный комфорт — в этом списке некоторые коллеги и конкуренты. В целом день будет неплохим.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня вы будете расположены для очень важного разговора на тему, которая будоражит вас в последнее время. Будьте искренни, и итог этой беседы порадует вас.

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