Гороскоп на 15 ноября: Рыбы, мыслите креативно, а Львы - действуйте!

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Овнов Будьте сегодня решительны и не давайте инициативе покинуть вас. Любая работа в этот день — ваша. Реализация идей не дастся легко, но, в конце концов, вы все преодолеете, и все благодаря вашей замечательной самооценке. В домашней сфере вероятна серьезная полезная покупка, не исключен неожиданный мелкий ремонт. Будьте осторожны: есть возможность получить травму или заболеть — и потом лечится долго и дорого. Ваши дети могут сегодня нуждаться в повышенном внимании, постарайтесь заметить это и поддержать их добрым словом в нужный момент.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Тельцов Если сегодня вам предстоит заниматься тем, что вам действительно нравится, не стоит менять своих планов, продолжайте в том же духе. В противном случае, когда представление об идеальном настоящем разнится с происходящим перед вашими глазами, вам стоит серьезно задуматься над тем, что такого должно случиться в жизни чтобы в ваше сердце смогла проникнуть любовь, радость и наслаждение от пребывания в этом мире.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Близнецов В свете довольно благоприятного расположения небесных сфер, в этот день Близнецам желательно с удвоенной силой проверить свои текущие планы на предмет их соответствия финансовым потребностям и амбициозным притязаниям, и при необходимости произвести реструктуризацию нужных моментов. Не упускайте время, только сегодня перед Близнецами лежит не раскрашенный холст дальнейшей судьбы, в который вы еще можете вписать нужные вам главы.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Раков В ближайшие несколько дней, начиная с сегодняшнего дня, влияние сферы личных взаимоотношений на эмоциональную составляющую жизни Раков, значительно усилится. Несмотря на то, что в это время родные и друзья из близкого окружения не будут испытывать потребности как-то облегчить ваше существование, данное положение не повлияет на эффективность вашей работы. Тем не менее, если не дать передышку нервной системе, предаваясь, время от времени отдыху в интимной обстановке, эмоциональные нагрузки последних дней обязательно приведут к стрессу.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Львов Ваши волевые качества вполне достойны уважения, однако, в текущий период есть вероятность того, что Львы готовы тратить свои силы на поддержание ситуации, которая давно себя изжила и не защищает их интересы. Если вы, так или иначе, серьезно поразмыслив, придете к такому же выводу, то времени для отсрочки для вас не осталось — срочно действуйте. Ваша судьба в этот день, как никогда ранее, в ваших руках.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Дев Если в последнее время вы были втянуты в некоторую конфронтацию, но в этот день, противоположная сторона, вывесив белый флаг, предложила свои извинения вместе с предложением дальнейшего сотрудничества — это явный знак того, что судьба улыбается вам. Вежливо примите появившуюся возможность, в скором времени вы обнаружите, что сотрудничество и совместная работа на благо общего предприятия сделала из оппонентов самого, что ни на есть, ответственного партнера, с которым все желают иметь общее дело.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Весов Насколько бы уверенными не были Весы в начале этого дня, будь то в своем твердом положении на работе, в финансовой стабильности или же в сфере личных взаимоотношений, окончание его явно изменит расстановку сил. Вне зависимости от ваших планов в жизни грядут большие перемены. Тем не менее, наилучшей стратегией для Весов, пока что, является выжидательная позиция, старайтесь не брать на себя дополнительных обязательств, а разберитесь с мелкими текущими делами, дабы при появлении дел серьезных не увязнуть в рутине.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Скорпионов Вакханалия планет в вашем секторе гороскопа привлечет внимание Скорпионов к давно нависшей проблеме любовного или романтического характера. Как бы там ни было, от вашего внимания к этой сфере, в недалеком будущем, зависит множество приятных событий, смена которых, на довольно неприятные проблемы, вполне может произойти в случае принятии неправильного решения. Постарайтесь смотреть на сегодняшний день с позитивной стороны, вам выпала приятная возможность отвлечься от текущих проблем, отложите дела в сторону, и смиренно займитесь теми вопросами, которые сейчас действительно важны.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Стрельцов Этот день для Стрельцов может оказаться достаточно полезным и продуктивным, если, конечно, вы имеете собственное представление о том, как вести дела в сфере финансов и во взаимоотношениях с партнерами. В противном случае, если вы сами не представляете, чего желаете добиться, день пройдет весьма утомительно, в разъездах и метаниях из стороны в сторону.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Козерогов Одна из идей Козерогов, имеющая в своей основе сотрудничество или работу в коллективе, окажется довольно жизнеспособной и получит одобрение всех заинтересованных сторон. Так или иначе, сегодняшнее положение планет будет подталкивать вас в направлении работы либо заключения договоренностей, которые пойдут на благо общего дела. За исключением этого, остальная часть дня пройдет тихо и размеренно, правда, рассчитывать сегодня на поддержку близких людей в ваших начинаниях, скорее всего не придется.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Водолеев В последние дни Водолеям приходилось отбиваться от разного рода нападок судьбы, но, как и все в этой жизни, трудные дни не длятся вечно и сегодня для вас прогнозируется некоторое послабление, как со стороны личных взаимоотношений с близкими людьми, так и в области профессиональной деятельности. А при самом удачном стечении обстоятельств вам вообще стоит подумать об отдыхе, так или иначе вы вправе наградить себя за стойкость духа, проявленную в последние дни.