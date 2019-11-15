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Пятница, 15.11.2019
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Гороскоп на 15 ноября 2019: кого сегодня ждет романтика, а кого – принятие важных решений

Гороскоп на 15 ноября 2019: кого сегодня ждет романтика, а кого – принятие важных решений
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2019 года, предусматривает удачный день для познания и изучения нового.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Овнов 

    Безусловно, любовь на первом месте, но у Овна есть и другие обязанности — в течение сегодняшнего дня они будут давать о себе знать, отвлекая от романтики. Овну придется крутиться, как белка в колесе, чтобы и дела успеть сделать, и любимый человек без его внимания незаскучал.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Тельцов 

    Будьте проще, ибо настоящие проблемы возникают только тогда, когда вы начинаете слишком серьёзно воспринимать маленькие неувязки и в результате наносите обиды окружающим. Не стоит удивляться, если вы почувствуете сегодня недомогание. Поберегите себя и старайтесь избегать излишних изменений. Лучше позаботьтесь о том, чтобы вас окружали тепло и уют.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Близнецов 

    Сегодня Близнецам будет нелегко распределить свое время между любимым человеком и остальными сферами жизни, которые требуют их внимания.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Раков

    Ваша удача в ваших руках, так что сделайте всё так, чтобы потом вы смогли собой гордиться. Сегодня следует руководствоваться в действиях своей интуицией закалённого в трудовых буднях человека. Кроме этого, не забудьте о поддержании дружеских отношений с коллегами.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Львов  

    Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае, это может оказаться книжный или киношный персонаж, хотя это и маловероятно.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Дев  

    Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, и на решение этих задач уйдет много времени и энергии. Зато в отношении любви дела могут обстоять гораздо лучше.

  • 7

    Весы (28 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Весов 

    Сегодня звезды не рекомендуют вам обращать внимание на косые взгляды и недоброжелательные реплики. Возможно, вам просто завидуют. Но скорее всего, все это к вам отношения не имеет, а вы просто будете мнительны.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Скорпионов 

    Постарайтесь не забывать о своём здоровье. Выделите время, чтобы посвятить его уходу за своим телом. Так вы сможете накопить силы, которые понадобятся вам в более трудные времена.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Стрельцов 

    Если же Стрелец сегодня отпустит вожжи, доверившись шестому чувству, в любви перед ним откроется масса новых возможностей, о существовании которых он даже не подозревал!

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Козерогов

    Возможно, вы окажете кому-то услугу, или же кто-то другой сделает что-то для вас. Если вам предстоит выступить с докладом или же представиться, к примеру, работодателю, то успех в этом деле гарантирован.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Водолеев 

    Сегодня звезды обещают вам непростой день, который окончится непростым вечером и довольно сложной ночью. Постарайтесь получить от сложившейся ситуации максимум пользы и еще больше удовольствия, иначе вам будет совсем грустно вспоминать этот день.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 15 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня в делах любовных Рыбам стоит ослабить контроль над ситуацией и прислушаться к голосу своей интуиции. Звезды говорят, что пока Рыбы пытаетаются логически управлять развитием отношений, их потенциал ограничен жесткими рамками и зависит от того, как вы сами программируете их.

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