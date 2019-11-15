Гороскоп на 15 ноября 2019: кого сегодня ждет романтика, а кого – принятие важных решений

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Овнов Безусловно, любовь на первом месте, но у Овна есть и другие обязанности — в течение сегодняшнего дня они будут давать о себе знать, отвлекая от романтики. Овну придется крутиться, как белка в колесе, чтобы и дела успеть сделать, и любимый человек без его внимания незаскучал.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Тельцов Будьте проще, ибо настоящие проблемы возникают только тогда, когда вы начинаете слишком серьёзно воспринимать маленькие неувязки и в результате наносите обиды окружающим. Не стоит удивляться, если вы почувствуете сегодня недомогание. Поберегите себя и старайтесь избегать излишних изменений. Лучше позаботьтесь о том, чтобы вас окружали тепло и уют.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Близнецов Сегодня Близнецам будет нелегко распределить свое время между любимым человеком и остальными сферами жизни, которые требуют их внимания.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Раков Ваша удача в ваших руках, так что сделайте всё так, чтобы потом вы смогли собой гордиться. Сегодня следует руководствоваться в действиях своей интуицией закалённого в трудовых буднях человека. Кроме этого, не забудьте о поддержании дружеских отношений с коллегами.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Львов Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае, это может оказаться книжный или киношный персонаж, хотя это и маловероятно.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Дев Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, и на решение этих задач уйдет много времени и энергии. Зато в отношении любви дела могут обстоять гораздо лучше.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Весов Сегодня звезды не рекомендуют вам обращать внимание на косые взгляды и недоброжелательные реплики. Возможно, вам просто завидуют. Но скорее всего, все это к вам отношения не имеет, а вы просто будете мнительны.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Скорпионов Постарайтесь не забывать о своём здоровье. Выделите время, чтобы посвятить его уходу за своим телом. Так вы сможете накопить силы, которые понадобятся вам в более трудные времена.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Стрельцов Если же Стрелец сегодня отпустит вожжи, доверившись шестому чувству, в любви перед ним откроется масса новых возможностей, о существовании которых он даже не подозревал!

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Козерогов Возможно, вы окажете кому-то услугу, или же кто-то другой сделает что-то для вас. Если вам предстоит выступить с докладом или же представиться, к примеру, работодателю, то успех в этом деле гарантирован.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 ноября 2019 для Водолеев Сегодня звезды обещают вам непростой день, который окончится непростым вечером и довольно сложной ночью. Постарайтесь получить от сложившейся ситуации максимум пользы и еще больше удовольствия, иначе вам будет совсем грустно вспоминать этот день.