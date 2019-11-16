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Гороскоп на 17 ноября: Овнам стоит подумать о финансах, а Скорпионам об отдыхе

Гороскоп на 17 ноября: Овнам стоит подумать о финансах, а Скорпионам об отдыхе
19:08 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

17 ноября 2019 года может усугубиться разрыв между людьми, чьи отношения всегда были достаточно сложными. Воскресенье вообще будет иметь взрывоопасный окрас.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Овнов 

    Вы, определенно, находитесь на средине маршрута в достаточно непростом марафоне, тем не менее, в ваших интересах остановиться на мгновение и разобраться с теми вопросами, которые возникли в период, когда вы были заняты основным забегом. В конечном итоге такая тактика, не нарушающая ни чьих интересов, поможет вам сохранить баланс сил и собственное здоровье. Если Овнам и стоит о чем-то серьезно задуматься в этот день, так это о финансовой стороне. Дела, конечно, могут складываться прекрасно, но на все ваши планы может попросту не хватить денег.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Тельцов 

    Рассмотренное вами недавно предложение, показавшееся в тот момент ночным кошмаром, по истечении времени может открыть вам глаза на свой нераскрытый потенциал. Возможно, так сложились обстоятельства, возможно, повлияло положение планет сегодняшнего дня, а возможно и времена переменились, как бы там ни случилось, для Тельцов сегодня главное не упустить вновь полученную возможность и использовать ее с выгодой для себя.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Близнецов 

    Сохраняйте надежду, что сложные и запутанные домашние, семейные или финансовые ситуации, возникшие перед вами в ближайшем прошлом, будут решены самым выгодным для вас образом. Близнецы в этот день будут достаточно деятельны и активны и преспокойно способны решить все надвигающиеся на них трудности, однако, без веры в правильность своих намерений и уверенности в успехе, ваши действия, скорее всего, будут устремлены в ошибочном направлении.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Раков

    Положение планет таково, что многие из планов или проектов Раков, основополагающей целью которых является достижение признания и получение материальной выгоды, будут приостановлены или встретят сопротивление оппонентов. Такое положение дел будет носить временный характер, так что, интенсивные действия с вашей стороны по преодолению кризиса не только не пойдут на пользу, но и приведут к ненужной потери сил и средств. Лучшей стратегией для Раков, в этот период, будет невмешательство в происходящие процессы, наблюдение и примечание уязвимых мест противоположной стороны.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Львов   

    Новый день для Львов, в большей степени, будет обусловлен поиском вдохновения за пределами обычного круга общения. Временами, даже самые невозмутимые и спокойные представители знака Лев должны менять свои манеры и отказавшись от своего привычного характера, заслуживающего доверия со стороны окружающих, целиком окунуться в бескрайний мир новых возможностей и приключений.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Дев  

    Наступающий день вновь поднимет на первый план вопросы, связанные с совместной работой и отношениями с партнерами по бизнесу, общими финансами, достижением коллективного успеха, а также с прочими схожими делами. Этот день будет прекрасным временем для упрочнения положения Дев как внутри коллектива, так и в глазах вышестоящих персон, чье уважение вы вполне можете заслужить делом. Как бы там ни было, Девам стоит помнить, что успех благоволит только смелым и решительным людям, четко выверенные и обдуманные действия — вот то, что должно стать вашим девизом на этот день.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Весов 

    События сегодняшнего дня, докажут состоятельность и правильность принятых вами ранее экономических и деловых решений. Тем не менее, более важным для Весов окажется то, что сегодня они будут способны без особого напряжения четко определить собственные приоритеты, вследствие чего, будет гораздо понятней логичность и последовательность требуемых действий, а решение, кажущихся еще вчера недостижимыми задач окажется вполне выполнимым делом.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Скорпионов 

    Добавьте последний штрих к давно отсроченной договоренности, избавьте расписание этого дня от нависших над вами забот. Такие действия могут показаться очевидными, но как бы то ни было, принятие усилий по урегулированию давно тянущихся проблем поможет Скорпионам быть гораздо более эффективными не только в этот, но и в последующие несколько дней. Освободившись от балласта, Скорпионы станут заметно более успешными, в конце концов, зная, где вы должны находиться, когда и что должны претворить в жизнь, что куда доставить и к какому времени, вы всегда будете на пике событий.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Стрельцов 

    Профессиональный либо совместный труд с вашим партнером принесет заслуженные плоды, и даже более, положение планет таково, что есть большая вероятность, что Стрельцы получат гораздо лучший результат, нежели ожидалось. Однако есть вероятность того, что полученный, возможно неожиданно, успех может вскружить вам голову. Прислушайтесь к совету: не перенапрягайте собственные силы, позвольте другим также участвовать в ваших планах, вкусить толику вашей удачи, в конечном счете, свежий взгляд со стороны может оказаться более чем полезным.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Козерогов

    Вы прекрасно понимаете, что просто не можете всегда получать то, что желаете. Тем не менее, и в этом заключается сарказм положения этого дня, Козероги, скорее всего, по-настоящему не верят, что действительно получат то, что им и в самом деле необходимо. Однако, несмотря на некоторую неразбериху в начале дня, его окончание подарит Козерогам надежду и уверенность в дне завтрашнем.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Водолеев 

    В течение этого, а возможно и следующего дня, отношения Водолеев с близким или любимым человеком должны либо восстановиться после последнего конфликта, либо перейти на другой уровень, обещая новые любовные приключения и знаменуя собой новый этап ваших интимных отношений. Однако Водолеям нужно понимать, что близким людям трудно следовать вашим внутренним желаниям, если вы не объясняете их напрямую, а ждете от любимых самостоятельного решения.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 ноября 2019 для Рыб

    Поскольку вы не живете в этом мире в полном одиночестве, непременно стоит воспользоваться преимуществом совместного сотрудничества с близкими людьми и коллегами, выбирая рациональное зерно из каждого нового заключенного соглашения. Чем больше позитивной энергии вы вложите в развитие таких двусторонне выгодных отношений, тем более успешными будут ваши начинания этого дня.

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