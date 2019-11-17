Гороскоп на 18 ноября: Рыбам стоит управлять своими эмоциями, а Ракам улыбнется фортуна

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Овнов Каждый новый день как новая книга с захватывающим детективом, открывая новую страницу, никогда не знаешь, чем же закончится эта история. Так и сегодня, вне зависимости как для Овнов начнется этот день, его продолжение не оставит вас равнодушными, так как более удачного периода вам в ближайшее время не представится. Все зависит от вас самих, вы можете блистать популярностью, быть душой компании или затушить своим обаянием любой пожар недоразумений, главное помните, что завтра будет новый день, сохраните немного сил для себя.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Тельцов Много сил и средств в этот день может потребоваться на решение бытовых проблем, и в одиночку Тельцам не справиться. Обратитесь за помощью к близким людям, обсудите проблемы с домашними. Совместно приняв решение, заручившись их поддержкой и четко следуя намеченному плану, можете смело приступать к реконструкции жилища. Вечером обратите внимание на состояние своего здоровья, не следует сегодня злоупотреблять спиртными напитками, а лучше вообще в этот день от них отказаться.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Близнецов Наши желания далеко не всегда становятся реальностью. Трудно кому-либо довериться, а незаслуженно полученная обида, скорее всего, принесет с собой непродолжительную депрессию. К тому же, вереница однообразных дней стала невыносимым и бесконечным грузом на ваших плечах. Однако не отчаивайтесь, весьма скоро грядут положительные результаты и уже к вечеру этого дня тучи на вашем небосклоне рассеются. Не спешите сегодня пораньше лечь спать, а проведите немного времени в кругу близких людей, вы наверняка получите взаимное удовлетворение.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Раков Что-то из намеченного на этот день Ракам обязательно удастся, но в основном вам приходится работать на перспективу. В сегодняшний день фортуна наиболее благосклонна к работникам сферы обслуживания, удачными будут разного рода торговые операции. На ваших партнеров сегодня наверняка произведет благоприятное впечатление ваш безукоризненный стиль в одежде, не забудьте также уделить чуть больше, нежели обычно, внимания своей прическе.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Львов Напряженный и сложный день для зодиакального знака Лев. Сегодня не исключены споры в отношении финансов, если вы считаете себя правыми, можно смело идти на конфликт, показав оппонентам, кто в доме настоящий хозяин. В этот период взаимоотношения связанные с управлением совместным имуществом становятся наиболее актуальной темой. Возможны неоправданные расходы, на которые вы пойдете в силу сложившихся обстоятельств.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Дев Нынешние обстоятельства складываются не очень благоприятно для Дев. Сегодня вам не следует доверять ведение своих дел кому бы то ни было, также рискованно давать в долг или инвестировать в какие-либо проекты, поскольку велика вероятность солидных потерь. Этот день более всего подходит для общения, постарайтесь использовать свое обаяние в личных целях, в налаживании деловых связей. Не стоит отказываться и от помощи посредников или спонсоров, сегодня они будут щедры. Отбросьте скромность и возможно, вы получите серьезную материальную поддержку для реализации намеченных планов.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Весов Ваше обаяние в сегодняшний день на высоте, вы вне конкуренции и можете сразить самое неприступное сердце. Весам нужно быть на людях, дома не все в порядке, ну и ладно, отправляйтесь в поход по магазинам, порадуйте себя чем-нибудь, сегодня можно практически все, что не пожелаете. Нынешний день помимо всего прочего, также благоприятен и для романтических встреч. Однако к концу дня ваше настроение может кардинально перемениться, вероятно, что возникнет состояние некоторого душевного дискомфорта. Общение в кругу близких друзей питающих к вам исключительно положительные эмоции, поможет нейтрализовать негативные тенденции сегодняшнего вечера.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Скорпионов Звезды дарят Скорпионам то состояние, когда не существует препятствий для достижения поставленной цели. Сегодня отличное время для любовных свиданий, однако, постарайтесь вернуться домой до наступления темноты, и выбирайте освещенную дорогу, возможно именно сегодня вы встретите на своем пути местных хулиганов, а провоцировать их не стоит. Случайно брошенное этим вечером слово кем-либо из близких людей может не на шутку ранить самолюбие Скорпионов, не расстраивайтесь, никто на самом деле не хотел никого обижать, просто, в сегодняшний день, вы очень ранимы.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Стрельцов Обстоятельства этого дня рекомендуют Стрельцам, получив от начальства срочное поручение, не торопиться с его выполнением, а насколько сможете потянуть время, скорее всего, задание изменится. Вероятно, сегодня вам предстоит штурмовать новые высоты карьерного роста, строить взаимовыгодные взаимоотношения с начальством и сослуживцами. Смело продвигайтесь к реализации поставленной цели, однако постарайтесь не указывать явно на свои материальные интересы, но и пренебрегать ими не следует. Не стоит также отвлекаться на флирт, в противном случае, в будущем, это может обернуться неприятными последствиями.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Козерогов Сегодняшний день благоприятен для дипломатической деятельности. Для ведения переговоров выдвигайте свою кандидатуру, начальство и коллеги по работе оценят вашу инициативу. В личной жизни, скорее всего, обстоятельства сложатся так, что появится приятная новизна в романтических и любовных отношениях, однако не будьте чрезмерно настойчивы, сейчас это может только навредить. Близкие люди ведут себя сегодня так, словно только и ждут повода, чтобы отстоять справедливость в самых незначительных ситуациях.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Водолеев Нынешние обстоятельства складываются неблагоприятно для Водолеев. Ссоры, вспыхивающие буквально на пустом месте, способны отравить самый, казалось бы, благополучный союз, в тоже время подобные стычки несут с собой мощный заряд энергии, а такого прилива сил вы уже давно не ощущали. Все неприятности, связанные с домашними, с лихвой компенсируются успехами на рабочем поприще, только не взваливайте на себя больше, чем сможете осилить. Если сегодня предложат новую работу, соглашайтесь, вам она по плечу.