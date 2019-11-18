Гороскоп на сегодня: Овнам стоит действовать, Ракам - запастись терпением

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Овнов За этот день можно многое успеть, но действовать нужно быстро. Поэтому старайтесь ничего не откладывать на потом. Чем раньше вы возьметесь за важные дела, тем проще будет достичь нужных результатов. Второстепенные задачи могут подождать до вечера, даже если окружающие будут убеждать вас в обратном. Непростой день с точки зрения личных отношений: могут обостриться давно забытые разногласия, вспомнятся старые обиды. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов и планов на будущее, сейчас вряд ли удастся спокойно договориться.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Тельцов Неплохой день. Чтобы добиться наилучших результатов, действуйте самостоятельно, не ждите одобрения окружающих и не рассчитывайте на их поддержку. Смелые, оригинальные решения часто оказываются самыми лучшими, даже если не все могут оценить их по достоинству. Возможны разногласия с любимым человеком. Могут завязаться новые знакомства, если вы выступите их инициатором. Не исключено, что напомнит о себе человек, к которому вы когда-то были очень привязаны. Желательно хотя бы на время отказаться от вредных привычек, поскольку сегодня они особенно опасны для здоровья.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Близнецов Напряженный и утомительный день. Он хорош тем, что позволяет многому научиться, получить полезный опыт. Хотя многие ваши начинания оказываются неудачными, вы не жалуетесь, а делаете выводы - именно это позволит избежать ошибок в будущем. Важно не стоять на месте, браться за что-то новое, проявлять инициативу. Только так вы сможете справиться с влиянием негативных тенденций. Возможны хорошие новости. Не исключены и удачные совпадения, но нужно будет проявить изобретательность, чтобы использовать их в своих интересах.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Раков Непростой день. Стоит запастись терпением: сегодня оно вам пригодится. Часто приходится спорить с окружающими, отстаивать свою правоту. И не всегда вы выходите победителем. Не исключено, что придется отступить, отказаться от каких-то своих планов, чтобы заняться делом, важным для других. Много сил будет потрачено напрасно, но некоторые начинания все же окажутся удачными. Старайтесь избегать любых проявлений легкомыслия в личных отношениях, они могут стать причиной серьезного конфликта с дорогим вам человеком. Не давайте поводов для ревности.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Львов Непростой день с точки зрения общения. Окружающие часто не оправдывают ваших ожиданий, не выполняют обещаний, которые дали раньше. Порой вы огорчаетесь из-за этого, а иногда злитесь. Старайтесь все же не давать воли эмоциям. Если они не будут заметны со стороны, вы сможете избежать проблем в будущем. Возможны финансовые потери, неудачные капиталовложения. Нежелательно делать крупные покупки, в особенности - требующие большой предоплаты. Вы больше, чем обычно, склонны к разнообразным авантюрам. Сегодня это может привести к неприятностям.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Дев Неплохой день. Дела могли бы идти и получше, но в целом вы будете довольны сложившейся ситуацией и вряд ли станете жаловаться на жизнь. Можно не напрягаться, делать то, что нравится, избегать контактов с неприятными людьми - это не повлечет за собой ни потерь, ни проблем. Вы не пожалеете, если посвятите этот день своему хобби или проведете его с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы. Будет шанс наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре. Вы способны признать свои ошибки, это будет полезно.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Весов Легких успехов день не обещает, но вы сможете добиться отличных результатов, если приложите усилия. Не отказывайтесь от задуманного, если что-то пойдет не так; настойчивость сейчас творит чудеса. Много времени отнимет исправление ранее сделанных ошибок. Справившись с этим, вы почувствуете себя гораздо увереннее, поймете, что готовы двигаться дальше. Тяжело дается работа, требующая высокой концентрации внимания, точности, аккуратности. Хорошо, если в ней вам кто-то поможет. А вот с решением творческих задач вы справляетесь просто отлично.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Скорпионов День проходит неплохо, позволяя вам, хоть и не сразу, добиться своего и реализовать планы. Он подходит для важных встреч. Готовясь к ним, обратите особое внимание на свой внешний вид: чем лучше вы выглядите, тем проще будет произвести нужное впечатление. Не исключены романтические увлечения, но вряд ли они будут серьезными. Возможны откровенные провокации со стороны представителей противоположного пола. Не поддавайтесь на них. Семейные дела могут требовать больше внимания, чем обычно. Вероятно, из-за них придется перенести какие-то рабочие встречи.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Стрельцов День приносит много волнений, испытаний и тревог. Вам приходится прикладывать массу усилий, но, добившись нужного результата, вы чувствуете разочарование, понимаете, что хотели чего-то совершенно иного. Появляются сомнения в собственных способностях и профессиональных качествах. В такие моменты особенно нужна поддержка, но получить ее вряд ли удастся, так что постарайтесь справиться самостоятельно. Можно начинать новые дела, но тут важно избегать спешки, обдумывать каждый шаг. Не стесняйтесь просить советов у людей, опыту которых доверяете.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Козерогов Многое идет не так, как вы задумали, вероятны ошибки, досадные неудачи. Непреодолимых преград на пути не возникнет, но двигаться вперед окажется гораздо труднее, чем вы предполагали. Не исключено, что планы придется корректировать, и вам это вряд ли понравится. В этот непростой день вас будет радовать общение с близкими. С ними вы легко найдете общий язык, сможете поговорить обо всем, что волнует и тревожит. Даже мелкие разногласия маловероятны. Можно решать вопросы, касающиеся семейных финансов и общего имущества.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 ноября 2019 для Водолеев Будьте готовы отказаться от плана, составленного раньше, и заняться чем-то совершенно новым. Может неожиданно выясниться, что ваши расчеты были неверны, а идеи, которые казались блестящими, не оправдывают ожиданий. Все это, конечно, огорчит вас, но не помешает все же добиться успеха. Важно вовремя прислушаться к хорошему совету, не отказаться от помощи, которую предложат старые знакомые. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о значительных суммах. Сегодня вы можете проявлять легкомыслие, о котором позже придется пожалеть.