Гороскоп на сегодня: Козерогам не стоит скупится, а Ракам не падать духом

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Овнов Сегодня вы поймете, что характер у вас просто золотой! В смысле — драгоценный. В смысле — очень дорогой. То есть, что бы вы, наконец-то стали милой и покладистой, вашей второй половинке надо очень много заплатить. Как минимум, прикупить еще одну горностаевую шубку!

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Тельцов Если чаша вашего терпения в результате глупых домогательств переполнится — пусть пеняют на себя. Смело можете устроить истерику — пусть знают, вы же честно предупреждали, чтобы вас нетрогали.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Близнецов Нынче высока вероятность нервного срыва. Постарайтесь найти возможность дать выход отрицательным эмоциям, не держите их в себе, иначе можете столкнуться с серьезными проблемами.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Раков Уже когда вам начнет казаться, что ситуация полностью выходит из-под вашего контроля, вам на помощь придет знающий человек, который поможет вам уладить все возникшие вопросы и трудности. Это ещё раз докажет вам, что ни при каких обстоятельствах не надо падать духом.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Львов Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что же вы хотите сказать тем или иным своим действием, поэтому он будет трактовать их как-то по-своему и делать из них свои, очень странные и своеобразные выводы. Постарайтесь понять, что за ними стоит, и как с этим бороться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Дев Сегодня в вашей голове начнется снегопад. Обилие новой информации полностью закроет все, что вы знали ранее. В связи с этим, вы рискуете окончательно оторваться от быта, а ваши и без того слабые навыки вовсе сойдут на нет. Единственный выход — научиться применять новые знания.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Весов Не позволяйте другим вашим сослуживцам процветать за ваш счет, смотрите на мир реально, а не через розовые очки. Сегодня также поступит очень выгодное предложение для вашей фирмы, над которым вам придется хорошо потрудиться, зато результат превзойдет ваши ожидания.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Скорпионов Ваше сексуальное желание может быть столь сильно сегодня, что за ним вы можете не заметить, что партнер ждет от вас чего-то иного, нежели страстные поцелуи и объятья. Возможно, именно сегодня он мечтает о горячем ужине или о партии в шахматы.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Стрельцов В этот день какое-то увлечение захватит вас настолько, что вы и думать забудете о вашем любимом человеке, что ему будет весьма неприятно. Он даже сделает из этого несколько далеко идущих выводов, бороться с которыми вам впоследствии будет более чем непросто.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Козерогов Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 ноября 2019 для Водолеев Нынче вам категорически противопоказано насилие над собой в гастрономическом плане. Забудьте о любых «нельзя» и «надо». Есть только одно действующее слово — «хочу». Нежеланная пища сегодня организмом усвоена не будет, а совсем голодать — жестоко по отношению к нему, да и бессмысленно.