Скачать
Вторник, 19.11.2019
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут
Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут
Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов
Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов
19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского
19 ноября - память Павла Исповедника

Гороскоп на сегодня: Козерогам не стоит скупится, а Ракам не падать духом

Гороскоп на сегодня: Козерогам не стоит скупится, а Ракам не падать духом
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2019 года, для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день, удачный для монотонной работы.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Овнов 

    Сегодня вы поймете, что характер у вас просто золотой! В смысле — драгоценный. В смысле — очень дорогой. То есть, что бы вы, наконец-то стали милой и покладистой, вашей второй половинке надо очень много заплатить. Как минимум, прикупить еще одну горностаевую шубку!

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Тельцов 

    Если чаша вашего терпения в результате глупых домогательств переполнится — пусть пеняют на себя. Смело можете устроить истерику — пусть знают, вы же честно предупреждали, чтобы вас нетрогали.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Близнецов 

    Нынче высока вероятность нервного срыва. Постарайтесь найти возможность дать выход отрицательным эмоциям, не держите их в себе, иначе можете столкнуться с серьезными проблемами.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Раков

    Уже когда вам начнет казаться, что ситуация полностью выходит из-под вашего контроля, вам на помощь придет знающий человек, который поможет вам уладить все возникшие вопросы и трудности. Это ещё раз докажет вам, что ни при каких обстоятельствах не надо падать духом.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Львов   

    Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что же вы хотите сказать тем или иным своим действием, поэтому он будет трактовать их как-то по-своему и делать из них свои, очень странные и своеобразные выводы. Постарайтесь понять, что за ними стоит, и как с этим бороться.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Дев  

    Сегодня в вашей голове начнется снегопад. Обилие новой информации полностью закроет все, что вы знали ранее. В связи с этим, вы рискуете окончательно оторваться от быта, а ваши и без того слабые навыки вовсе сойдут на нет. Единственный выход — научиться применять новые знания.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Весов 

    Не позволяйте другим вашим сослуживцам процветать за ваш счет, смотрите на мир реально, а не через розовые очки. Сегодня также поступит очень выгодное предложение для вашей фирмы, над которым вам придется хорошо потрудиться, зато результат превзойдет ваши ожидания.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Скорпионов 

    Ваше сексуальное желание может быть столь сильно сегодня, что за ним вы можете не заметить, что партнер ждет от вас чего-то иного, нежели страстные поцелуи и объятья. Возможно, именно сегодня он мечтает о горячем ужине или о партии в шахматы.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Стрельцов 

    В этот день какое-то увлечение захватит вас настолько, что вы и думать забудете о вашем любимом человеке, что ему будет весьма неприятно. Он даже сделает из этого несколько далеко идущих выводов, бороться с которыми вам впоследствии будет более чем непросто.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Козерогов

    Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Водолеев 

    Нынче вам категорически противопоказано насилие над собой в гастрономическом плане. Забудьте о любых «нельзя» и «надо». Есть только одно действующее слово — «хочу». Нежеланная пища сегодня организмом усвоена не будет, а совсем голодать — жестоко по отношению к нему, да и бессмысленно.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 19 ноября 2019 для Рыб

    Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.

Бизнес-гороскоп на неделю (18.11 - 24.11.2019): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.11 - 24.11)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 19 ноября, Гороскоп на 19 ноября, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
02 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
03 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
04 "Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
05 Комитет ВР рассмотрел рекомендации Зеленского по Избирательному кодексу и дал совет Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь