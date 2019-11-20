Гороскоп на 20 ноября: Стрельцам нужно быть подальше от суеты, а Рыбам сегодня сопутствует удача

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Овнов Нынче вам категорически противопоказано насилие над собой в гастрономическом плане. Забудьте о любых «нельзя» и «надо». Есть только одно действующее слово — «хочу». Нежеланная пища сегодня организмом усвоена не будет, а совсем голодать — жестоко по отношению к нему, да и бессмысленно.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Тельцов Сегодня вам помимо своих основных обязанностей придется заняться еще и обучением преемников тому, чем вы так долго и упорно занимаетесь сами за умеренную плату. Объяснять им придется все скрупулезно и терпеливо. Что ж, вам придется разбудить или экстренно воспитать в себе педагога.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Близнецов Устройте тихий уютный семейный вечер. С чаем, плюшками и ночником. Без нарядов, макияжа и помпы. Просто посидите тихонько вдвоем, поговорите на нейтральные темы, послушайте спокойную музыку или тишину. И вы обязательно услышите звук двух любящих сердец, бьющихся в унисон.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Раков Личные отношения — вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших трудов это будет стоить вам позже.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Львов Кто-то стоит вам козни — вы это чувствуете, хотя никаких видимых доказательств сей бессовестной деятельности пока и не видно. Ну что ж — вы примерно представляете себе, кого надо за это благодарить — отомстите этому человеку. Если промахнетесь — не беда, можно будет считать это профилактическими мерами, чтоб вас боялись.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Дев В этот день ваше настроение и общий жизненный тонус, скорее всего, будут заметно пониженными. Однако не следует сразу прибегать к помощи антидепрессантов, постарайтесь справиться с проблемами без помощи лекарственных средств.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Весов Сегодня вашему любимому человеку не понадобится дополнительное объяснение для того, чтобы понять, что именно вы хотите ему сказать тем или иным вашим поступком. Наверное, он будет знать о ваших мотивациях даже больше, чем вы сами, так что можете с ним проконсультироваться на досуге.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Скорпионов Не торопитесь, сегодня убегать с работы, даже если по окончании дня вас ждет что-то особенно интересное. Наверняка именно к концу дня произойдет что-то такое, ради чего вам стоило в этот день в принципе приходить в офис. Вы не должны такое пропустить!

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Стрельцов Стрельцам желательно находиться подальше от суеты и беготни. Их идеальное место — загородный коттедж с огромным участком земли. Вот там представители этого Знака Зодиака смогут не только окружать заботой свою семью, но и заниматься творчеством, восхищаться прекрасными пейзажами и быть счастливыми.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Козерогов Сегодня у Козерогов весьма уязвимы легкие, поэтому по возможности постарайтесь отказаться от различных процедур, связанных с дыхательной системой, и уж конечно, ни о каком курении не может идти и речи!

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 ноября 2019 для Водолеев Вас будут обуревать смелые профессиональные амбиции. У вас возникнет желание блистать и самовыражаться. Но осторожнее!