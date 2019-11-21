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Четверг, 21.11.2019
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Гороскоп на 21 ноября: у Овнов очень важный день, а Весам потребуется отдых

Гороскоп на 21 ноября: у Овнов очень важный день, а Весам потребуется отдых
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для работников сферы обслуживания.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Овнов 

    Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Тельцов 

    Тельцы, сегодняшний день подходит для встреч и переговоров. Все выгодные сделки практически у вас в кармане, но постарайтесь набраться терпения — партнеры сегодня недоверчивы, может, с магнитными бурями что-то не так?

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Близнецов 

    Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Раков

    Сегодня ваш любимый человек будет Исполнять для вас функцию солнца днём, Освещая ваш путь и грея ваше замерзшее сердце, и путеводной звезды ночью, показывая правильную дорогу и поражая своей яркостью и красотой. Оцените эти его действия по достоинству.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Львов   

    В целом, звезды сделают этот день больше годящимся для развлечений, чем для профессиональных свершений. Умейте сдерживаться, иначе на ровном месте может вспыхнуть конфликт, который сведет ваши усилия к нулю.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Дев  

    В этот день постарайтесь отказаться от различных газированных напитков. Сейчас даже употребление в больших количествах обычной воды с газом может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварительной системы.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Весов 

    Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер — общению с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Скорпионов 

    Даже самые разные люди могут ужиться вместе, если оба этого хотят. Сегодня вам необходимо целый день повторять эту мантру — к вечеру подействует. Вам дороги ваши отношения? Так приложите максимум усилий для того, чтобы их сохранить!

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Стрельцов 

    Сегодняшний день запомнится вам надолго. По независящим от вас обстоятельствам вам придется кардинально поменять планы, если они у вас были. Все, что вам придется делать сейчас — очень важно и крайне срочно. Зато часы эти никак нельзя будет назвать прожитыми зря.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Козерогов

    День наиболее благоприятен для романтического общения, поэтому не теряйте времени и отправляйтесь на свидание.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Водолеев 

    В этот день звезды рекомендуют Водолеям уделить внимание профилактике болезней глаз, а также позаботиться о своем сердце. Особенно следует найти возможность для профилактических мер тем, кто стал отмечать некоторое ухудшение.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 21 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже самому незначительному. Только в этом случае наметится прогресс, которого вы давно жаждете.

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