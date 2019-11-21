Гороскоп на 21 ноября: у Овнов очень важный день, а Весам потребуется отдых

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Овнов Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Тельцов Тельцы, сегодняшний день подходит для встреч и переговоров. Все выгодные сделки практически у вас в кармане, но постарайтесь набраться терпения — партнеры сегодня недоверчивы, может, с магнитными бурями что-то не так?

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Близнецов Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Раков Сегодня ваш любимый человек будет Исполнять для вас функцию солнца днём, Освещая ваш путь и грея ваше замерзшее сердце, и путеводной звезды ночью, показывая правильную дорогу и поражая своей яркостью и красотой. Оцените эти его действия по достоинству.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Львов В целом, звезды сделают этот день больше годящимся для развлечений, чем для профессиональных свершений. Умейте сдерживаться, иначе на ровном месте может вспыхнуть конфликт, который сведет ваши усилия к нулю.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Дев В этот день постарайтесь отказаться от различных газированных напитков. Сейчас даже употребление в больших количествах обычной воды с газом может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварительной системы.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Весов Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер — общению с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Скорпионов Даже самые разные люди могут ужиться вместе, если оба этого хотят. Сегодня вам необходимо целый день повторять эту мантру — к вечеру подействует. Вам дороги ваши отношения? Так приложите максимум усилий для того, чтобы их сохранить!

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Стрельцов Сегодняшний день запомнится вам надолго. По независящим от вас обстоятельствам вам придется кардинально поменять планы, если они у вас были. Все, что вам придется делать сейчас — очень важно и крайне срочно. Зато часы эти никак нельзя будет назвать прожитыми зря.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Козерогов День наиболее благоприятен для романтического общения, поэтому не теряйте времени и отправляйтесь на свидание.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Водолеев В этот день звезды рекомендуют Водолеям уделить внимание профилактике болезней глаз, а также позаботиться о своем сердце. Особенно следует найти возможность для профилактических мер тем, кто стал отмечать некоторое ухудшение.