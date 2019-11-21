Гороскоп на 22 ноября: Стрельцов ждет успех, а Девам светит очень важная встреча

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Овнов Овнам в этот день будет полезно слегка умерить амбиции. Проанализируйте каждую ближайшую цель и подумайте, есть ли смысл её добиваться. Одиноким Овнам следует подвергнуть подобным анализам свои симпатии к какой-то конкретной особе. Пятница, возможно, будет склонять к обращению вглубь себя и к бегству от внешнего мира. Тем, кто решит посетить какое-то торжество, рекомендуется уходить от ненужных вопросов. Контролируйте количество употреблённого алкоголя.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Тельцов Дела многих Тельцов в этот день застопорятся на месте. Скорее всего, это произойдёт в силу посторонних причин. Не стоит излишне самокритично воспринимать происходящее. Если настроение окажется на нуле, можно поговорить по душам с лучшим другом или спросить совет у профессиональных психологов. Вечерний досуг, вероятно, будет не ярким. Тем, кого не устраивает подобный расклад, следует развлекаться далеко за пределами дома. День плохо подходит для крупных покупок.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Близнецов Близнецы в этот день попытаются усмирить характер какой-то строптивой особы. Возможно, речь о новом напарнике, о вышестоящем руководителе или о сложном клиенте вашего предприятия. После полудня не исключены внеплановые поступления в семейный бюджет или получение каких-то подарков. Тем, кто играет в азартные игры, можно рассчитывать на удачу, но она окажется совсем не большой. Семейные Близнецы, вероятней всего, закончат этот день в атмосфере романтики.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Раков У Раков в этот день не предвидится крупных поводов для беспокойств. И настроение, и энергетический потенциал будут достаточно высоки. Не упустите момент, чтобы закончить трудоёмкое начинание, от которого зависит профессиональный или бизнес-успех. Можно заняться бытовыми делами, генеральной уборкой, разбором своего гардероба. Не на последнем месте должны остаться дела близких членов семьи. Возможно, придётся проявить повышенное внимание к детям.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Львов Львам 22 ноября может потребоваться помощь авторитетного родственника (друга, соседа). Скорее всего, возникнет финансовый или профессиональный вопрос, в котором волей-неволей придётся просить о протекции. Других неприятных эпизодов сегодня не будет. Особенно хорошо обещает пройти семейный досуг. Могут порадовать младшие родственники или партнёр по отношениям. Планируя выйти из дома, не забудьте согласовать погодные условия и свой внешний образ.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Дев Для Дев сегодня повышается вероятность судьбоносных встреч, перспективных знакомств и счастливого стечения обстоятельств. Можно и нужно верить всему, что подскажет «чутьё». Единственный неприятный момент – отсутствие той суммы наличности, что необходима для совершения какой-то покупки. Избегайте новых долгов, не сплетничайте за спинами лучших друзей, не давите на человека, от которого зависит карьерный успех, и воздержитесь от крепкого алкоголя.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Весов Весам в этот день будет полезно почаще шутить. Оптимизм не позволит заметить, что пятница развивается немного не так, как запланировали накануне. Умейте приспосабливаться под обстоятельства, не просите о помощи там, где явно справитесь сами, и не превышайте лимит на покупки. Одиноким Весам рекомендуется закончить пятницу в обществе близких друзей. Особое удовольствие принесут экскурсионные поездки или посещение культурных мероприятий.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Скорпионов Скорпионам 22 ноября 2019 стоит подумать относительно актуальности профессионального амплуа. Если душа просит чего-то другого, нет смысла и дальше тянуть эту ношу. Перемены пока не приемлемы в сфере чувств. Человек, с которым в прошлом конфликтовали (не могли друг друга понять), может удивить и обрадовать каким-то поступком. Под запретом изнурительные физические тренировки, голодные диеты, спонтанные эксперименты со стилем и самолечение.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Стрельцов Стрельцов в этот день будет сложно понять. Настроение, вероятней всего, будет метаться из крайности в крайность. Прежде, чем что-либо предпринять или сказать, сто раз подумайте. Сегодня вряд ли увенчаются успехом дела, направленные на развитие бизнеса или карьеры. Тем, кто проходит учебный процесс, не следует «задирать» своих преподавателей. При определённых усилиях пятница может закончиться достаточно романтично. Присмотритесь к давним знакомым противоположного пола.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Козерогов Козерогам в этот день противопоказана излишняя строгость. Сказанное особенно актуально для тех, кто занимается уходом за стариками или воспитывает младших членов семьи. Пятница пройдёт значительно продуктивней, если отказаться от самостоятельной борьбы с бытовыми проблемами. Не стоит допускать «самодеятельность» в ремонте каких-то приборов. Осторожность приветствуется в ходе любого рода поездок. Возможно, самым ярким покажется домашний досуг в обществе близких.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Водолеев Многим Водолеям сегодня захочется пережить небольшое романтическое приключение. Тем, у кого уже есть постоянный партнёр, следует прежде подумать о последствиях этого шага. Одиночкам есть смысл навести марафет и закончить пятничный вечер на развлекательном мероприятии. Не стоит делать спонтанные приобретения, кого-то намеренно злить или игнорировать симптомы какой-либо болезни. Семейным Водолеям следует подумать о подарке для любимого человека.