Гороскоп на 23 ноября: успех в личной жизни у Тельцов и неприятные ситуации у Раков

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Овнов Вероятнее всего, в этот день Овнам предстоит совместить личное с общественным — быть в первых рядах и на работе, и дома. Казалось бы, все проблемы давно уже решены, однако они снова оказываются на вашем пути. В сегодняшний день, во всем, что касается быта, не следует принимать решение в одиночку, лучше посвятить в свои планы домашних и получить их поддержку в определенных вами действиях. Отыщите время заглянуть к соседям, вероятно, вы узнаете нечто новое, какую-то тайну или чей-то секрет, касательно вашей персоны.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Тельцов Это один из самых благоприятных дней для Тельцов в текущем месяце, открывающий большие возможности в жизни личной. Вам только остается определить свой приоритет и подкорректировать имидж. В этот день встретить свою судьбу можно даже в толпе или по дороге на работу. Начинается пора романтических ухаживаний, ваше обаяние позволит вам легко воздействовать на чувства и разум партнера. Ближе к вечеру сегодняшнего дня вы сможете объективно оценить свои привязанности и предпочтения в отношении противоположного пола.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Близнецов В профессиональной сфере сегодняшний день имеет особый смысл для Близнецов. Все, что вам нужно для удачного продвижения дела, так это, влиятельные спонсоры. Не опаздывайте сегодня на работу, важные партнеры не любят ждать. Романтическое свидание, если оно было назначено на сегодня, лучше перенести — все равно не успеете и все время посвятите работе. Опыт прошлого, сегодня пригодится как никогда, и прежде чем пускаться в новые авантюры или заключать сомнительные сделки вспомните о нем.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Раков При нынешних обстоятельствах, приоритетами этого дня для Раков, будут: подготовка к поездке, работа с документами, учеба и занятия наукой. Во второй половине дня вам предстоит преодолеть собственную неуверенность, напрячь силы и волю, чтобы найти выход из незначительных, но неприятных ситуаций. Вероятно, сегодня вам захочется уединения, чтобы поразмыслить о чем-то возвышенном, отведите этому вечерние часы. Романтическую встречу, назначенную на сегодняшний вечер, вряд ли можно будет назвать удачной.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Львов Удачный и приятный день для Львов — дело спорится, вы объективно оцениваете события, убедительно излагаете мысли и вызываете у окружающих уважение. Даже некоторые из недоброжелателей примут вашу сторону, однако ненадолго, так что не расслабляйтесь. Семейные дела идут хорошо, но никто не застрахован от недоразумений, вот и в сегодняшний день они возможны. Вероятно, некоторые ваши поступки или высказывания рассмешат окружающих, но в конечном итоге к вам отнесутся с симпатией.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Дев День обусловлен необычными событиями и сулит Девам одни недоразумения. Все смешается в вашем рабочем коллективе, попробуйте, взять сегодня отгул. Если это получится, потратьте время на то, чтобы разгрузить накопившиеся с прошлых дней домашние дела. Во второй половине дня Дев ожидает прилив творческой активности, готовность к преодолению любых преград для достижения целей. Вечером хорошо бы провести профилактику простудных заболеваний, немного водки с медом на ночь, вам не повредит.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Весов Этот день весьма благоприятен для Весов, удача будет сопутствовать в образовании, дальних путешествиях и юридических делах. Вероятно, неожиданное решение финансовых и психологических проблем, однако наполеоновские планы сегодня лучше держать при себе. Не исключено, что кто-то из знакомых при личной встрече или в разговоре по телефону расскажет вам нечто важное, главное правильно оценить полученную информацию, которую вы сможете использовать с большой выгодой для себя.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Скорпионов День будет благоприятен для ремонта, переезда и крупных покупок. Если сегодня есть возможность взять отгул берите его и не раздумывайте. На работе может сложиться нервная и напряженная обстановка требующая поддержки влиятельных лиц. Не следует в этот день демонстрировать свой профессионализм или доказывать, кому бы то ни было, свою незаменимость. В семье будьте добросердечны и внимательны, вам сейчас как никогда необходима поддержка домашних.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Стрельцов В сегодняшний день Стрельцы склонны к принятию поспешных решений, в связи с чем, опасайтесь конфликтов в семье. Не доводите дело до ситуации близкой к экстремальной. Помните, что неосторожно сказанное слово может весьма больно ранить ни в чем не повинных близких людей. Возможно, сегодня некий могущественный покровитель захочет взять вас под свою опеку, однако не торопитесь принимать подобные услуги. Это настоящее искушение, за которое чаще всего приходится платить непомерно высокую цену.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Козерогов Ответственность и надежность, это именно те качества Козерогов, которые ценят в вашем коллективе, постарайтесь использовать сегодня любую возможность подтвердить их. Если же вы немного заскучаете, то можно смело переходить на другую работу. Она обещает быть гораздо перспективнее, и за нее будут платить больше. В этот день возможны большие расходы, но по поводу масштаба затрат не расстраивайтесь, все расходы компенсирует необычайное удовольствие, которое вы получите от собственной щедрости.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Водолеев Новый день пророчит многим Водолеям ощутимое улучшение материального благосостояния, только не торопитесь тратить все и сразу. Сегодня вы подвластны к искушению необоснованных трат и не контролируете свои аппетиты. Вещи, приобретенные в этот день, большой радости не принесут, да и цена может впоследствии огорчить. Во второй половине дня вероятны интересные встречи и новые знакомства. Не отказывайте себе в них, даже если это потребует значительных финансовых трат, все окупится. Только не злоупотребляйте вечером алкогольными напитками.