Скачать
Пятница, 22.11.2019
Гончарук: Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство
Гончарук: Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство
Фотографироваться на паспорт в Украине можно будет в головном уборе
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Telegram не работает: в чем дело
Telegram не работает: в чем дело

Гороскоп на 23 ноября: успех в личной жизни у Тельцов и неприятные ситуации у Раков

Гороскоп на 23 ноября: успех в личной жизни у Тельцов и неприятные ситуации у Раков
19:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

23 ноября 2019 года не следует кого-либо судить, критиковать, обвинять или изводить своими капризами.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Овнов 

    Вероятнее всего, в этот день Овнам предстоит совместить личное с общественным — быть в первых рядах и на работе, и дома. Казалось бы, все проблемы давно уже решены, однако они снова оказываются на вашем пути. В сегодняшний день, во всем, что касается быта, не следует принимать решение в одиночку, лучше посвятить в свои планы домашних и получить их поддержку в определенных вами действиях. Отыщите время заглянуть к соседям, вероятно, вы узнаете нечто новое, какую-то тайну или чей-то секрет, касательно вашей персоны.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Тельцов 

    Это один из самых благоприятных дней для Тельцов в текущем месяце, открывающий большие возможности в жизни личной. Вам только остается определить свой приоритет и подкорректировать имидж. В этот день встретить свою судьбу можно даже в толпе или по дороге на работу. Начинается пора романтических ухаживаний, ваше обаяние позволит вам легко воздействовать на чувства и разум партнера. Ближе к вечеру сегодняшнего дня вы сможете объективно оценить свои привязанности и предпочтения в отношении противоположного пола.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Близнецов 

    В профессиональной сфере сегодняшний день имеет особый смысл для Близнецов. Все, что вам нужно для удачного продвижения дела, так это, влиятельные спонсоры. Не опаздывайте сегодня на работу, важные партнеры не любят ждать. Романтическое свидание, если оно было назначено на сегодня, лучше перенести — все равно не успеете и все время посвятите работе. Опыт прошлого, сегодня пригодится как никогда, и прежде чем пускаться в новые авантюры или заключать сомнительные сделки вспомните о нем.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Раков

    При нынешних обстоятельствах, приоритетами этого дня для Раков, будут: подготовка к поездке, работа с документами, учеба и занятия наукой. Во второй половине дня вам предстоит преодолеть собственную неуверенность, напрячь силы и волю, чтобы найти выход из незначительных, но неприятных ситуаций. Вероятно, сегодня вам захочется уединения, чтобы поразмыслить о чем-то возвышенном, отведите этому вечерние часы. Романтическую встречу, назначенную на сегодняшний вечер, вряд ли можно будет назвать удачной.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Львов   

    Удачный и приятный день для Львов — дело спорится, вы объективно оцениваете события, убедительно излагаете мысли и вызываете у окружающих уважение. Даже некоторые из недоброжелателей примут вашу сторону, однако ненадолго, так что не расслабляйтесь. Семейные дела идут хорошо, но никто не застрахован от недоразумений, вот и в сегодняшний день они возможны. Вероятно, некоторые ваши поступки или высказывания рассмешат окружающих, но в конечном итоге к вам отнесутся с симпатией.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Дев  

    День обусловлен необычными событиями и сулит Девам одни недоразумения. Все смешается в вашем рабочем коллективе, попробуйте, взять сегодня отгул. Если это получится, потратьте время на то, чтобы разгрузить накопившиеся с прошлых дней домашние дела. Во второй половине дня Дев ожидает прилив творческой активности, готовность к преодолению любых преград для достижения целей. Вечером хорошо бы провести профилактику простудных заболеваний, немного водки с медом на ночь, вам не повредит.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Весов 

    Этот день весьма благоприятен для Весов, удача будет сопутствовать в образовании, дальних путешествиях и юридических делах. Вероятно, неожиданное решение финансовых и психологических проблем, однако наполеоновские планы сегодня лучше держать при себе. Не исключено, что кто-то из знакомых при личной встрече или в разговоре по телефону расскажет вам нечто важное, главное правильно оценить полученную информацию, которую вы сможете использовать с большой выгодой для себя.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Скорпионов 

    День будет благоприятен для ремонта, переезда и крупных покупок. Если сегодня есть возможность взять отгул берите его и не раздумывайте. На работе может сложиться нервная и напряженная обстановка требующая поддержки влиятельных лиц. Не следует в этот день демонстрировать свой профессионализм или доказывать, кому бы то ни было, свою незаменимость. В семье будьте добросердечны и внимательны, вам сейчас как никогда необходима поддержка домашних.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Стрельцов 

    В сегодняшний день Стрельцы склонны к принятию поспешных решений, в связи с чем, опасайтесь конфликтов в семье. Не доводите дело до ситуации близкой к экстремальной. Помните, что неосторожно сказанное слово может весьма больно ранить ни в чем не повинных близких людей. Возможно, сегодня некий могущественный покровитель захочет взять вас под свою опеку, однако не торопитесь принимать подобные услуги. Это настоящее искушение, за которое чаще всего приходится платить непомерно высокую цену.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Козерогов

    Ответственность и надежность, это именно те качества Козерогов, которые ценят в вашем коллективе, постарайтесь использовать сегодня любую возможность подтвердить их. Если же вы немного заскучаете, то можно смело переходить на другую работу. Она обещает быть гораздо перспективнее, и за нее будут платить больше. В этот день возможны большие расходы, но по поводу масштаба затрат не расстраивайтесь, все расходы компенсирует необычайное удовольствие, которое вы получите от собственной щедрости.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Водолеев

    Новый день пророчит многим Водолеям ощутимое улучшение материального благосостояния, только не торопитесь тратить все и сразу. Сегодня вы подвластны к искушению необоснованных трат и не контролируете свои аппетиты. Вещи, приобретенные в этот день, большой радости не принесут, да и цена может впоследствии огорчить. Во второй половине дня вероятны интересные встречи и новые знакомства. Не отказывайте себе в них, даже если это потребует значительных финансовых трат, все окупится. Только не злоупотребляйте вечером алкогольными напитками.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Рыб

    Астрологическое положение таково, что Рыбам необходимо заняться только самыми важными делами, все другие могут подождать. С начальством сегодня лучше не общаться, поскольку вы можете не удержаться от критики, пусть она справедлива, но может дорого вам обойтись. Последовательное выполнение намеченных на сегодня планов в личных отношениях, позволит Рыбам не только улучшить, но и освежить романтические связи. Интерес к вам в этот день настолько очевиден, что устоять перед ним будет невозможно.

Бизнес-гороскоп на неделю (18.11 - 24.11.2019): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.11 - 24.11)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 23 ноября, 23 ноября, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
02 Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)
03 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
04 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
05 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
&quot;Люблю украинский народ&quot;: Трамп сделал неожиданное заявление
Трамп сделал неожиданное заявление
Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе &quot;Наши котики&quot; (Видео)
Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе "Наши котики" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь