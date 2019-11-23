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Суббота, 23.11.2019
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Гороскоп на 23 ноября: Девам нужно сконцентрировать внимание, а Козерогам хорошо отдохнуть

Гороскоп на 23 ноября: Девам нужно сконцентрировать внимание, а Козерогам хорошо отдохнуть
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для решения болезненных вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Овнов 

    Сегодня вы будете отличаться усилившейся способностью к делам, требующим повышенной концентрации. Это удачный день, чтобы разобрать накопившиеся проблемы,а также взяться за хлопоты, до которых раньше не доходили руки или нехватало терпения.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Тельцов 

    Сегодня и Тельца ждет очень плодотворный, творческий период! Он будет буквально фонтанировать идеями во всех сферах жизни — от работы до любви. Многие из этих планов будет гораздо легче осуществить, если Телец поделится ими сегодня со своим любимым человеком.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Близнецов 

    Сегодня звезды рекомендуют вам убедиться в том, что вы довели начатое до конца и сделали все, что могли, чтобы ваша работа была выполнена наилучшим образом. Имеет значение все: от правильного оформления до качественной и эффективной презентации. Будьте внимательны и самокритичны.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Раков

    Сегодня у Рака есть все шансы завязать знакомство, которое со временем перерастет в настоящую любовь. Именно поэтому если он одинок, не стоит сопротивляться судьбе. Это не означает, что Рак сам должен делать первый шаг, но и проявлять неприступность.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Львов   

    В этот день все будет зависеть только от ваших желаний. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы, начиная от открытого хамства, и заканчивая опустошенными карманами.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Дев  

    В высшей степени благоприятный для общения день — ссоры и разногласия забыты, и вас снова уважают за ваши ценные качества. Но постарайтесь вынести урок из этой ситуации: возможно, второй раз не так всё просто забудется.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Весов 

    Сегодня звезды позволят Весам насладиться влиянием, которое они оказывают на противоположный пол. Весов будет окружать атмосфера волшебства, любви и соблазна, делая Вас желанным и неотразимым!

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Скорпионов 

    В этот день ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя. Готовьтесь быстро реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы в соответствии с возникающей необходимостью.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Стрельцов 

    Данный период будет похож на экзамен, и от того, как вы его сдадите, зависят дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях деятельности, так как для этого время сейчас не самое подходящее. Постарайтесь не конфликтовать с теми, кого любите.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Козерогов

    Используйте установившееся в этот день душевное равновесие в общении с окружающими — это будет способствовать реализации задуманного, а также позволит приятно провести время.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Водолеев 

    Сегодня придется приложить немало усилий, чтобы решить все вопросы на работе, а также оставить силы и для налаживания отношений с членами семьи. На потом откладывать решение проблем не рекомендуется, иначе вы рискуете потерять то равновесие, которое так придает вам сил.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 ноября 2019 для Рыб

    Получив удовлетворение от одного успеха, вы примитесь за следующую задачу, медленно, но верно продвигаясь к намеченной цели. Старайтесь бережней относиться к близким.

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