Гороскоп на 23 ноября: Девам нужно сконцентрировать внимание, а Козерогам хорошо отдохнуть

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Овнов Сегодня вы будете отличаться усилившейся способностью к делам, требующим повышенной концентрации. Это удачный день, чтобы разобрать накопившиеся проблемы,а также взяться за хлопоты, до которых раньше не доходили руки или нехватало терпения.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Тельцов Сегодня и Тельца ждет очень плодотворный, творческий период! Он будет буквально фонтанировать идеями во всех сферах жизни — от работы до любви. Многие из этих планов будет гораздо легче осуществить, если Телец поделится ими сегодня со своим любимым человеком.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Близнецов Сегодня звезды рекомендуют вам убедиться в том, что вы довели начатое до конца и сделали все, что могли, чтобы ваша работа была выполнена наилучшим образом. Имеет значение все: от правильного оформления до качественной и эффективной презентации. Будьте внимательны и самокритичны.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Раков Сегодня у Рака есть все шансы завязать знакомство, которое со временем перерастет в настоящую любовь. Именно поэтому если он одинок, не стоит сопротивляться судьбе. Это не означает, что Рак сам должен делать первый шаг, но и проявлять неприступность.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Львов В этот день все будет зависеть только от ваших желаний. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы, начиная от открытого хамства, и заканчивая опустошенными карманами.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Дев В высшей степени благоприятный для общения день — ссоры и разногласия забыты, и вас снова уважают за ваши ценные качества. Но постарайтесь вынести урок из этой ситуации: возможно, второй раз не так всё просто забудется.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Весов Сегодня звезды позволят Весам насладиться влиянием, которое они оказывают на противоположный пол. Весов будет окружать атмосфера волшебства, любви и соблазна, делая Вас желанным и неотразимым!

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Скорпионов В этот день ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя. Готовьтесь быстро реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы в соответствии с возникающей необходимостью.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Стрельцов Данный период будет похож на экзамен, и от того, как вы его сдадите, зависят дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях деятельности, так как для этого время сейчас не самое подходящее. Постарайтесь не конфликтовать с теми, кого любите.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Козерогов Используйте установившееся в этот день душевное равновесие в общении с окружающими — это будет способствовать реализации задуманного, а также позволит приятно провести время.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 ноября 2019 для Водолеев Сегодня придется приложить немало усилий, чтобы решить все вопросы на работе, а также оставить силы и для налаживания отношений с членами семьи. На потом откладывать решение проблем не рекомендуется, иначе вы рискуете потерять то равновесие, которое так придает вам сил.