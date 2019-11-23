Гороскоп на 24 ноября: Весам стоит довериться интуиции, а Львам быть осторожным

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Овнов В этот день вам потребуется уделить внимание своему здоровью. Наиболее уязвимы сейчас и подвержены заболеваниям нервная и сердечно-сосудистая системы. Постарайтесь не принимать близко к сердцу события сегодняшнего дня, какими бы они ни были, переживания только усугубят ситуацию. Если придется сегодня делать покупки, то лишь самые важные, не разменивайтесь по мелочам. Прежде чем отправиться за покупками, тщательно обсудите все детали с домашними, пусть каждый выскажет свое мнение, в противном случае не избежать претензий.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Тельцов Удивительно гармоничным в сегодняшний день будет взаимодействие Тельцов с окружающим миром. Постарайтесь сегодня уделить максимум своего времени незавершенным старым делам, занимаясь ими, вы расчистите дорогу в доходное будущее. Выгодными будут сделки, связанные с торговлей. Во второй половине дня, не исключено, что звонок одного из знакомых принесет вам серьезные проблемы. Вы можете, как не подходить к телефону, так и протянуть ближнему руку помощи. Если выберете второй вариант, в будущем вам это зачтется.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Близнецов Жизненный потенциал Близнецов идет на спад, и поэтому в сегодняшний день лучше избегать как эмоционального напряжения, так и чрезмерных физических нагрузок. Лучшим другом для вас в этот день будет удобный диван, на который можно улечься с увлекательной книгой. Если захочется купить что-либо, обратитесь за помощью к родственникам. Они, скорее всего, бескорыстно предложат нужную для покупки сумму, но прежде чем ею воспользоваться, поставьте в известность свою вторую половину.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Раков Благоприятное расположение звезд и умение аргументировать свою точку зрения выведут сегодня Раков на передовые позиции. Вероятно, вам предстоит взять на себя общее управление, а вместе с тем и ответственность за осуществление важного общественного мероприятия. День запомнится прекрасными отношениями с коллегами. Хорошо в такие периоды жизни начинать новые серьезные дела. Вечером не стесняйтесь проявить свои чувства, вам давно пора признаться в любви дорогому человеку, сказать важные и нужные ему слова.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Львов Учитывая ваш масштаб замыслов и планов в предыдущие дни, сегодня вы, скорее всего, заслужите высокую оценку и признание со стороны коллег. Оказавшись в центре внимания, вы станете инициатором общественного мероприятия или даже возглавите его. Если после обеда представитель противоположного пола вам предложит посещение какого-либо нового места, не отказывайтесь от такой возможности. Вы получите массу впечатлений и в придачу хорошее настроение, только будьте осторожны, есть опасность принять корыстный поступок за искреннюю любовь.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Дев Ради укрепления социального статуса или ради общественного признания вы, вероятно, сегодня пожертвуете своими личными романтическими интересами. В этот день повышается значимость материальных вопросов, и поэтому многие поступки будут связаны исключительно с их решением. Вспомните о друзьях, многие из них могут быть полезными при осуществлении ваших планов. Если соберете их всех вместе, то после такой встречи, у вас, скорее всего, появится предложение новой выгодной работы.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Весов Для Весов открывается возможность сделать шаг на пути продвижения по карьерной лестнице, а каким образом, подскажет интуиция. В суете рабочего дня постарайтесь не отходить далеко от телефона, дабы не пропустить важный звонок. Для успеха дела нужно соблюдать служебную субординацию, не следует сегодня возражать начальству, это ни к чему хорошему не приведет. Не скупитесь на комплименты и не пропустите нужных людей, их помощь и поддержка вам понадобятся уже в ближайшие дни.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Скорпионов Не принимайте сегодня серьезных решений и проявляйте осмотрительность, нынешние условия сложатся таким образом, что вас будет несложно обмануть. Если вы запланировали поход в магазин, не берите с собой крупных сумм, ничего хорошего не купите, а кошелек можете потерять. Логические расчеты и выводы в этот день могут содержать ошибки, в результате чего, принятые решения окажутся несостоятельными. Живите сегодня чужим умом, прислушивайтесь к мнению близких людей.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Стрельцов Девиз этого дня для Стрельцов — сотрудничество, но не соперничество, в таком случае, удача не замедлит вам улыбнуться. Неожиданно могут возникнуть проблемы с финансами, вероятно, придется занять денег. В первой половине дня вы будете вынуждены смириться с неинтересным, но необходимым общением, которое, скорее всего, утомит вас. Нынешний день, его вторая половина, прекрасно подходит для романтических признаний. Если вы или ваш любимый человек еще не открыли друг другу свое сердце, сегодняшний вечер будет для этого как нельзя кстати.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Козерогов Личные интересы и активность со стороны Козерогов будут находиться в противоречии с семейным укладом, его традициями и стереотипами. В связи с этим можно почувствовать на себе, что инициатива наказуема. Вероятно, предстоит раскошелиться, домашнее хозяйство запущено, да и родственники ждут обещанного, поэтому трат, скорее всего, не избежать. Однако, отправляясь в магазин, не берите больших сумм, или потеряете, или потратите все до копейки. Вечером уделите внимание детям.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 ноября 2019 для Водолеев Красивые мечты помогают нам жить, смотрите в будущее с оптимизмом, стройте планы и делайте оценку перспективам их развития. Только не торопитесь сегодня делиться самым сокровенным с другими людьми, недоброжелатели не замедлят навредить вам. Обратить на себя внимание противоположной стороны в этот день для Водолеев не составит труда. Давний ваш поклонник или поклонница напомнят о себе, показав, что совсем не прочь возобновить былые отношения. Не спешите ответить отказом и решите для себя, стоит ли дважды входить в одну и ту же реку, может быть и стоит.