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Гороскоп на сегодня: Овны будут в центре внимания, Водолеи - бороться за место под солнцем

Гороскоп на сегодня: Овны будут в центре внимания, Водолеи - бороться за место под солнцем
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В этот день, 26 ноября 2019 года, не рекомендуется игнорировать советы близких людей.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Овнов 

    Сегодня звезды сложатся так, что Овны имеют все шансы оказаться в центре восхищенного внимания. Симпатичные лица противоположного пола будут всячески высказывать им свое неравнодушие!

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Тельцов 

    Единственное, чего вам будет хотеться в этот день по-настоящему — это как следует выспаться, причем в комфортных условиях, а не лицом на клавиатуре рабочего компьютера. Можете даже ничего партнеру не объяснять — по вашему виду и так будет понятно, что приставать к вам сегодня негуманно.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Близнецов 

    В этот день будьте менее прямолинейны, чем обычно. Вам не требуется проявлять чудеса дипломатии, просто постарайтесь вести себя немного вежливее. Это сработает, вот увидите.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Раков

    Нынче старайтесь подходить ко всему с юмором, это поможет вам по-другому взглянуть на, казалось бы, запутанные ситуации. Легкий настрой на работу поможет вам избежать многих проблем со здоровьем.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Львов   

  • 6

    Сегодня вам предстоит сделать очень важный выбор, в котором вам никто не сможет помочь, даже ваш любимый человек. Впрочем, если вы подойдете к данному действию со всей ответственностью, оно окажется вовсе не таким сложным, как могло бы показаться с самого начала.

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Дев  

    Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Весов 

    Расположение звезд сулит удачу. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Скорпионов 

    Нынче звезды настоятельно советуют вам начать борьбу с вредными привычками, если таковые у вас имеются. Впрочем, что-нибудь найдется и у совершеннейшего ангела, так что определите врага — и в бой!

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Стрельцов 

    Сегодня вы можете обнаружить новое хобби, которое очень сильно вас увлечет. Но проблема в том, что, будучи полностью поглощенным новым занятием, вы можете перестать уделять должное внимание работе, что, соответственно, в скором времени плохо скажется на вашей карьере.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Козерогов

    Любовные отношения заставят представителей знака чувствовать себя как на американских горках. Ожидаются ссоры и примирения. Финансовое положение неустойчивое. Могут возникнуть разногласия с начальством, коллегами.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Водолеев 

    Вам придется побороться за место под солнцем с вашими конкурентами, и борьба сегодня обещает быть особенно горячей. Победит тот, что точнее продумает стратегию и сохранит голову на плечах в самый напряженный момент. Зато победитель получит прекрасный шанс вывести свой бизнес на новый уровень.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 ноября 2019 для Рыб

    Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.

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