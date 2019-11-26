Гороскоп на 27 ноября: у Близнецов будет продуктивный день для карьеры, а Львам понадобится отдых

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Овнов Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное — не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Тельцов Намечается важное торжество, поэтому карьера отойдет на второй план. Начало дня одиноким людям подарит шанс встретиться со второй половинкой, а семейным Тельцам возможность улучшить отношения с супругом/супругой.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Близнецов Очень продуктивный день для вашей карьеры. Стоит задуматься над тем, как вы можете немного подкорректировать свои методы работы, соотнося их с требованиями современного времени и общепринятых стандартов. Только не забудьте, что полученный результат потом надо будет закрепить.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Раков В этот день звезды рекомендуют Ракам ограничить время взаимодействия с домашними и особенно дикими животными: риск возникновения проблем велик, как никогда. Однако ваших питомцев это касаться недолжно.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Львов Самое время отправиться вместе с семьей в длительную поездку или хотя бы прогуляться на природе — это пойдет на пользу вам и вашим детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. Совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Дев Девы сегодня из-за своих хороших манер могут быть неправильно поняты. Так что аккуратнее с комплиментами и двусмысленными шутками — иначе потом отбиваться придется не на шутку!

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Весов Сегодня каждый пункт нового договора обговорите с юристом, не пожалейте на это важное дело ни сил, ни времени. Не оставляйте ни единой неточности: лучше вы сейчас уделите этому несколько часов, чем потом понесете убытки и будете пытаться снова уладить все ошибки.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Скорпионов Не торопитесь сегодня принимать скоропалительные решения. Впрочем, даже если касательно работы парочка таковых вам в голову и придет, реализовать их немедленно у вас не получится: останется еще целая ночь на то, чтобы все взвесить и сопоставить.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Стрельцов Кто бы и как ни пытался испортить вам сегодня настроение, у него ничего не получится. Потому что ваше настроение сегодня небывало хорошо. А если вам вдруг и случится взгрустнуть, вспоминайте, что вам обещали сегодня звезды и бодритесь.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Козерогов Неожиданные события могут негативно отразиться на вашем бизнесе. Сегодня звезды советуют держать все под контролем. Относитесь внимательно ко всем неожиданным звонкам. И старайтесь не говорить лишнего при личных встречах — это может очень плохо отразиться на ваших делах.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 ноября 2019 для Водолеев Сегодня будут на высоте ваши творческие способности, следовательно, это отличный день для всех, кто работает журналистом, критиком, коммерсантом или репортером. Помимо этого, уделяйте особое внимание тому, чтобы ваши желания неслишком урезали ваши возможности.