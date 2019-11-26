Скачать
Вторник, 26.11.2019
"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину
"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину
Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
Посол ЕС прокомментировал расследования против Порошенко
Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер
Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Гороскоп на 27 ноября: у Близнецов будет продуктивный день для карьеры, а Львам понадобится отдых

Гороскоп на 27 ноября: у Близнецов будет продуктивный день для карьеры, а Львам понадобится отдых
20:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Этот день, скорее всего, будет иметь слишком серьезный настрой, что помешает насладиться романтикой.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Овнов 

    Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное — не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Тельцов 

    Намечается важное торжество, поэтому карьера отойдет на второй план. Начало дня одиноким людям подарит шанс встретиться со второй половинкой, а семейным Тельцам возможность улучшить отношения с супругом/супругой.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Близнецов 

    Очень продуктивный день для вашей карьеры. Стоит задуматься над тем, как вы можете немного подкорректировать свои методы работы, соотнося их с требованиями современного времени и общепринятых стандартов. Только не забудьте, что полученный результат потом надо будет закрепить.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Раков

    В этот день звезды рекомендуют Ракам ограничить время взаимодействия с домашними и особенно дикими животными: риск возникновения проблем велик, как никогда. Однако ваших питомцев это касаться недолжно.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Львов   

    Самое время отправиться вместе с семьей в длительную поездку или хотя бы прогуляться на природе — это пойдет на пользу вам и вашим детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. Совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Дев  

    Девы сегодня из-за своих хороших манер могут быть неправильно поняты. Так что аккуратнее с комплиментами и двусмысленными шутками — иначе потом отбиваться придется не на шутку!

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Весов 

    Сегодня каждый пункт нового договора обговорите с юристом, не пожалейте на это важное дело ни сил, ни времени. Не оставляйте ни единой неточности: лучше вы сейчас уделите этому несколько часов, чем потом понесете убытки и будете пытаться снова уладить все ошибки.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Скорпионов 

    Не торопитесь сегодня принимать скоропалительные решения. Впрочем, даже если касательно работы парочка таковых вам в голову и придет, реализовать их немедленно у вас не получится: останется еще целая ночь на то, чтобы все взвесить и сопоставить.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Стрельцов 

    Кто бы и как ни пытался испортить вам сегодня настроение, у него ничего не получится. Потому что ваше настроение сегодня небывало хорошо. А если вам вдруг и случится взгрустнуть, вспоминайте, что вам обещали сегодня звезды и бодритесь.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Козерогов

    Неожиданные события могут негативно отразиться на вашем бизнесе. Сегодня звезды советуют держать все под контролем. Относитесь внимательно ко всем неожиданным звонкам. И старайтесь не говорить лишнего при личных встречах — это может очень плохо отразиться на ваших делах.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Водолеев

    Сегодня будут на высоте ваши творческие способности, следовательно, это отличный день для всех, кто работает журналистом, критиком, коммерсантом или репортером. Помимо этого, уделяйте особое внимание тому, чтобы ваши желания неслишком урезали ваши возможности.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 27 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня следует быть осторожными тем, кто наметил на этот день поход в баню или в сауну: высока вероятность подхватить грибковую инфекцию. Поэтому сразу после посещения примите необходимые меры, чтобы не допустить этого.

Бизнес-гороскоп на неделю (25.11 - 1.12.2019): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.11 - 1.12)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, 27 ноября, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 27 ноября, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
02 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
05 В Украине снизят цены на газ для населения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уголовное дело против Федины: в &quot;ЕС&quot; говорят о политических мотивах
Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах
СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ
СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они
Брэд Питт вышел в свет с новой подругой
Брэд Питт вышел в свет с новой подругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь