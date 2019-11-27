Гороскоп на 28 ноября: Девам судьба улыбнется вечером, а у Козерогов напряжение и суета

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Овнов Утром звезды советуют Овнам сохранять веру, но не торопить события. Ключевой момент вероятнее в конце дня. Вы можете оказаться на развилке дорог, перед выбором. Чтобы не ошибиться, нужно четко знать свои цели и стартовые возможности. Если вы - честолюбивый мастер своего дела, стоит хвататься за любые достойные шансы в сфере бизнеса и карьеры, задействуя и профессиональные связи, и личные симпатии.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Тельцов Для Тельцов важна вторая половина дня. Это предвестник истинной удачи, особенно, если вы стремитесь к обновлению жизни, законному расширению своих прав, карьере путешественника, юриста, учителя. Судьба дарит условия для профессионального роста, успеха за рубежом. На вашей стороне закон земной и небесный. Есть шанс уравнять свои позиции с чужими, стать достойным кого-то, уважаемого и любимого вами.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Близнецов Сегодня у Близнецов появится оригинальный шанс на удачу, в формате «медленный успех через старые проблемы». Возрастет интерес к теме налогов, компенсаций, кредитования, страхования, перераспределения благ. Если вы давно хотите сотрудничать с кем-то, имеет смысл мониторить ситуацию: тот, кто раньше смотрел на вас свысока, теперь может нуждаться в вашей помощи (особенно, если вы профессионал с опытом).

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Раков Ракам приходится считаться с ростом чужих преимуществ. Партнер или конкурент может засверкать особым обаянием, поднять свой авторитет или получить дополнительные права. Если роль равного вам недоступна, возможна зависть. Идеально, если кто-то стал для вас партнером, наставником, другом и объектом симпатий в одном лице. Но будьте готовы к тому, что за привлекательным фасадом кроется сложный характер.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Львов Утро Львам лучше провести без физических нагрузок и в приподнятом состоянии духа. Вечером в комплексе знакомых задач появятся приятные дополнения. Может возрасти фронт работ или ответственность, но также увеличится штат или бюджет, появится перспектива медленного карьерного роста, излечения болезни, освоения территории, искоренения ошибок. Сложатся условия для плановых обновлений на работе и в быту.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Дев Девам судьба улыбнется вечером, но хорошие предчувствия возможны уже с утра. События начнут развиваться в удобном вам стиле и темпе. Появятся предпосылки для профессионального роста, любовных и творческих успехов, стабилизации результатов в игре, спорте. Это отличный момент для того, чтобы перестать жалеть о том, что не сложилось, и «вернуться к себе»: к проверенным планам, симпатиям и ценностям.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Весов Весам судьба предлагает перестроиться на новый лад в добровольно-принудительном порядке. От жестких условий ожидается отдача, важно лишь не бояться взять ответственность и поначалу быть готовым успевать в двух направлениях. Может наметиться расширение прав, территории, полномочий, новое жилье, дополнительный доход благодаря работе на дому, брак или постоянное сожительство, прибавление в семействе.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Скорпионов Скорпионам звезды советуют планировать важные мероприятия на вечер. Именно к концу дня сложатся условия, в которых вы встретите удачу в любом направлении, даже если пойдете наугад. Возможно, события будут развиваться медленно, но и это пойдет вам на пользу: вы сможете адаптироваться, сделать выбор, установить свои порядки, согласовать интересы или вызвать симпатию у тех, в ком сами заинтересованы.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Стрельцов Первую часть дня Стрельцы могут посвятить своим нуждам: судьба не откажет в благосклонности. При «заказе» прихотей вам тоже улыбнется удача, но не исключено, что вам это будет уже неважно. Вечер порадует плановыми обновлениями - или неожиданной, но вполне достойной внеплановой находкой. А также напомнит, что отныне все имеет свою цену и нужно системно трудиться для сохранения прежнего уровня благ.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Козерогов В первой половине дня Козерогам лучше избегать напряжения и суеты: отдых улучшит самочувствие и добавит привлекательности, особенно, представительницам слабого пола. Вечер хорош для любых занятий, от плановых покупок, свиданий, общения, сделок, забот о внешности до откровенных импровизаций, поисков и творчества. Декабрьским Козерогам не помешает быть внимательнее в ситуациях выбора или компромисса.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Водолеев Для Водолеев обещает стать позитивным утро, но самые важные события (или предпосылки к ним) ожидаются ближе к вечеру. Именно в конце дня лучше приступать к неприятным делам или включаться в новые отношения. Обстоятельства позволят вам найти что-то хорошее в любом повороте событий, например, в вынужденном уединении. Вы получите поддержку, встретите друга или обнаружите в ситуации скрытую выгоду.