Гороскоп на 28 ноября: Львов сегодня ждет нелегкий выбор, а Козерогов – встречи

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Овнов Сейчас вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку. Вам дается некоторая передышка, чтобы накопить силы и снова нырнуть с головой в водоворот событий.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Тельцов Главным врагом Тельцов станет неуравновешенность. И еще неумение спокойно и обдумано подходить к принятию решений. На вашей нервной системе это отразится самым неблагоприятным образом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Близнецов Сегодня не стоит слишком усердствовать. Вы уже набрали нужный темп, поэтому можно включить автопилот. А пока всё будет идти своим ходом, постарайтесь обратить свой взор на дела амурные. Не слишком ли много времени у вас уходит на работу?

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Раков Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Беда в том, что желания этим заниматься у вас, по-видимому, не будет.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Львов

6 Сегодняшний день, к сожалению, может поставить вас перед выбором: личная жизнь или карьера. Прислушайтесь к себе. Внутренний голос в таком деле один из лучших советчиков! Впрочем, благодаря вашему таланту сочетать несочетаемое, удача возможна в обеих сферах, но всё-таки лучше сделать выбор. Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Дев Сегодня вам следует начать намечать свои дальнейшие планы. Наконец — то вы сумеете всё сделать по — своему. Вам удастся наладить всё таким образом, что сложившийся ритм полностью будет соответствовать вашему темпу жизни. И что очень важно, вы сможете ни от кого не зависеть.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Весов На пути этого дня звезды пророчат вам наличие препятствия. Оно будет одно, но весьма значительное, и на его преодоление придется потратить массу времени и сил.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Скорпионов Сегодня держитесь подальше от огня и любых других горячих или легковоспламеняющихся предметов. Риск получения ожогов велик, как никогда, лучше уж провести день поближе к холодильнику.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Стрельцов Уделяйте достаточно внимания связям с людьми, учитывайте их настроения и желания. Но не идите на поводу у чужих прихотей. Больше времени посвятите делам, доставляющим Вам радость.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Козерогов Нынче вы можете положиться только на тех, кто кровно заинтересован в вашем благополучии, да и то лишь в том случае, если эти люди не страдают ленью. Так что львиную долю работы придется выполнить самому.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 ноября 2019 для Водолеев Не пытайтесь поставить сегодня себя на место своего партнера — свойственная вам в личных вопросах интуиция сегодня откажет. Так что не стоит полагаться на «авось», а лучше прямо спросить, чего ему хочется. Возможно, у него есть парочка затаенных желаний, но озвучить их ваш нареченный стесняется.