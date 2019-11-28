Гороскоп на 28 ноября: Львов сегодня ждет нелегкий выбор, а Козерогов – встречи

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Овнов
Сейчас вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку. Вам дается некоторая передышка, чтобы накопить силы и снова нырнуть с головой в водоворот событий.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Тельцов
Главным врагом Тельцов станет неуравновешенность. И еще неумение спокойно и обдумано подходить к принятию решений. На вашей нервной системе это отразится самым неблагоприятным образом.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Близнецов
Сегодня не стоит слишком усердствовать. Вы уже набрали нужный темп, поэтому можно включить автопилот. А пока всё будет идти своим ходом, постарайтесь обратить свой взор на дела амурные. Не слишком ли много времени у вас уходит на работу?
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Раков
Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Беда в том, что желания этим заниматься у вас, по-видимому, не будет.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Львов
Сегодняшний день, к сожалению, может поставить вас перед выбором: личная жизнь или карьера. Прислушайтесь к себе. Внутренний голос в таком деле один из лучших советчиков! Впрочем, благодаря вашему таланту сочетать несочетаемое, удача возможна в обеих сферах, но всё-таки лучше сделать выбор.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Дев
Сегодня вам следует начать намечать свои дальнейшие планы. Наконец — то вы сумеете всё сделать по — своему. Вам удастся наладить всё таким образом, что сложившийся ритм полностью будет соответствовать вашему темпу жизни. И что очень важно, вы сможете ни от кого не зависеть.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Весов
На пути этого дня звезды пророчат вам наличие препятствия. Оно будет одно, но весьма значительное, и на его преодоление придется потратить массу времени и сил.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Скорпионов
Сегодня держитесь подальше от огня и любых других горячих или легковоспламеняющихся предметов. Риск получения ожогов велик, как никогда, лучше уж провести день поближе к холодильнику.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Стрельцов
Уделяйте достаточно внимания связям с людьми, учитывайте их настроения и желания. Но не идите на поводу у чужих прихотей. Больше времени посвятите делам, доставляющим Вам радость.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Козерогов
Нынче вы можете положиться только на тех, кто кровно заинтересован в вашем благополучии, да и то лишь в том случае, если эти люди не страдают ленью. Так что львиную долю работы придется выполнить самому.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Водолеев
Не пытайтесь поставить сегодня себя на место своего партнера — свойственная вам в личных вопросах интуиция сегодня откажет. Так что не стоит полагаться на «авось», а лучше прямо спросить, чего ему хочется. Возможно, у него есть парочка затаенных желаний, но озвучить их ваш нареченный стесняется.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 ноября 2019 для Рыб
Держите под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью, и если вы окажетесь способными себя контролировать, сможете избежать их.