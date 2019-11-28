Гороскоп на 29 ноября: Близнецы станут жертвой мошенников, Ракам стоит уволиться

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Овнов Проявление настойчивости уместно при решении многих вопросов, если вы желаете сохранить завоеванные ранее позиции, данное утверждение для вас сегодня будет более чем актуально. Это касается как ваших сослуживцев, так и членов семьи. Доказать Овнам собственную правоту в сегодняшний день можно без труда, ваши доводы и аргументы будут убедительными для многих. Также легко в этот день будут даваться занятия, направленные на ваше интеллектуальное и духовное развитие.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Тельцов Если хотите повысить уровень своей жизненной энергии, отправляйтесь на спортивные соревнования. Покричите на трибуне, поболейте за одну из команд и дайте выход накопившимся отрицательным эмоциям. Вам сейчас необходимо оторваться от повседневных дел, внести изменения в жизнь и наметить новые цели. Сделайте это как можно быстрее. Вечером можно побаловать себя легким вином, устроив для любимого человека романтический ужин при свечах.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Близнецов Не самый лучший период на этой неделе. Нынешние обстоятельства таковы, что в сегодняшний день Близнецам непросто реализовать, казалось бы, простые дела. Трудно будет найти поддержку у руководства. Не следует сегодня ходить и по инстанциям, отложите этот подвиг на другой день, поскольку высока вероятность, стать жертвой мошенников. Обстоятельства напомнят, что ваши главные защитники и помощники — близкие люди, родственники, только они поддержат вас в любых начинаниях.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Раков По благоприятному стечению обстоятельств вы попадете на встречу, которая многому вас научит. Однако не забывайтесь, разговаривая с важными людьми, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Если вас не устраивает руководство, попробуйте сменить место работы, сегодня велика вероятность появления такой возможности, все что от вас требуется, это купить подходящую газету или просмотреть объявления на каком-либо интернет ресурсе. Вечером, тех представителей знака Рак, кто влюблен, ожидают положительные перемены во взаимоотношениях с любимым человеком.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Львов Основные заботы этого дня будут связаны с младшими членами вашей семьи. Что поделаешь, подрастающее поколение требует внимания, и не ровен час, натворят глупостей, а расплачиваться придется старшим. Вечером, возможно, кто-то из ваших домашних намекнет на недостаток самостоятельности, что же, дайте им свободу, а после переложите всю ответственность на их плечи. Вам же самое время отдохнуть на диване с книжкой или заняться чем-то полезным для здоровья, а нескончаемые бытовые проблемы могут подождать.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Дев Для решения проблем, возникших на работе, обратитесь за советом к друзьям, только не обсуждайте с ними свои доходы и не давайте в итоге взаймы. Коллеги ждут от вас активных действий, попытайтесь сегодня по возможности отстоять чужие интересы, но не забывайте и о своих. Новые идеи нынче в большой цене, выносите на свет собственные соображения, только не продешевите, возможно, некоторые ваши предложения сочтут авантюрными, однако это не помешает вашей карьере и не навредит имиджу.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Весов Считайте сегодня деньги до копеечки, но и не забывайте покупать билеты в транспорте. Забывчивость и рассеянность в этот день обернутся штрафами или потерей бумажника. На работе выдайте своему руководителю хорошее и нестандартное решение, касающееся ведения дел в организации и ваш авторитет вырастет в его глазах. При исполнении своих ежедневных обязанностей, плывите по течению, для вас время делать выбор еще не пришло. Можно отправиться в отпуск к теплым морям, отдых сулит новые встречи, контакты и связи, причем не только деловые.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Скорпионов Неоднозначный во многом день, когда нужно быть готовым как к хорошему, так и к плохому. В нынешней ситуации, работа становится наиболее актуальным аспектом, для Скорпионов. В то же время сегодня возможны необъяснимые и неожиданные события. Скорпионам будет сложно оставаться на протяжении дня внимательным и концентрироваться на каком-то конкретном вопросе. Положение на работе улучшится, однако не станет стабильным. Вечером в домашнем кругу, вероятно, вы узнаете нечто интересное, и из двух новостей одна будет непременно хорошей.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Стрельцов Сегодня для Стрельцов важно произвести хорошее впечатление на коллег и начальство, тогда и дела пойдут в гору, так что не давите на сослуживцев своим авторитетом, и не зацикливайтесь на мелких делах. Взаимоотношения с любимым человеком могут стать объектом интриг, не ищите виноватых, влюбленным всегда завидуют. Вы счастливы и настроены оптимистично, сегодня особую радость можно получить от посещения театров, вернисажей или концертов.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Козерогов Козероги-автолюбители, будьте внимательны на дорогах, поскольку возможны аварийные ситуации. Пешеходам звезды советуют переходить улицу исключительно в установленных местах. Нынешний день благоприятен для оптовых закупок. Если нужны нестандартные подходы в решении финансовых вопросов, то обратитесь за помощью к друзьям, поддержка обеспечена. К тому же долг сможете вернуть, когда сами захотите.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Водолеев Устройте себе сегодня что-нибудь наподобие праздника души, обратившись всем своим существом к прекрасному, будь то природа или шедевры искусства. Прилив сил будет обеспечен, а жизненный тонус повысится. Вечером немало хлопот доставят дети, они считают себя уже взрослыми и готовы сами давать вам советы, как жить. От вас потребуются терпение и выдержка, а изменить ситуацию в свою пользу не составит особого труда.