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Пятница, 29.11.2019
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Гороскоп на 29 ноября: Водолеям стоит позаботится о своих интересах, а Весам - взять паузу

Гороскоп на 29 ноября: Водолеям стоит позаботится о своих интересах, а Весам - взять паузу
07:19 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

29 ноября 2019 года не рекомендуется смешивать профессию и личную жизнь, а также делать покупки, лишённые особого смысла.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Овнов 

    Сейчас не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации, и не спешите занять чью-то сторону, если в вашем окружении разгорится конфликт.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Тельцов 

    Придется проявить осторожность и предельное внимание в общении с незнакомыми людьми. Вас ожидает не совсем приятное знакомство, которое, однако, может оказаться в будущем весьма полезным. Постарайтесь не раскрывать собеседникам личных секретов и избегайте чрезмерной откровенности.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Близнецов 

    Вы многое успеете сделать и добьетесь того, что раньше было не под силу, если не будете ставить чересчур сложных целей и выбирать многоступенчатые задачи. Для новых романтических увлечений время подходящее. Если есть желание изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, то шанс будет предоставлен. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Раков

    Хороший день, чтобы попытаться вывести на серьезный разговор близкого человека. Если в последнее время вы начали замечать, что поведение вашей второй половинки оставляет желать лучшего, то самое время задуматься о том, как можно все изменить. Не бойтесь грубых слов и жестких выражений. Возможно лишь они помогут повлиять на ситуацию.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Львов   

    Сегодня Львам стоит сделать что-то приятное для себя. Давно пора! Настало время расслабиться, посвятить этот день отдыху вместе со своим любимым человеком. Если же сегодня внимания Львов настоятельно требует работа или срочные дела — имеет смысл взять отгул или даже небольшой отпуск.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Дев  

    Вполне вероятно, что ваше самочувствие может резко ухудшиться. Отнеситесь предельно внимательно к своему здоровью. Постарайтесь отгородить себя от внешних стрессов и переживаний. Вечером хорошим решением будет остаться дома и позволить близким людям проявить по отношению к вам заботу и доброту.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Весов 

    Сегодня — день, когда Весам в делах любовных необходимо взять тайм-аут. В последнее время в их личной жизни было много событий, которые им нужно продумать, проанализировать, да и просто прожить внутри себя — желательно, в тишине и покое.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Скорпионов 

    Вы получите довольно неплохую возможность проявить в деле собственные творческие способности. Не стоит обременять себя какими-либо рамками, поскольку в этот день лишь полет фантазии и воображения поможет добиться более-менее положительного результата от собственной деятельности. Вечер прекрасно подойдет для небольшого визита к родным.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Стрельцов 

    Сегодня звезды советуют Стрельцам подумать, что можно сделать для укрепления своих отношений. Если вы чувствуете стабильность, и личная жизнь вошла в спокойное русло — значит, ее пора разнообразить, пока она не превратилась в привычку!

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Козерогов

    Не самое лучшее время, чтобы брать на себя новые обязанности. Постарайтесь ничего не обещать окружающим, поскольку велика вероятность, что у вас не хватит либо сил, либо терпения, чтобы справиться с поставленной задачей. Вечер следует посвятить пассивному отдыху в привычной и уютной домашней обстановке.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Водолеев

    Не исключено, что сегодня ваши конкуренты предпримут попытку потеснить вас с завоеванных позиций. Стойко стойте на страже собственных интересов и ни в коем случае не уступайте — даже если речь идет о том, кто первым войдет в лифт.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 ноября 2019 для Рыб

    Самое время, чтобы немного повлиять на ход событий. Будьте готовы к любым неожиданностям и на все реагируйте интуитивно и очень быстро. Любое промедление в этот день может обернуться для вас нешуточным конфузом. В работе постарайтесь соединить воедино логические доводы и творческий энтузиазм.

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