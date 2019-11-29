Гороскоп на 29 ноября: Водолеям стоит позаботится о своих интересах, а Весам - взять паузу

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Овнов Сейчас не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации, и не спешите занять чью-то сторону, если в вашем окружении разгорится конфликт.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Тельцов Придется проявить осторожность и предельное внимание в общении с незнакомыми людьми. Вас ожидает не совсем приятное знакомство, которое, однако, может оказаться в будущем весьма полезным. Постарайтесь не раскрывать собеседникам личных секретов и избегайте чрезмерной откровенности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Близнецов Вы многое успеете сделать и добьетесь того, что раньше было не под силу, если не будете ставить чересчур сложных целей и выбирать многоступенчатые задачи. Для новых романтических увлечений время подходящее. Если есть желание изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, то шанс будет предоставлен. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Раков Хороший день, чтобы попытаться вывести на серьезный разговор близкого человека. Если в последнее время вы начали замечать, что поведение вашей второй половинки оставляет желать лучшего, то самое время задуматься о том, как можно все изменить. Не бойтесь грубых слов и жестких выражений. Возможно лишь они помогут повлиять на ситуацию.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Львов Сегодня Львам стоит сделать что-то приятное для себя. Давно пора! Настало время расслабиться, посвятить этот день отдыху вместе со своим любимым человеком. Если же сегодня внимания Львов настоятельно требует работа или срочные дела — имеет смысл взять отгул или даже небольшой отпуск.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Дев Вполне вероятно, что ваше самочувствие может резко ухудшиться. Отнеситесь предельно внимательно к своему здоровью. Постарайтесь отгородить себя от внешних стрессов и переживаний. Вечером хорошим решением будет остаться дома и позволить близким людям проявить по отношению к вам заботу и доброту.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Весов Сегодня — день, когда Весам в делах любовных необходимо взять тайм-аут. В последнее время в их личной жизни было много событий, которые им нужно продумать, проанализировать, да и просто прожить внутри себя — желательно, в тишине и покое.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Скорпионов Вы получите довольно неплохую возможность проявить в деле собственные творческие способности. Не стоит обременять себя какими-либо рамками, поскольку в этот день лишь полет фантазии и воображения поможет добиться более-менее положительного результата от собственной деятельности. Вечер прекрасно подойдет для небольшого визита к родным.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Стрельцов Сегодня звезды советуют Стрельцам подумать, что можно сделать для укрепления своих отношений. Если вы чувствуете стабильность, и личная жизнь вошла в спокойное русло — значит, ее пора разнообразить, пока она не превратилась в привычку!

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Козерогов Не самое лучшее время, чтобы брать на себя новые обязанности. Постарайтесь ничего не обещать окружающим, поскольку велика вероятность, что у вас не хватит либо сил, либо терпения, чтобы справиться с поставленной задачей. Вечер следует посвятить пассивному отдыху в привычной и уютной домашней обстановке.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 ноября 2019 для Водолеев Не исключено, что сегодня ваши конкуренты предпримут попытку потеснить вас с завоеванных позиций. Стойко стойте на страже собственных интересов и ни в коем случае не уступайте — даже если речь идет о том, кто первым войдет в лифт.