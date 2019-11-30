Гороскоп на 30 ноября: Скорпионы беспокоятся о будущем, а Девы борются с соблазнами

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Овнов Овнам сегодня следует воздержаться от судьбоносных шагов. Значительно лучше провести этот день, наслаждаясь неторопливым досугом (желательно, где-то за пределами дома). Тем, кто не может спокойно смотреть на несправедливость, можно помочь бездомным щенкам, посетить ближайший приют, перечислить в благотворительный фонд посильную сумму, либо помочь одинокой соседке. Суббота не лучший момент для романтических встреч и перемен внутри своего гардероба.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Тельцов Тельцы 30 ноября рискуют переусердствовать в заботе о своей красоте. Не доверяйте странным советам, увиденным в сомнительных бьюти-блогах. Совет для мужчин – не верьте в состоятельность идей очередного видео-изобретателя или строителя. Будет не лишним заняться уборкой в домашних стенах, переставить мебель на кухне или обновить интерьерные аксессуары. Вечер следует посвятить получению пищи духовной (например, с помощью классической литературы).

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Близнецов Многие Близнецы проведут этот день в суете. Возможно, придётся преодолеть немалое расстояние, чтобы помочь близкому родственнику, другу, который оказался в беде, или родителям партнёра по отношениям. Вечер поможет забыть обо всех проблемах и нерешённых делах. Предвидится немало романтики (причём, и у семейных Близнецов, и у одиночек этого знака). Контролируйте каждый расход. Есть вероятность, что во власти сиюминутного настроения будет потрачена крупная сумма.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Раков Раки сегодня могут почувствовать себя на обочине жизни. Нельзя исключать, что будет проявлен игнор со стороны партнёра по браку (со стороны человека, которого хотите назвать своей половинкой). Не навязывайте своё общество тем, кто в нём не нуждается. Куда правильней заняться заботой о своей красоте или расширением кругозора. Приложив определённую долю усилий, можно найти новых друзей, освоить перспективное хобби или приобщиться к какой-то ультрамодной тусовке.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Львов Львам 30 ноября 2019 будут с лёгкостью удаваться любые дела (даже те, в которых явно не профессиональны). День не подходит для дистанционных контактов, для заботы о своей красоте, а также для всевозможных поездок. Берегите эмоциональный баланс. Есть риск вторжения дурно воспитанного или хамоватого человека. Вечером рекомендуется прогуляться в кино, побывать в гостях у друзей или устроить небольшое семейное мероприятие с участием всех домочадцев.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Дев Девам сегодня есть смысл подкорректировать рацион. Тем, кто мечтает стать немного стройней, будут полезны советы популярных фитнес-тренеров и диетологов. Черпайте вдохновение в мелочах. Например, можно устроить тёплые проводы осени, приобрести стильный наряд, слегка освежить интерьер, порадовать близкого человека приятным сюрпризом. Следует сохранять спокойствие, находясь за рулём. Противопоказаны конфликты с соседями и с представителями органов правопорядка.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Весов Весы сегодня не застрахованы от неприятных случайностей. Возможно, будет потерян какой-то ценный предмет, случится бытовая поломка или состоится размолвка с партнёром по отношениям. Ближе к вечеру неприятности, скорее всего, бесследно исчезнут. Это оптимальный момент для признаний в любви, для предложений руки и сердца, а также для обмена идеями. Весам, связанным с творчеством, рекомендуется активней использовать интернет (например, для самопиара).

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Скорпионов Скорпионов сегодня может увлечь какое-то общественное течение или некий проект, подразумевающий долгое пребывание за пределами дома. Прежде, чем погрузиться в эти дела, удостоверьтесь, что они не спровоцируют недовольство со стороны домочадцев. Одиноким Скорпионам будет полезно провести субботу в заботе о своей красоте. Например, можно поставить смелый стилистический эксперимент, учитывая советы стилистов. Ограничьте употребление фаст-фуда и алкоголя.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Стрельцов Стрельцам сегодня не следует вступать в контакты с людьми, навязчиво распространяющими какие-то услуги или товары. Также под запретом изнурительный физический труд, эмоциональная перегрузка, долгие самокопания, крупные расходы на роскошь. Будет полезно на какое-то время отключить телефон, чтобы звонки от коллег и друзей не мешали насладиться общением с близкими. Тем, кто только недавно начал роман, следует вдвойне серьёзно воспринять эту рекомендацию.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Козерогов Козероги в течение этого дня могут получить и ценный подарок, и полезный совет. Предвидятся контакты с людьми, имеющими за плечами большой жизненный опыт (возможно, полезные связи). Есть шанс успешно преодолеть финансовый дефицит, удачно обменять какой-то прибор, выгодно продать ненужный предмет или наладить контакт со сложным соседом. Тем, кто состоит в продолжительных отношениях, будет не лишним уделить своей половинке чуть больше внимания.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Водолеев Водолеев сегодня может слегка разозлить чей-то звонок или личный визит. Скорее всего, попросит о помощи незадачливый друг или родственник, привыкший решать свои проблемы чужими руками. Научитесь говорить твёрдое «нет» на любые нелепые просьбы. Если последовать этим советам, повышается шанс, что выходной подарит должный релакс, порадует тёплым общением с домочадцами, поможет найти интересное хобби или избавиться от проблем со своим самочувствием.