Гороскоп на 1 декабря: все получится у Овнов и идеальный день для вкусненького у Стрельцов

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Овнов Сегодня вам, несмотря ни на что, удастся осуществить все те мечты, которые вы лелеяли на протяжении последних дней. Вы с неизменным успехом можете проводить всевозможные торговые операции, удача ждет практически в любой из них, однако не следует терять при этом благоразумия. Не исключено, что именно сегодня, вы сможете наилучшим образом решить проблемы личного характера во взаимоотношениях с противоположным полом.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Тельцов Неблагополучный, во многих отношениях, день для представителей знака Телец. Присущая этому дню нетерпимость к внешним проявлениям активности могут осложнить взаимоотношения с партнерами и коллегами по работе. Не исключено, что ошибки, и неудачи этого дня на рабочем поприще повергнут вас в отчаяние или разочарование в окружающих людях. Не планируйте на сегодня, каких бы то ни было, новых дел связанных с бизнесом, вероятнее всего, их ждет незавидное будущее.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Близнецов Обстоятельства этого дня способствуют росту творческих способностей и развитию дара убеждения. Если Близнецы сегодня с пристрастием и повышенным вниманием отнесутся к делам, то это позволит добиться им немалых успехов в своей деятельности. Вероятно появление, в вашем кругу общения, людей облеченных властными полномочиями, которые будут не прочь оказать помощь в ваших начинаниях. Вас, скорее всего, ждет воплощение в жизнь наиболее честолюбивых устремлений, а давние планы получат серьезный стимул для успешного их осуществления.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Раков Излишняя самоуверенность и импульсивность с вашей стороны могут сегодня стать причиной неосмотрительного поступка. Возможно, сегодня вы получите неожиданное деловое предложение, также весьма вероятна встреча с вашими давними партнерами по бизнесу. Однако неожиданная новость может внести путаницу в ваши дела и помешать осуществлению намеченных планов. Между влюбленными возможны ссоры, а в семейных отношениях, недопонимание.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Львов Львов ожидает крайне напряженный день, ожидаются неприятные конфликты с внешним окружением, и вам, как никогда раньше, надлежит проявить выдержку и терпение. Возможно, что именно из-за опрометчивых высказываний и чрезмерно эмоциональных действий вы окажетесь в роли мишени для нападок со стороны. Отрицательно на результатах вашей деятельности может сказаться непорядочное отношение партнеров в выполнении взятых на себя обязательств.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Дев Этот день характеризуется для Дев меланхолией, бесплодными ожиданиями и несбывшимися надеждами. Велика вероятность ухудшения здоровья, заболевания или эмоционального стресса. Вам сегодня следует избегать повышенных физических нагрузок, работ с электроинструментами и бытовыми электрическими приборами. Не старайтесь экспериментировать, а полагайтесь только на проверенные способы, поскольку звезды рекомендуют вам заниматься сегодня только теми делами, в которых вы разбираетесь лучше всего.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Весов Благоприятный день для отдыха, раздумий, анализа прошедших дней, а также увеселительных мероприятий. Попробуйте сегодня больше времени провести на свежем воздухе, и желательно вне пределов города, например, прогуляйтесь по лесу или отдохните вблизи водоема. Постарайтесь не переутомляться, поскольку это может очень неблагоприятно сказаться на вашем здоровье. Не исключено, что сегодня, вы получите неожиданное известие или же узнаете нечто новое, причем эта информация может быть как полезной вам, так и очень неприятной.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Скорпионов Для Скорпионов в этот день будут характерны оптимистичный взгляд на жизнь и понимание настроения других людей. Во многом удачный день, обозначенный гармоничными отношениями и радостью жизни, благоприятен для карьерного роста, обращений к руководству и посещения административных учреждений. Новые идеи и предложения с вашей стороны, не останутся без внимания и в итоге принесут вам пользу. Великодушие и щедрость, проявленные сегодня, привлекут на вашу сторону новых союзников.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Стрельцов Напряженный и не самый удачный день в жизни Стрельцов. Несмотря на возросшую в последние дни деловую активность, ваше материальное состояние останется на прежнем уровне. Встречи с партнерами и личное общение с небезразличными вам людьми приносят с собой лишь разочарования и обманчивые надежды. Не исключено, что ваши эмоции будут перехлестывать через край, самочувствие ухудшится, а день закончится пессимистичным настроением, а возможно и депрессией.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Козерогов Звездная обстановка окружающая вас в этот день, несет с собой как положительные, так и отрицательные тенденции. Успех всех дел и начинаний будет зависеть от вашей выдержки и умения здраво мыслить. Жизнь снова испытывает вас на тщеславие и способность быть внимательным к людям. Проявите сегодня сдержанность в общении с окружающими вас людьми, как на рабочем месте, так и при общении в семейном кругу. Сложные дни бывают у всех, но не каждый из нас проживает их достойно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Водолеев День пройдет для Водолеев под знаком активной борьбы и защиты своих принципов, вероятно, некоторое противопоставление себя в отношении окружающих людей. Утро этого дня будет благоприятствовать решению важных вопросов, коммерческим сделкам и крупным приобретениям. С началом второй его половины вероятны промахи и ошибки в работе, а также напряженные производственные ситуации, которые, скорее всего, потребуют приложения немалых сил и энергии. Чтобы справиться с проблемами, вам необходимо, прежде всего, более критично оценивать собственные поступки.