Гороскоп на 1 декабря: Многим стоит запастись вниманием и самоконтролем

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Овнов
Не рискуйте деньгами, особенно теми, что взяты не из вашего собственного кармана. Нынче вы будете склонны к некоторому легкомыслию, это может оказаться опасно.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Тельцов
Тельцам не мешало бы устроить себе разгрузочный день, даже если вы не позволяли себе никаких излишеству ваша фигура близка к идеалу.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Близнецов
Вы не только успеете до мелочей проработать все, что планировали сделать сегодня, но и взяться за дела, намеченные на сегодня и более отдаленное будущее, а также влезть в дела окружающих, пытаясь справиться заодно и с ними. Беда в том, что в этом случае вам придется доводить их до конца.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Раков
В этот день прислушивайтесь не только к рекомендациям лечащего врача, но и к собственной интуиции. Если что-то вызывает у вас недоверие, лучше проконсультируйтесь ещё раз, так вы сможете избежать проблем.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Львов
Любой преуспевающий бизнесмен должен быть отличным собеседником, так что не забывайте об этом, когда сегодня вам придется устанавливать долгосрочные связи с вашими новыми партнерами. Будьте раскованы, откровенны и внимательно слушайте.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Дев
Если ваша половинка позовёт вас в этот день в свою компанию, в свой любимый клуб или (совсем экстремально) в гости к своим родителям, ни в коем случае не отказывайтесь. Всё должно быть хорошо!
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Весов
Сегодня вы будете готовы ксвершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Скорпионов
Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения отложите. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие обоим, а отношения вы сможете выяснить в другой раз.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Стрельцов
Сегодня все простое, знакомое и полезное будет у вас вызывать однозначную реакцию — жуткую скуку. Если хотите провести этот день весело, придется здорово напрячь воображение.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Козерогов
Вы не должны поддаваться соблазнам. Своим умом сможете решить любые вопросы, а если начнете хитрить, то запутаетесь и наделаете массу ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать на него те дела, до которых у вас руки не доходили раньше.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Водолеев
Нынче вы будете склонны к многократному обдумыванию самых пустяковых шагов, колебаниям и прочим действиям, которые в совокупности зовутся нерешительностью.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 декабря 2019 для Рыб
Старайтесь сейчас ни с кем не выяснять отношений,так как все равно никому ничего не докажете. Будьте сговорчивы и покладисты.