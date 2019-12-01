Гороскоп на 1 декабря: Многим стоит запастись вниманием и самоконтролем

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Овнов Не рискуйте деньгами, особенно теми, что взяты не из вашего собственного кармана. Нынче вы будете склонны к некоторому легкомыслию, это может оказаться опасно.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Тельцов Тельцам не мешало бы устроить себе разгрузочный день, даже если вы не позволяли себе никаких излишеству ваша фигура близка к идеалу.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Близнецов Вы не только успеете до мелочей проработать все, что планировали сделать сегодня, но и взяться за дела, намеченные на сегодня и более отдаленное будущее, а также влезть в дела окружающих, пытаясь справиться заодно и с ними. Беда в том, что в этом случае вам придется доводить их до конца.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Раков В этот день прислушивайтесь не только к рекомендациям лечащего врача, но и к собственной интуиции. Если что-то вызывает у вас недоверие, лучше проконсультируйтесь ещё раз, так вы сможете избежать проблем.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Львов Любой преуспевающий бизнесмен должен быть отличным собеседником, так что не забывайте об этом, когда сегодня вам придется устанавливать долгосрочные связи с вашими новыми партнерами. Будьте раскованы, откровенны и внимательно слушайте.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Дев Если ваша половинка позовёт вас в этот день в свою компанию, в свой любимый клуб или (совсем экстремально) в гости к своим родителям, ни в коем случае не отказывайтесь. Всё должно быть хорошо!

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Весов Сегодня вы будете готовы ксвершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Скорпионов Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения отложите. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие обоим, а отношения вы сможете выяснить в другой раз.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Стрельцов Сегодня все простое, знакомое и полезное будет у вас вызывать однозначную реакцию — жуткую скуку. Если хотите провести этот день весело, придется здорово напрячь воображение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Козерогов Вы не должны поддаваться соблазнам. Своим умом сможете решить любые вопросы, а если начнете хитрить, то запутаетесь и наделаете массу ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать на него те дела, до которых у вас руки не доходили раньше.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 декабря 2019 для Водолеев Нынче вы будете склонны к многократному обдумыванию самых пустяковых шагов, колебаниям и прочим действиям, которые в совокупности зовутся нерешительностью.