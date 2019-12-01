Гороскоп на 2 декабря: Весам стоит мыслить позитивно, а Тельцам - провести день с семьей

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Овнов Неоднозначный в эмоциональном отношении день для Овнов, скажется влияние перенапряжения предыдущих дней и накопившаяся усталость. В этот день особое значение приобретают забота и внимание во взаимоотношениях с родственниками и близкими приятелями, дабы исключить возможное проявление с их стороны ревности и зависти. При желании вы сможете раскрыть свой талант созидателя или блеснуть в обществе остроумием. День удачный для покупок, кроме, разве что, приобретения драгоценностей.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Тельцов Звездная обстановка окружающая вас в этот день, способствует проявлению фантазии и творческих способностей в самых различных сферах жизни. Для Тельцов день удачен в плане обустройства домашнего очага и наведения в доме порядка. Во взаимоотношениях с близкими людьми не предвидится никаких осложнений, напротив, в вашем доме воцарятся доверие и гармония. К вечеру домашние заботы потребуют от вас решительных поступков, — устройте небольшой праздник в кругу семьи, и приятные воспоминания о прошедшем вечере, надолго останутся в вашей памяти и памяти ваших близких.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Близнецов Сложный и противоречивый во многих отношениях день для Близнецов. Ваша духовная суть сегодня как в зеркале отражается на окружающей среде. Наблюдайте за приметами этого дня, и постарайтесь правильно их анализировать. Вероятно, у вас появится новый взгляд на ближайшее будущее, однако о своих размышлениях рассказывать не следует, поскольку это способно привлечь внимание недоброжелателей. Людей, которых вы считаете ненадежными, сегодня постарайтесь избегать, пусть даже ранее вас связывали продолжительные приятельские отношения.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Раков В центре внимания Раков в этот день окажется, прежде всего, все, что связано с душевным равновесием, внутренним комфортом и вашим противостоянием влиянию извне. День неблагоприятен для походов по магазинам и совершения серьезных покупок, постарайтесь сегодня избежать финансовых расходов. Со второй половины дня в отношениях с окружающими не исключены легкие ссоры и недоразумения, без видимых на это причин. Вероятно обострение хронических заболеваний, будьте также сегодня внимательны и осторожны, поскольку увеличивается вероятность получения травм.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Львов Обстоятельства этого дня благоприятствуют Львам творческих профессий, занимающимся обучением и преподаванием. День также станет удачным для служащих бюджетной сферы, не исключено улучшение вашего материального положения. Некоторым из представителей зодиакального знака Лев поступит предложение, которое поставит их перед необходимостью смены сферы деятельности. В этом случае, не доверяйтесь интуиции, здраво проанализируйте свои планы, посоветуйтесь с друзьями и близкими людьми.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Дев Сегодня вы, как никогда, активны в делах творческих, а ваши рабочие качества принесут те плоды, которые давно ожидаются. Может быть, вам удастся осуществить свою мечту, и сделать дорогостоящую покупку, которую долго не решались себе позволить. Немного нервничаете, но это не страшно, если именно сегодня полностью погрузиться в работу. Повседневные проблемы вы решите легко и успешно, что вызовет чувство удовлетворения и повышение самооценки, а еще сегодня вы особенно обаятельны, что всегда полезно при взаимодействии с окружающими вас людьми.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Весов Будьте осторожны, сегодня травмоопасный день для представителей вашего знака. Еще могут озадачить дела семейные, имеющие отношение к вопросам собственности или наследования. Позитивное отношение к жизни — вот что поможет вам победить все негативные стечения обстоятельств этого периода. Советчиков сегодня не слушайте — все чужие рекомендации в этот день, только во вред, лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Самое оптимальное решение на сегодня — отдых на природе, это даст вам прилив позитивной энергии на последующие несколько дней.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Скорпионов Удачный во многом день для Скорпионов. Звездная обстановка благоприятствует делам связанным с финансовой сферой. Сосредоточьте инициативу в своих руках и в тоже время не пренебрегайте помощью со стороны, поддержка и советы, проверенных временем людей, сегодня будут как никогда кстати. Не исключено, что произойдет неожиданное событие или вы узнаете нечто такое, что окажет благотворное влияние на все ваши дальнейшие дела.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Стрельцов Неприятный для Стрельцов день насыщенный разного рода недоразумениями. Неправильная оценка ситуации, а также по неосторожности, взятые на себя обязательства, могут осложнить ситуацию в коллективе и в отношениях с близкими людьми. В своих делах соблюдайте осторожность и будьте внимательны, особенно если вам приходиться работать с документами. Хорошим вариантом поведения на сегодняшний день будет уход от каких бы то ни было споров и от общения с людьми не вызывающими вашего доверия.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Козерогов Неоднозначный по своей характеристике день для представителей знака зодиака Козерог. Первая половина дня, потребует от вас осторожности в своих действиях. Не принимайте в это время никаких значимых решений, в делах коммерческих избегайте неоправданного риска, поскольку ваше финансовое положение довольно неустойчиво. В общении сторонитесь малознакомых людей. В отличие от первой, вторая половина дня благоприятствует вашей профессиональной деятельности и установлению прочных супружеских отношений.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 декабря 2019 для Водолеев День для Водолеев пройдет достаточно напряженно, сегодня в вашей жизни возможны неприятные события, физическое состояние также будет не на самом высоком уровне. Находясь за рулем автомобиля, будьте осторожны и внимательны. Возможно, потребуется ваша помощь друзьям или родственникам, у которых могут возникнуть неожиданные проблемы. Проявите сегодня умеренность в употреблении пищи, алкогольных напитков, и не пытайтесь утвердить правоту своих решений путем применения силы в отношении близких вам людей.