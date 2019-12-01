Гороскоп на 2 декабря: Весам стоит мыслить позитивно, а Тельцам - провести день с семьей

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Овнов
Неоднозначный в эмоциональном отношении день для Овнов, скажется влияние перенапряжения предыдущих дней и накопившаяся усталость. В этот день особое значение приобретают забота и внимание во взаимоотношениях с родственниками и близкими приятелями, дабы исключить возможное проявление с их стороны ревности и зависти. При желании вы сможете раскрыть свой талант созидателя или блеснуть в обществе остроумием. День удачный для покупок, кроме, разве что, приобретения драгоценностей.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Тельцов
Звездная обстановка окружающая вас в этот день, способствует проявлению фантазии и творческих способностей в самых различных сферах жизни. Для Тельцов день удачен в плане обустройства домашнего очага и наведения в доме порядка. Во взаимоотношениях с близкими людьми не предвидится никаких осложнений, напротив, в вашем доме воцарятся доверие и гармония. К вечеру домашние заботы потребуют от вас решительных поступков, — устройте небольшой праздник в кругу семьи, и приятные воспоминания о прошедшем вечере, надолго останутся в вашей памяти и памяти ваших близких.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Близнецов
Сложный и противоречивый во многих отношениях день для Близнецов. Ваша духовная суть сегодня как в зеркале отражается на окружающей среде. Наблюдайте за приметами этого дня, и постарайтесь правильно их анализировать. Вероятно, у вас появится новый взгляд на ближайшее будущее, однако о своих размышлениях рассказывать не следует, поскольку это способно привлечь внимание недоброжелателей. Людей, которых вы считаете ненадежными, сегодня постарайтесь избегать, пусть даже ранее вас связывали продолжительные приятельские отношения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Раков
В центре внимания Раков в этот день окажется, прежде всего, все, что связано с душевным равновесием, внутренним комфортом и вашим противостоянием влиянию извне. День неблагоприятен для походов по магазинам и совершения серьезных покупок, постарайтесь сегодня избежать финансовых расходов. Со второй половины дня в отношениях с окружающими не исключены легкие ссоры и недоразумения, без видимых на это причин. Вероятно обострение хронических заболеваний, будьте также сегодня внимательны и осторожны, поскольку увеличивается вероятность получения травм.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Львов
Обстоятельства этого дня благоприятствуют Львам творческих профессий, занимающимся обучением и преподаванием. День также станет удачным для служащих бюджетной сферы, не исключено улучшение вашего материального положения. Некоторым из представителей зодиакального знака Лев поступит предложение, которое поставит их перед необходимостью смены сферы деятельности. В этом случае, не доверяйтесь интуиции, здраво проанализируйте свои планы, посоветуйтесь с друзьями и близкими людьми.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Дев
Сегодня вы, как никогда, активны в делах творческих, а ваши рабочие качества принесут те плоды, которые давно ожидаются. Может быть, вам удастся осуществить свою мечту, и сделать дорогостоящую покупку, которую долго не решались себе позволить. Немного нервничаете, но это не страшно, если именно сегодня полностью погрузиться в работу. Повседневные проблемы вы решите легко и успешно, что вызовет чувство удовлетворения и повышение самооценки, а еще сегодня вы особенно обаятельны, что всегда полезно при взаимодействии с окружающими вас людьми.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Весов
Будьте осторожны, сегодня травмоопасный день для представителей вашего знака. Еще могут озадачить дела семейные, имеющие отношение к вопросам собственности или наследования. Позитивное отношение к жизни — вот что поможет вам победить все негативные стечения обстоятельств этого периода. Советчиков сегодня не слушайте — все чужие рекомендации в этот день, только во вред, лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Самое оптимальное решение на сегодня — отдых на природе, это даст вам прилив позитивной энергии на последующие несколько дней.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Скорпионов
Удачный во многом день для Скорпионов. Звездная обстановка благоприятствует делам связанным с финансовой сферой. Сосредоточьте инициативу в своих руках и в тоже время не пренебрегайте помощью со стороны, поддержка и советы, проверенных временем людей, сегодня будут как никогда кстати. Не исключено, что произойдет неожиданное событие или вы узнаете нечто такое, что окажет благотворное влияние на все ваши дальнейшие дела.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Стрельцов
Неприятный для Стрельцов день насыщенный разного рода недоразумениями. Неправильная оценка ситуации, а также по неосторожности, взятые на себя обязательства, могут осложнить ситуацию в коллективе и в отношениях с близкими людьми. В своих делах соблюдайте осторожность и будьте внимательны, особенно если вам приходиться работать с документами. Хорошим вариантом поведения на сегодняшний день будет уход от каких бы то ни было споров и от общения с людьми не вызывающими вашего доверия.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Козерогов
Неоднозначный по своей характеристике день для представителей знака зодиака Козерог. Первая половина дня, потребует от вас осторожности в своих действиях. Не принимайте в это время никаких значимых решений, в делах коммерческих избегайте неоправданного риска, поскольку ваше финансовое положение довольно неустойчиво. В общении сторонитесь малознакомых людей. В отличие от первой, вторая половина дня благоприятствует вашей профессиональной деятельности и установлению прочных супружеских отношений.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Водолеев
День для Водолеев пройдет достаточно напряженно, сегодня в вашей жизни возможны неприятные события, физическое состояние также будет не на самом высоком уровне. Находясь за рулем автомобиля, будьте осторожны и внимательны. Возможно, потребуется ваша помощь друзьям или родственникам, у которых могут возникнуть неожиданные проблемы. Проявите сегодня умеренность в употреблении пищи, алкогольных напитков, и не пытайтесь утвердить правоту своих решений путем применения силы в отношении близких вам людей.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Рыб
Не слишком благоприятный день в плане здоровья, обусловленный заметным снижением сексуальной активности. Не исключается разрыв сложившихся отношений из-за ссор и взаимных обид. События этого дня по большей части будут неблагоприятны для Рыб, можно даже сказать, что вас будет преследовать невезение буквально во всем. Однако к вечеру взаимоотношения с окружающими вас людьми вернутся в нормальное русло. Астрологические обстоятельства этого дня способствуют отдыху около водоемов, хорошим выбором будет посещение бассейна или бани.