Бизнес-гороскоп на неделю (02.12 - 08.12.2019): все знаки зодиака

Начало декабря пройдет под эгидой Меркурия в Скорпионе и Венеры в Козероге. Астрологи предупреждают: возможно ощущение, что нас окружают исключительно честные люди, благие дела и перспективные возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Жизнь часто удивляет, поэтому не стоит стремиться удержать все под контролем, особенно Овнам — королям импровизации. На этой неделе Солнце в Стрельце призывает не действовать по сценарию, а начать новый путь, сменить маршрут или даже жизненный курс. Овнам быть внимательнее к возможностям, не отказываться от предложений и собеседований: кто-то или что-то обязательно подскажет путь к успеху, указав на хорошо оплачиваемую должность и карьерный рост.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В начале декабря успех в делах будет во многом зависеть от Меркурия, проходящего Знак Скорпиона. Это говорит о том, что на этой неделе Тельцов ждут открытая или тайная борьба, смена курса, новые победы, но и поражения. Важно не поддаваться негативным эмоциям, верить в свой успех, не тратить деньги на ненужные вещи и вредные привычки. Также эксперты dailyhoro.ru советуют разграничить время на работу и дом. Сейчас очень важно разделять эти сферы.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На работе и в финансовых делах Близнецам пригодится внутреннее чутье. Астрологи советуют прислушиваться к себе не только при подписании договоров, но даже в продуктовых магазинах. Под эгидой Меркурия в Скорпионе какие-то важные события постучатся в дверь. Это может застать врасплох своим неожиданным появлением и вытекающими из него последствиями. Чтобы развить интуицию и быть во всеоружии, можно обратиться к помощи талисманов для Близнецов.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам звезды советуют оставить страхи и опасения. Если что-то давно нужно было сделать, то на этой неделе пора начать. Период особой удачи ознаменован Юпитером в Козероге. Однако счастливый шанс изменить свою жизнь можно разменять на мелочи или вовсе отдать конкурентам. Внимательность к деталям и немного решительности сделают свое дело, позволив Ракам наконец избавиться от груза невыполненных задач и обрести стабильность в денежном вопросе.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит взять паузу в делах, проанализировать свои достижения и возможности, продумать планы и уделить внимание близким, которые будут этому очень благодарны. Солнце в Стрельце сигнализирует о том, что наступило благоприятное время для повышения квалификации, смены жизненного курса или должности. Как бы то ни было, бросаться в омут с головой не стоит: неделя дана для перезагрузки и размышлений.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девы начнут декабрь с амбициозными планами. Меркурий в Скорпионе подарит им веру в себя и решительность в работе. Не нужно приглушать свои аппетиты и отказываться от успеха: это время крайне благоприятно для карьерных прорывов. На этой неделе удачны будут даже значительные и крупные вложения, если они работают на будущий успех.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весов астрологи предупреждают о лицемерных советчиках, энергетических ловушках и завистниках. Кто-то на этой неделе будет строить против Весов козни, но, к счастью, Венера в Козероге сорвет их планы и заставит ответить за все. Тем не менее усугублять ситуацию излишним доверием и наивностью не стоит. Лучше не верить людям на слово, особенно если речь заходит о деньгах. Решительность пойдет в плюс, но только если она будет осмысленной и оправданной.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам, согласно финансовому прогнозу, в начале декабря стоит привести в порядок дела и по возможности выручить деньгами кого-то из окружения. Родные и близкие могут нуждаться в поддержке, а также в помощи в различных ситуациях. Одалживать на неопределенный срок лучше всего посильные суммы, чтобы самим не попасть в финансовую яму. Самое главное, чтобы тщеславие и корысть не привели Скорпионов к конфликтам и конкуренции. Начинать месяц с борьбы и негатива точно не следует.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам лучше пока повременить с начинаниями. Солнце в Стрельце высветит важные дела, которые стоит продолжить и довести до логического завершения. Если не распыляться на иллюзии, планы и авантюры, недели вполне хватит, чтобы закончить все начатое. В противном случае на работе и в делах появятся дополнительные сдерживающие факторы и мелкие неприятности. Чтобы неделя прошла продуктивно и успешно, нужно укреплять веру в собственные силы и не сворачивать с намеченного пути.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Пришло время задуматься не о накоплении, а о том, что мешает достичь успеха. Планета счастья и денег Венера подарит Козерогам вдохновение и нестандартное мышление, а значит, получится ответить на самые сложные вопросы, если вовремя их задать. Вирусы сознания и энергетические причины нищеты способны заблокировать энергетику, и даже благоприятно настроенные небесные покровители не смогут пробить этот щит. Успех в ваших руках. Новый месяц Козерогам стоит начать с гигиены сознания — тогда и в финансовых делах наступит порядок.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Юпитер в Козероге предостерегает Водолеев, чтобы те ни в коем случае не останавливались, если в чем-то достигли успеха. Важно держаться этой линии: это обязательно приведет к большим победам. Однако устраивать на этой неделе борьбу за место под солнцем не стоит: события должны развиваться размеренно, без грубой силы и суеты. Пусть все идет своим чередом. Сейчас тот самый момент, когда можно и нужно поддаться течению.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе сам Нептун возьмется за успех и процветание Рыб. С таким союзником можно ничего не бояться: его мощная энергетика станет хорошим подспорьем для достижения желаемого. Астрологи советуют ставить смелые цели, делать упор на профессиональном росте и финансовом успехе. Рыбам важно верить в себя — тогда удача, деньги и перемены притянутся силой мысли. Хотя без встречных усилий, конечно, не обойтись.