Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Ситуация на Донбассе: погибли двое украинских военных
Ситуация на Донбассе: погибли двое украинских военных
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Рецепт дня: пряный гуакамоле
Рецепт дня: пряный гуакамоле

Бизнес-гороскоп на неделю (02.12 - 08.12.2019): все знаки зодиака

Бизнес-гороскоп на неделю (02.12 - 08.12.2019): все знаки зодиака
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Начало декабря пройдет под эгидой Меркурия в Скорпионе и Венеры в Козероге. Астрологи предупреждают: возможно ощущение, что нас окружают исключительно честные люди, благие дела и перспективные возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Жизнь часто удивляет, поэтому не стоит стремиться удержать все под контролем, особенно Овнам — королям импровизации. На этой неделе Солнце в Стрельце призывает не действовать по сценарию, а начать новый путь, сменить маршрут или даже жизненный курс. Овнам быть внимательнее к возможностям, не отказываться от предложений и собеседований: кто-то или что-то обязательно подскажет путь к успеху, указав на хорошо оплачиваемую должность и карьерный рост.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В начале декабря успех в делах будет во многом зависеть от Меркурия, проходящего Знак Скорпиона. Это говорит о том, что на этой неделе Тельцов ждут открытая или тайная борьба, смена курса, новые победы, но и поражения. Важно не поддаваться негативным эмоциям, верить в свой успех, не тратить деньги на ненужные вещи и вредные привычки. Также эксперты dailyhoro.ru советуют разграничить время на работу и дом. Сейчас очень важно разделять эти сферы.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На работе и в финансовых делах Близнецам пригодится внутреннее чутье. Астрологи советуют прислушиваться к себе не только при подписании договоров, но даже в продуктовых магазинах. Под эгидой Меркурия в Скорпионе какие-то важные события постучатся в дверь. Это может застать врасплох своим неожиданным появлением и вытекающими из него последствиями. Чтобы развить интуицию и быть во всеоружии, можно обратиться к помощи талисманов для Близнецов.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам звезды советуют оставить страхи и опасения. Если что-то давно нужно было сделать, то на этой неделе пора начать. Период особой удачи ознаменован Юпитером в Козероге. Однако счастливый шанс изменить свою жизнь можно разменять на мелочи или вовсе отдать конкурентам. Внимательность к деталям и немного решительности сделают свое дело, позволив Ракам наконец избавиться от груза невыполненных задач и обрести стабильность в денежном вопросе.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит взять паузу в делах, проанализировать свои достижения и возможности, продумать планы и уделить внимание близким, которые будут этому очень благодарны. Солнце в Стрельце сигнализирует о том, что наступило благоприятное время для повышения квалификации, смены жизненного курса или должности. Как бы то ни было, бросаться в омут с головой не стоит: неделя дана для перезагрузки и размышлений.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девы начнут декабрь с амбициозными планами. Меркурий в Скорпионе подарит им веру в себя и решительность в работе. Не нужно приглушать свои аппетиты и отказываться от успеха: это время крайне благоприятно для карьерных прорывов. На этой неделе удачны будут даже значительные и крупные вложения, если они работают на будущий успех.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весов астрологи предупреждают о лицемерных советчиках, энергетических ловушках и завистниках. Кто-то на этой неделе будет строить против Весов козни, но, к счастью, Венера в Козероге сорвет их планы и заставит ответить за все. Тем не менее усугублять ситуацию излишним доверием и наивностью не стоит. Лучше не верить людям на слово, особенно если речь заходит о деньгах. Решительность пойдет в плюс, но только если она будет осмысленной и оправданной.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам, согласно финансовому прогнозу, в начале декабря стоит привести в порядок дела и по возможности выручить деньгами кого-то из окружения. Родные и близкие могут нуждаться в поддержке, а также в помощи в различных ситуациях. Одалживать на неопределенный срок лучше всего посильные суммы, чтобы самим не попасть в финансовую яму. Самое главное, чтобы тщеславие и корысть не привели Скорпионов к конфликтам и конкуренции. Начинать месяц с борьбы и негатива точно не следует.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам лучше пока повременить с начинаниями. Солнце в Стрельце высветит важные дела, которые стоит продолжить и довести до логического завершения. Если не распыляться на иллюзии, планы и авантюры, недели вполне хватит, чтобы закончить все начатое. В противном случае на работе и в делах появятся дополнительные сдерживающие факторы и мелкие неприятности. Чтобы неделя прошла продуктивно и успешно, нужно укреплять веру в собственные силы и не сворачивать с намеченного пути.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Пришло время задуматься не о накоплении, а о том, что мешает достичь успеха. Планета счастья и денег Венера подарит Козерогам вдохновение и нестандартное мышление, а значит, получится ответить на самые сложные вопросы, если вовремя их задать. Вирусы сознания и энергетические причины нищеты способны заблокировать энергетику, и даже благоприятно настроенные небесные покровители не смогут пробить этот щит. Успех в ваших руках. Новый месяц Козерогам стоит начать с гигиены сознания — тогда и в финансовых делах наступит порядок.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Юпитер в Козероге предостерегает Водолеев, чтобы те ни в коем случае не останавливались, если в чем-то достигли успеха. Важно держаться этой линии: это обязательно приведет к большим победам. Однако устраивать на этой неделе борьбу за место под солнцем не стоит: события должны развиваться размеренно, без грубой силы и суеты. Пусть все идет своим чередом. Сейчас тот самый момент, когда можно и нужно поддаться течению.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

На этой неделе сам Нептун возьмется за успех и процветание Рыб. С таким союзником можно ничего не бояться: его мощная энергетика станет хорошим подспорьем для достижения желаемого. Астрологи советуют ставить смелые цели, делать упор на профессиональном росте и финансовом успехе. Рыбам важно верить в себя — тогда удача, деньги и перемены притянутся силой мысли. Хотя без встречных усилий, конечно, не обойтись.

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.12 - 08.12)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (2.12- 8.12)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
04 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
05 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие
На Одесчине авто протаранило маршрутку
На лондонском мосту возобновили движение после теракта
На лондонском мосту возобновили движение после теракта
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь