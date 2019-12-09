Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.12 - 15.12)

Неделя обернется новостями для многих Знаков Зодиака. Пришла зима, и это время обновления не только космической энергии, но и наших жизней.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов ждет неделя, наполненная трудовыми подвигами. Астрологи советуют принять это к сведению и уделить время решению финансовых проблем и рабочим делам. Самое главное — не запустить сферу отношений. Чтобы подсластить успехи, Солнце приготовило подарок: Овнов ждет большая удача при покупке новогодних подарков и билетов для путешествий. Чем не повод удивить любимого человека и встретить Новый год нестандартно?

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Все, что нужно домоседам-Тельцам, — это гармония, понимание и стабильность. Но на этой неделе им придется много работать над отношениями. Венера обещает всплеск эмоций буквально на пустом месте, так что неожиданные волнения, симпатии, флирт и даже любовь с первого взгляда возможны и даже вероятны. Судьба может подкинуть дополнительные испытания, а то и подтолкнуть к разрыву. В любом случае, Тельцам нужно быть готовыми к активности и импровизации, чтобы потом гордиться собой и своими отношениями.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Рисковая неделя ждет Близнецов: звезды будут то сулить многообещающие успехи, то провоцировать конфликты между людьми. Меркурий предоставит возможность поинтересоваться делами второй половинки, найти точки соприкосновения и разобраться с личными разногласиями. Что очень кстати: в Новый год важно войти без проблем. Романтические фильмы и книги, особенно с метафизическим уклоном, принесут интересные мысли и помогут укрепить отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Отлично, если Раки захотят провести эту неделю в делах и заботах. Иначе они рискуют оказаться среди аутсайдеров, которые покупают оливье в супермаркете по пути с работы 31 декабря. А чтобы жизнь не казалась испытанием, Луна приготовила утешительный приз. Он касается личной жизни: произойдет что-то прекрасное, как в сказках или рождественских мелодрамах, что обязательно заставит поверить в чудо и магию Нового года.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Обстоятельства в личной жизни сложатся в пользу Львов, но от них потребуется нечто важное: например, готовность забыть о своем эгоизме в пользу любимого человека и пожертвовать свободным временем ради его комфорта. Зато это укрепит отношения и позволит понять, как здорово помогать близким. Одиноких Львов звезды обрадуют красивым романом со свиданиями, прогулками и ужинами на двоих.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Меркурий в Стрельце дает зеленый свет переменам в личной жизни. Если Девы наконец решат выйти на новый уровень отношений (съехать от родителей, сделать предложение, отправиться в совместный отпуск), то Меркурий направит к ним самые лучшие варианты. Одиноких Дев ждет продуктивная и романтичная неделя: количеству поклонников можно позавидовать. Так что можно устроить себе тихий праздник и отправиться на охоту за чьим-то сердцем.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весов ждет неделя перемен и изменений. Представители данного Знака тронутся в новый путь. Счастливый или не очень — неизвестно. Но жизнь придет в движение и, вероятно, кардинально изменится. Удивительно, но именно на этой неделе Весы по-настоящему оценят свой дом и семью. Отличное время для шопинга и покупки новогодних подарков для самых близких и родных: получится выбрать то, что растопит их сердца.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Эта неделя удивит Скорпионов легкостью, с которой удастся отличить любовь от энергетической привязки или приворота. Кроме того, им будет сопутствовать удача в общении и переписке. Скорпионы имеют все шансы заключить удачный брачный контракт или найти свое счастье и таким образом подытожить этот удивительный год.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Пришла пора стать немного серьезнее, найти точку опоры и разобраться в собственных желаниях. Скучное дело, но сейчас действительно стоит подумать о будущем. Эксперты советуют составить список желаний на будущий год, желательно вместе с любимым человеком. Усердия, приложенные на этой неделе, будут вознаграждены уже на выходных. Солнце подарит шанс оказаться в нужном месте в нужное время, тем самым вступив на полосу везения.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Аспекты Сатурна в среду и четверг — знак судьбоносных моментов. События этой недели окажут прямое влияние на следующий год. Если вдруг у Козерогов возникнут сложности с принятием решений, астрологи рекомендуют обратиться за помощью к любимому человеку — он обязательно подскажет выход из тупиковой ситуации. Свободные Козероги тоже могут просить совета у близких, но только у проверенных поступками.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Возможно, на этой неделе представителям Водолея покажется, что их усилия не оправдали надежд, а время потрачено впустую. Но на самом деле это ложные опасения. Просто еще не пришло время пожинать плоды. Венера дает знак: совсем скоро и в жизнь Водолеев ворвется праздник, вероятно, уже на следующей неделе. А пока рекомендуется наслаждаться жизнью: влюбляться, строить планы на новогодние праздники и решать, где и с кем встречать Новый 2020 год.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Кажется, Рыбы очень близко подошли к заветной двери, за которой ждет настоящее счастье: Венера подарит невероятный шанс исполнить свою мечту. В первую очередь это касается Рыб, мечтающих о любви и счастливом браке. Поддержка планеты поможет прояснить путаницу в делах любви, избежать интриг и прочего негатива, избавиться от страхов и тревог. Главное — оставаться верными себе и своим целям. Идти к мечте лучше плавно и мягко, как Рыбы привыкли.