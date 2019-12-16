Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.12 - 22.12)

Наступает самая благоприятная неделя для романтических приключений. Звезды настроены так, что любое дело можно превратить в увлекательное свидание с любимым человеком, если втянуть его в свою авантюру.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Жизненный курс может измениться. Например, экс-партнер предложит начать все сначала, или социальные сети подбросят перспективную кандидатуру. Так или иначе, Овнам нужно определиться с направлением и смело пойти навстречу счастью. Под покровительством Солнца получится действовать четко, ясно и без внутренней борьбы.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Аспекты Венеры притянут не только новые достижения, но и неизбежные препятствия. Тельцам важно не поддаваться на эмоциональный шантаж, верить в себя и чаще обращаться за поддержкой к тем, кто никогда не отказывает: родителям, друзьям, любимому человеку. Самое главное сейчас — найти путь к гармонии, иначе подготовка к Новому году обернется осложнением отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Ситуация на небосводе нестабильна, что грозит Близнецам свежей порцией интриг и проблем. Астрологи советуют проверить, все ли хорошо на любовном фронте? Не затаил ли любимый человек обиду, не остались ли неисполненными обещания? На этой неделе нужно закрыть все пробелы и склеить все трещины. В любовных вопросах придут на помощь таланты Близнецов: свои лучшие качества сейчас просто необходимо использовать по максимуму.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

В личной жизни Раков начинаются удивительные события. Специалисты советуют принять происходящее как романтичное новогоднее приключение, а не как последний шанс. Хорошее можно найти и в прозе жизни, поэтому не стоит переживать по пустякам. Даже если обстоятельства будут складываться против Раков, всегда можно взять паузу, оценить свои возможности и подумать над дальнейшими действиями, не теряя при этом веру в лучшее.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Главной задачей Львов на этой неделе станет поиск баланса между работой и отношениями (или свиданиями в поиске того самого партнера). Отлично, если удача сопутствует всем начинаниям, но работа, как известно, не согреет в холодную зимнюю ночь. Важно быть внимательнее к человеку рядом, отслеживать его настроение, не допускать конфликтов. Внимательность и забота важны для поддержания счастья и гармонии в любовном плане.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Астрологи предупреждают Дев: на пороге вашего дома маячит призрак любовной драмы. Не имеет значения, кто виноват и по какой причине между вами прошла трещина; главное, что еще есть шанс предотвратить грустные события. Девам стоит проявить мудрость, чтобы подойти к Новому году единой командой. Конец года — время повышенных рисков, когда ставить на карту слишком многое безрассудно. Тем более что надежный тыл в лице любимого человека обеспечит в будущем достижение важных целей.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Временные трудности в любви, скорее всего, связаны с эмоциональной нестабильностью. Но если Весы продолжат копаться в себе и казнить себя за брошенные им в упрек слова, то еще больше разбалансируются. Астрологи предлагают спрятать свое плохое настроение, ведь на этой неделе в жизнь ворвутся серьезные перемены. Весов ждет нечто большее, чем новые чувства. Предстоит верно расставить приоритеты, чтобы не ошибиться в выборе нового направления.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Интуиция Скорпионов на этой неделе будет работать в полную силу, что повлияет на способность предсказывать грядущие события. Астрологи назвали это отличной возможностью открыть секретный замок в последней двери к благополучию. Осталось проявить смелость и напор, и счастье не заставит себя долго ждать как семейных, так и свободных представителей этого созвездия.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Солнце делает последние шаги по Знаку Стрельца, унося с собой суету и избыток событий. С каждым днем личная жизнь будет становиться тише, уютнее и приятнее. Астрологи подсказывают, что взятый курс верный, но под конец звезды проверят Стрельцов на приверженность своим целям и принципам. Поэтому принимать решения лучше, руководствуясь логикой: в сложных ситуациях можно испробовать квадрат Декарта.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

В конце недели Солнце войдет в Знак Козерога, дав старт переменам. На этой неделе астрологи советуют представителям этого Знака наблюдать за событиями с особым вниманием. Сейчас они как никогда близки к началу красивой любовной истории. И хотя Козероги не любители мелодрам, им все же стоит пустить в свою жизнь немного романтики. Долгие прогулки под зимними звездами, жаркие объятия и поцелуи обязательно заставят поверить в новогоднюю сказку.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Планета любви и счастья Венера в Водолее, и просто преступно в такой момент не окунуться в пучину чувств. Водолеям сейчас многое простительно, а значит, ничто не сможет помешать быть счастливыми. Ближе к выходным в отношения начнет просачиваться новая нотка. Она будет связана с событиями, которые захочется держать в секрете. Возможно, это будут мысли о кардинальных переменах. Астрологи советуют придержать инициативу до Нового года, наслаждаясь пока тем, что есть.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыб понесет к новым берегам, что, возможно, вызовет страх перед грядущими переменами. Это неудивительно, но хорошо знать меру, иначе можно упустить шансы стать по-настоящему счастливыми. Астрологи советуют действовать так, как привыкли: мягко, отлажено, без резких скачков. Готовьтесь к Новому году, публикуйте любимые фотографии, смотрите добрые фильмы — ведите себя так, как вам хочется. Это укрепит веру в себя, а она всегда предшествует успеху.