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Гороскоп на сегодня: у Тельцов появятся новые знакомые, а у Львов благоприятный день для финансовых вопросов

Гороскоп на сегодня: у Тельцов появятся новые знакомые, а у Львов благоприятный день для финансовых вопросов
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2019 года, предусматривает насыщенный день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Овнов 

    Не стоит надеяться только на себя во всем, что касается решения важных финансовых вопросов и покупок. Вам не мешает лишний раз посоветоваться со знающими и надежными людьми. Очень важным для вас является деловое партнерство, сотрудничество, соавторство. В деловой сфере, бизнесе, старые партнеры будут надежнее новых, не исключено и удачное возобновление прерванного сотрудничества.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Тельцов 

    Благодаря коммуникабельности Тельцы смогут завязать выгодные знакомства. Если ваша деятельность связана с заключением сделок или консультированием, то для вас наступает благоприятное время. Сейчас у вас есть хорошая возможность наладить личную жизнь, но, чтобы все развивалось так, как вы хотите, избегайте конфликтов и не провоцируйте вражду в других людях. Не исключены спорные ситуации с родственниками, старшими по должности и сотрудниками государственных учреждений.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Близнецов 

    Близнецам этот период может принести хорошие возможности для реализации своих целей, достижения успеха на работе. Вы можете обрести поддержку и покровительство влиятельных людей. Также существует возможность укрепить личные отношения. Однако события будут развиваться в нужном ключе, только если вы проявите лояльность к окружающим и не будете вести себя враждебно.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Раков

    Для вас это период накопления энергии. Важно сбалансировать питание, отказаться от не очень полезной, ведущей к набору веса пищи. Еды в это время вам нужно не очень много, для повышения энергетического уровня вам полезнее солнечный свет и свежий воздух, и еще очень важную роль играет эмоциональнопсихологическое состояние. Спокойствие и оптимизм делает вас здоровее, а волнение и необузданность эмоций может привести к проблемам.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Львов   

    Наступает благоприятное время для решения финансовых вопросов. Львам, чья работа имеет отношение к продажам, будет проще заключить выгодные сделки. Кроме того, в этот период вы можете найти дополнительный источник дохода и существенно расширить свои финансовые возможности. Если получите хорошую сумму, не тратьте деньги на слишком дорогие вещи — вы рискуете сделать нерациональные покупки. Непредвиденных трат в этот период могут потребовать обстоятельства, связанные с детьми.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Дев  

    У вас накопилась уйма мелких, на первый взгляд, неважных дел. Чтобы они в один прекрасный момент не обрушились на вашу голову, займитесь ими сейчас. Вы разовьете небывалую активность. Пользуйтесь этим и для решения рабочих вопросов. В качестве вознаграждения вас ждет премия.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Весов 

    Деньги будут течь к вам рекой, но так же быстро вы будете их тратить. Не переживайте из-за того, что финансы не задерживаются. Так надо. Оптимизма вам будет не занимать в этот период. Поделитесь им со своей семьей. Один из ваших домочадцев нуждается в поддержке.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Скорпионов 

    Время решать бытовые вопросы. Именно сейчас можно налегать на мужа и просить его о тех услугах, от которых он раньше отмахивался. Период идеален для смены места жительства, ремонта. Не пожалейте на это денег. Чуть позже у вас появится неплохой шанс заработать!

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Стрельцов 

    Постарайтесь найти творческий подход для решения задач, которые поставит перед вами руководство. Будьте готовы к тому, что на них придется потратить немало времени. Стоит быть аккуратным тем, кому предстоит в этот период подписание важных бумаг.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Козерогов

    У тех, кто болен, наступит облегчение. Кто погряз в долгах - получит крупную сумму денег. А кто был несчастлив в любви, наконец, обретет свое счастье. Это прекрасное время, которое подарит практически всем представителям знака хорошие новости. Главное - уметь им радоваться.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Водолеев

    Благоприятный период для того, чтобы начать что-то новое. Правда, перед этим стоит убедиться в том, что у вас есть единомышленники и люди, которые помогут в случае чего. Вероятны встречи со старыми друзьями, к которым вы не будете готовы. Они изменят вашу жизнь.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Рыб

    Для Рыб это непростое, но весьма продуктивное время. Если, конечно, вы готовы трудиться и преодолевать сложности. Перед вами откроются блестящие возможности, однако за успех придется побороться. Вероятны разногласия с коллегами, и виной тому — слишком сильное желание отвоевать лучшее место под солнцем. Ваши амбиции понятны, однако не стоит подводить людей. Захочется избавиться от обязательств, которые связывают вас по рукам и ногам. Вы станете активно выдвигать свои требования, бороться за собственные интересы. Не отступайте — и сможете стать по-настоящему свободным и независимым человеком.

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