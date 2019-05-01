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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (30.12.2019- 05.01.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (30.12.2019- 05.01.2020)
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Самое главное на этой динамичной и непростой неделе — уметь защитить себя от чужой негативной энергии.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Овен

Овнам придется быть осторожнее в общении с окружающими. Дело в том, что на возросшую активность людей этого Знака Зодиака могут обратить внимание токсичные люди, манипуляторы, а также энергетические вампиры, определить которых помогут семь признаков. Тем не менее, Овны будут светиться позитивом и излучать оптимизм. Звезды и планеты сделают этих людей очень позитивными, удачливыми. Астрологи советуют не оставлять никаких дел на потом, если их можно сделать до 1 января. Нужно использовать это время себе во благо.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Телец

Конец 2019 года лучше провести в делах и не отлынивать от работы, а вот с наступлением января необходимо будет сосредоточиться на отдыхе, семье, домашних делах. В последние дни декабря астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам пользоваться медитацией на снятие стресса, тревоги и усталости. Это будет непростое время, в которое могут навалиться новые дела или дать о себе знать старые нерешенные проблемы. Также могут сорваться планы на новогоднюю ночь, но сильно переживать не стоит: Тельцы со всем смогут справиться и вывернуть ситуацию в свою пользу.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Близнецы

В любовной сфере опасными могут быть последние два дня 2019 года. Астрологи говорят, что возможен разлад между влюбленными, поэтому стоит постараться заранее избавиться от негативных установок, разрушающих отношения. В первые дни января могут появиться некоторые проблемы в домашних делах и в работе. Возможно, придется прервать отдых ради другого человека. Во многом придется брать инициативу в свои руки. Никому не хочется прерывать отдых и праздничную идиллию, но лучше сделать это сейчас, чем потом пожинать плоды.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Рак

Существует пять вещей, которые приводят к черной полосе в жизни. Ракам стоит остерегаться их в последние два дня декабря, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Астрологи отмечают, что, хотя звезды и планеты и будут в не самом лучшем положении, уже 1 января 2020 года ситуация кардинально изменится. Нужно лишь подождать эти два дня, чтобы начать новую жизнь в новом году и в новом десятилетии. В отношениях с людьми на этой неделе следует быть искренними и открытыми.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Лев

Звезды и планеты сейчас переживают не самые лучшие времена, поэтому Львам временно может не везти с деньгами. Есть три способа избавиться от финансовых проблем, которые придут им на помощь. Зато в любви Львов ожидают невероятные успехи. Со 2 января наступит идеальное время для поиска второй половинки, для романтики и знакомств, для того, чтобы проводить время с семьей. Астрологи рекомендуют в январе оставаться самими собой и не изменять своим принципам.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Дева

У Дев начинается время, когда со стороны близких людей возможно недопонимание. Возможно, кто-то не поддержит Дев в нужный момент, проявив эгоизм или страх. Но астрологи советуют не прерывать из-за этого дружеских или любовных отношений. Недоразумения декабря успешно забудутся в бесконечном потоке позитива января. Это будет прекрасное время, в которое и без того мудрые Девы смогут стать еще умнее. Медитация на очистку от негативных программ окажет очень полезное воздействие на людей этого Знака.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Весы

В начале января нужно постараться осуществить свои личные мечты и помочь с этим своим друзьям и близким. Людям данного Знака следует направить всю свою энергию в созидательное русло, поскольку этого захотят звезды и планеты. Сейчас не время как для эгоизма, так и для глубоких духовных поисков. Активные и бодрые Весы смогут претворить в жизнь все свои планы. Пять простых приемов помогут усилить энергетику и поставить на себя защиту от неприятностей. Это идеальный период для романтических приключений, флирта и начала отношений.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам в период с 30 декабря по 5 января не общаться с агрессивными Знаками Зодиака, избегать ссор и конфликтов: они могут нарушить планы и сильно испортить настроение. Если и общаться с кем-то, то только с близкими: с детьми, второй половинкой, родителями. Полезно и приятно будет устраивать совместные прогулки, приходить друг к другу в гости, общаться, делиться впечатлениями. Это позволит накопить сил и положительной энергии на будущее. Начало нового года будет позитивным.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Стрелец

У Стрельцов в январе ожидается частая смена настроения. Холотропное дыхание поможет стабилизировать энергетику и избавиться от внутренних проблем. В начале года полезно будет чинить старые вещи, а также ходить по магазинам. Покупки будут обладать успокаивающим эффектом. В последние два дня декабря можно получить интересное предложение делового характера. Нужно думать прежде в сего не о выгоде, а о стабильности. Придется принимать решения быстро и без задержек.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Козерог

Последние дни декабря и начало января могут забрать у Козерогов много энергии и сил. Улучшить самочувствие помогут три полезные практики. Это будет достаточно динамичное время, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют следовать составленному заранее плану и не рисковать лишний раз. Возможно, что Козерогам будет сложно разобраться в своих чувствах. В любви можно сделать небольшой перерыв, побыв немного порознь со второй половинкой. Можно провести часть свободного времени в уединении и хорошенько обдумать будущее, прошлое и настоящее.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Водолей

Водолеи не входят в список самых сильных духом Знаков Зодиака. Им порой не хватает немного энергии или мотивации. С 30 декабря по 5 января представителям данного Знака стоит в первую очередь думать о своем здоровье. Нужно следить за питанием и больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом или заниматься физическим трудом. Категорически не рекомендуется отвлекаться на мелкие второстепенные дела. Астрологи советуют сосредоточиться на самом главном: в праздничные дни лучше побыть с семьей и близкими.

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года Рыбы

У Рыб накопились нерешенные проблемы, поэтому в последние два дня декабря им стоит бороться с прокрастинацией и не отлынивать от дел. Заговоры от лени и апатии помогут представителям этого Знака все успеть точно в срок. Самые благоприятные дни недели — 2, 3 и 4 января. Звезды и планеты в это время станут максимально созидательными. Они наделят Рыб харизмой, удачей, вдохнут в них жизнь и подскажут, как найти путь к счастью. Астрологи советуют провести каникулы с близкими людьми.

Бизнес-гороскоп на неделю (30.12.2019 - 05.01.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.12.2019 - 05.01.2020)

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