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Гороскоп на 6 января: Водолеи завтра не рискуют, а Близнецы начнут считать доходы

Гороскоп на 6 января: Водолеи завтра не рискуют, а Близнецы начнут считать доходы
20:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Гороскопы помогают нам правильно планировать дела на будущее и находить выход из самых трудных ситуаций.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Овнов 

    В этот день вы добьетесь крупной победы — только не зазнавайтесь. Также не преувеличивайте возможности тех, кто с вами работает, иначе погрузитесь в трясину мелких неприятных недоделок. Личные отношения могут пострадать как от излишней уверенности в себе, так и от недостаточной решительности. Может назреть семейная ссора. Вечером сегодняшнего дня лучше не сидите дома, сходите к знакомым или в клуб, куда угодно, где не будет вашего спутника жизни. Поступив таким образом, вы сможете избежать крупной ссоры, способной дать осложнения в ваших отношениях.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Тельцов 

    День для Тельцов интересный и увлекательный. Чувствуете, как вы прекрасны, обаятельны, просто-таки неотразимы? Вам только на пользу это повышение самооценки, главное, не переборщите, иногда опускайте взгляд с небес на землю. Внешне вы несколько холодны, и ваши близкие могут неверно вас понять, решив, что вы просто не хотите их выслушать и уделить им внимание. Из-за этого могут пострадать отношения, и ваш союз с близким человеком наполнится недоверием, взаимными подозрениями и недосказанностью. Пусть сегодня рядом с вами будут только достойные и дорогие вам люди, уделите им немного тепла и внимания.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Близнецов 

    Удачный день для бизнеса, поступившие сегодня предложения о сделках принимайте, ничего не опасаясь. Только не думайте, что блага посыплются вам на голову немедленно. Все выгоды сегодняшних событий непременно будут вам представлены, но несколько позже. Помощь родственников и друзей — даже если вам покажется, что она ни к чему — обязательно принимайте, это принесет пользу в будущем. Осторожно: столкновение с неприятным вам человеком или неожиданное известие могут привести к тому, что вы ненадолго растеряетесь, соберитесь и держите себя в руках.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Раков

    День для Раков непростой. Отменяется запланированное, берется неожиданный груз проблем, почему-то именно вы должны разгребать то, что навалили другие и мирить между собой конфликтующие стороны. Вообще все, что вы сегодня сделаете, имеет отношение к вашей либо чьей-то личной жизни, так что не спешите, и не проявляйте лишних эмоций, иначе, после еще и окажетесь крайними.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Львов   

    Хороший день для самореализации. Подумайте, к чему еще вы можете приложить свои силы и умения? Будьте решительны в делах по приумножению своего денежного потенциала. Сегодня вы можете многое сделать, и в будущем все усилия этого дня с лихвой окупятся, только не перестарайтесь — вы все-таки не бог. Семья потребует больше внимания, если останется время, приведите в порядок дом. Ночью хорошо отдохните, лучше, чем все последние дни — сегодня вы можете себе это позволить.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Дев  

    Сегодня Девам будет тяжело достичь взаимопонимания с близкими людьми. Грубость и нежелание слушать и принимать вашу точку зрения — вот что вас ждет. Ссоры из-за ерунды могут перерасти в мощное цунами скандала, которое смоет ваши отношения навсегда. Так что смирите свой пыл, больше любви и терпения, тем более что после обеда все как-то само собой устроится. А к вечеру вы вообще забудете о страстях, которые бушевали с утра, и проведете время в любви, нежности и согласии. Уделите время любимому человеку — это нужно вам обоим.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Весов 

    Сегодня все силы Весов будут направлены на то, чтобы отстоять свои принципы. Ваша фантазия сегодня работает на полную мощность и жизненные силы на высоте. Все, что сегодня происходит, казалось бы, даже не в вашу пользу, все равно в итоге будет повернуто в личную выгоду, особенно, если основные события дня будут происходить после обеда. Даже то, на что вы и надеяться не смели, может оказаться обычной реальностью. Однако дам, родившихся под знаком Весы, может ожидать жестокое любовное разочарование.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Скорпионов 

    День познания нового, благоприятен для самообразования, открытия пути к постижению заветной фантазии. Возможно сегодня, близкие люди укажут на не слишком порядочный поступок с вашей стороны — будьте готовы достойно и спокойно принять критику. Будьте лояльны и не злитесь, не позволяйте эмоциям внести вас в поток конфликтов, не делайте однозначных высказываний и не повышайте в этот день ни на кого голос. Постарайтесь сегодня уделить больше внимания подрастающему поколению, общение с детьми наполнит вас свежими силами.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Стрельцов 

    День обманов и иллюзорных надежд. Вас могут оговорить, но и сами избегайте сплетничать. Эгоистов и агрессоров сегодня обходите стороной. Если кто-нибудь попытается сегодня преподать какие-либо новые религиозные взгляды — не слушайте, у вас есть свои принципы их и придерживайтесь. Не решайте ничего важного, не лезьте в споры, займите позицию выжидания, а если вас все-таки спровоцируют к участию в ссоре, не повышайте голоса. Если вам сегодня предстоит визит к врачу, лучше его отложить.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Козерогов

    Для Козерогов день может показаться трудным, как никогда, не расходуйте силы зря. Посмотрите на тех, кто вас окружает — может быть, вы слишком увлеклись собой, своими делами, личными идеями и финансовым благополучием, и бездарно пропускаете заветную возможность достичь чего-то важного? Общайтесь спокойно, не нагнетайте эмоции, сегодня вероятны споры с начальством и сослуживцами, но если вы будете держать себя в руках, то найдете приемлемую для всех точку зрения. Вечером возможно ощущение легкого недомогания.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Водолеев

    День для Водолеев не то что бы неудачен, а совсем неудачен. Не стоит сегодня начинать новое, планировать что-то на далекое будущее, решать бытовые вопросы разного характера. В этот день вас могут обокрасть или обмануть, так что воздержитесь от походов туда, где скапливается толпа. Если вы будете действовать с умом, то опасности удастся обойти, но лучше не рискуйте. Общение с близким человеком сможет отвлечь вас от неприятных событий и мыслей.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 6 января 2020 для Рыб

    День ложных надежд и безжалостных обманов. Вас слишком много, и это разрушает не только отношение с близкими, но и вашу душу. Принимайте на себя ответственность и не идите на поводу у искушений. То, как вы будете действовать сегодня, наложит отпечаток на всю вашу личную жизнь. Во второй половине дня может ухудшиться самочувствие: вероятны головные боли и обострение хронических заболеваний, так что укрепляйте тело, займитесь профилактикой, в противном случае, если вы сегодня заболеете, это может затянуться надолго. На работе вероятны недоразумения, но, в общем, ничего, с серьезными для Рыб последствиями в этот день не предвидится.

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