Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (06.01.2020 - 12.01.2020)

Неделя для чувств тихая и стабильная, только кого это обрадует, когда во вторник Рождество с его гаданиями и некоторой верой в чудеса?

Любовный гороскоп на неделю для Овна

У одиноких Овнов вся надежда на самый конец недели, но учтите, что ваш новый роман будет замешан, скорее всего, на физическом влечении, и быстро закончится. В семьях Овны сейчас больше проявляют чувство долга, чем какие-то другие чувства.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Многие Тельцы почувствуют, что слово «узы», с которыми обычно ассоциируются слова «брачные» или «супружеские», очень близки по смыслу к «узде». Это вызовет у семейных Тельцов слабый протест, а одинокие представители знака не поприветствуют отношения, которые ограничивают их свободу.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Семейная жизнь Близнецов слегка напоминает кабинет бухгалтера, где подсчитывается стоимость Нового года. Воздушным Близнецам все это не по нутру, и, чтобы избежать лишних упреков, они переключаются на работу. Близнецы, у которых нет постоянной пары, тоже прикидывают итоги праздников и приходят к выводу, что приключений пока достаточно.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Неокольцованные представители этого знака раздумывают о том, что «Рак» и «брак» — неплохая рифма. Эта неделя подталкивает к серьезным размышлениям, а особо впечатлительных — и к кардинальным решениям. Еще раз напоминаем Ракам, что день лунного затмения 10 января очень коварен для представителей данного знака, все ваши благие намерения он может превратить в кучку пепла.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Одинокие Львы могут позволить поухаживать за собой, но не больше. В семейной жизни Львов все могло бы быть более стабильно, если бы вторые половины Львов оградили своих супругов от наплыва родственников, из-за которых у царей зверей лапы не доходят до важных дел.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девы, как бы вы ни были заняты, найдите время для общения с любимым человеком или супругом, иначе все неприятности старого года вновь всплывут и перед вами снова поставят условие «или я, или работа». Оно вам надо? Одинокие Девы, не пора ли вам завести хотя бы служебный роман? Тем более что Венера в Водолее располагает к отношениям, замешанным на общих профессиональных интересах.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

У Весов в целом неплохо, но при новых знакомствах представители этого знака могут быть чересчур эмоциональными. Не стройте заранее планов, все равно судьба преподнесет сюрпризы. В семьях у Весов все прочно и все завязано на серьезные домашние дела, где Весам уготована главная роль.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

У одиноких Скорпионов высока вероятность встречи с человеком, который их заинтересует поначалу только как очень интересный собеседник. А там, глядишь, Скорпионы заметят и другие интересные черточки... В семьях у представителей этого знака пока без неожиданностей, все идет своим чередом.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцов, независимо от их брачного статуса, сейчас очень трудно вытащить из дома на какое-то развлекательное мероприятие. Поэтому о новых знакомствах речи пока не идет, если только в дом к Стрельцам не нагрянет дружеская компания, но хозяевам дома и это может не понравится. Стрельцам сейчас тягостны ситуации, где надо доказывать, что они лучше остальных. Поэтому супругам Стрельцов лучше не давать повод для ревности.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

В семьях у Козерогов может произойти ссора, но капитально испортить ваши супружеские отношения она не способна. Другие Козероги перебирают впечатления от встречи Нового года и пока размышляют, какое из знакомств могло бы приобрести статус неспешного романа.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям рекомендуется скрыть свою личную жизнь от посторонних глаз и даже самим на время скрыться от личной жизни. Вы слишком популярны в последнее время, и о вас много говорят. Причем такого, что однозначно не нравится вторым половинам Водолеев и тем, кто хочет познакомиться с Водолеями.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбы сейчас очень притягательны, одинокие представители знака могу рассчитывать на страстный роман, но вряд ли он затянется надолго, если второй участник не взвалит всю инициативу по продолжению на себя. В семьях Рыб иногда вспыхивают искры ревности, но Рыбы умеют принимать настолько безобидный вид, что заподозрить их в серьезных провинностях просто невозможно.