Гороскоп на 8 января: Львам не стоит принимать важные решения, а у Скорпионов нервный день

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 января 2020 для Овнов День удачен для тех Овнов, кто четко распланировал все дела заранее. Вас ожидает удача в сфере финансов, начатое дело благополучно финиширует, да и жизненная энергия буквально переполняет вас. В личных и общественных взаимоотношениях возможны положительные перемены. Романтические контакты этого дня принесут радость, если вы не увлечетесь флиртом, или не вмешается недоброжелатель — соперник (соперница).

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 января 2020 для Тельцов День, не располагающий к общению. Вы можете внезапно захотеть увидеть давно позабытых друзей, позвонить бывшему объекту любви, и даже постараться вернуть былое. Не поддавайтесь такому искушению, никому не звоните, и ни с кем не встречайтесь. Это желание может погубить вашу семейную жизнь, и уж точно возбудит ревность и конфликт со стороны вашей половинки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 января 2020 для Близнецов Хороший день для путешествий, развлечений и вообще для любой смены привычной и порядком надоевшей обстановки. В делах намечается продвижение. Возможны приятные встречи и знакомства. Уделите часть своего времени семье — сейчас это полезно, как никогда, потому что с кем-то из близких родственников назревает конфликт, о котором вы пока не подозреваете, но который вам по силам нейтрализовать. Если только приложите усилия к достижению мира, он будет восстановлен, и гармония вновь воцарится в вашем доме.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 января 2020 для Раков Сегодня Раков ждет необычный жизненный подъем. Раки полны энергии, все удается играючи, любая, даже непростая ситуация разрешается с пользой для вас. После обеда станет еще лучше. Дамы, родившиеся под знаком Рак, познакомятся с неким человеком, который может стать героем их сердца. Но, обратите внимание в этот день на все, что касается покупок, как бы вам ни хотелось, не делайте их сегодня, вы просто выбросите «деньги на ветер» и очень сильно пожалеете в дальнейшем.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 8 января 2020 для Львов День неоднозначный. Постарайтесь избежать работы в коллективе, и еще, все важные решения — только не сегодня. Ваше материальное положение и так неустойчиво, а потери более вероятны, чем доходы. Может быть даже, ваша карьера немного пойдет на спад, а корень неприятностей, скорее всего, будет находиться в интригах завистников. Доверяйте сегодня исключительно только тем, кого очень хорошо и давно знаете.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 8 января 2020 для Дев Ваша жизненная энергия повышается, обаяние и личное, и деловое, и в эротическом смысле — на гребне волны, так что, сегодня самое время воплотить в жизнь свои планы, сделать реальным давно задуманное. Романтические отношения и легкий флирт порадуют и вас, и партнера. Будьте внимательны сегодня к своему здоровью, а также здоровью близких вам людей. Возможно, ни ко времени и ни к месту обострение старого хронического заболевания.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 8 января 2020 для Весов День высокого эмоционального напряжения. Все ваши неприятности этого дня будут связаны с использованием непроверенной информации. Возможен острый конфликт в семье, постарайтесь его избежать, пока гроза не переросла в бурю, которая сотрет в пыль ваши личные отношения. Сегодня лучше уделить время прогулке, съездить за город на пикник, заняться спортом в хорошей компании. Решения стоит принимать только по не терпящим отлагательства важным бытовым вопросам. Возможны неприятности с детьми, что, скорее всего, повлечет за собой непредвиденные финансовые расходы.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 января 2020 для Скорпионов День для Скорпионов нервный и напряженный. Ваша жизнь подвергается изменениям, и это выбивает вас из седла, хотя, как раз сейчас вас устраивает все, в том виде как есть. Самое больное место — отношения с деловыми партнерами, не подпускайте к себе людей, вызывающих малейшие сомнения в их честности. Не обращайте внимания на всякую ерунду, вы сегодня очень чувствительны, поэтому поберегите свое здоровье и нервы. Вас слишком легко «вывести из себя», так что, побольше самоконтроля.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 января 2020 для Стрельцов Хороший день для Стрельцов, день всех цветов радуги. Сегодня вы можете позволить себе немного больше, чем обычно, и это принесет море удовольствия и радости. Вы встречаете приятных людей, и они говорят вам приятные вещи, не думайте ничего плохого, все это от души. Сегодня удачны новые знакомства — вы развернетесь во всем сиянии своего обаяния. Тем не менее, не забывайте о доводах рассудка, ваше хорошее сегодняшнее настроение и готовность всем нести радость, некоторые могут понять превратно, в невыгодном для вас свете.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 января 2020 для Козерогов День, просто хороший. Козерогам сегодня повезет, и особенно Козерогам-творцам. Их трудовая энергия и умение сплачивать вокруг себя нужных людей принесут благоприятные плоды, старые идеи реализуются. Хороший день для романтической связи, — вы сегодня очень чувствительны и на пике сексуальности, что порадует и вас, и вашего партнера. Возможна дружеская встреча, причем, вы можете почувствовать раздражение от того, что, оказывается, ваши друзья на многое смотрят совсем иначе, чем вы. Не давайте этому раздражению вырваться наружу, погасите его, и все образуется к лучшему.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 января 2020 для Водолеев В этот день Водолеям с трудом придется находить взаимопонимание с родственниками и деловыми партнерами. Взаимное недопонимание и обиды, каждая сторона лезет на рожон и не готова выслушать оппонента — и вот, пожалуйста, готов разрыв отношений. Так что смирите бурю своего темперамента, поймите, чего же все-таки от вас хотят, и держите себя в руках. Ваши финансы под угрозой — вы вообще не совсем верно представляете свои реальные возможности, они отнюдь не так велики, как может показаться. Пересмотрите свои траты соизмеримо реальным доходам.