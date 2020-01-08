Гороскоп на 9 января: Козерогам стоит упорно идти к своей цели, а Девам не нужно принимать все близко к сердцу

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 января 2020 для Овнов В Вашей жизни начнется некий новый этап, который, на Ваш взгляд, будет более позитивным. Вы понимаете, что способны на многое, и очень скоро у Вас появится возможность продемонстрировать свои умения. Поставьте перед собой новую цель. Она приведет Вас к успеху, хоть этот путь и не будет простым.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 января 2020 для Тельцов Между Вами и симпатичным Вам человеком могут начаться некие отношения, но не стоит гнать лошадей в этом плане. Делайте все не спеша и готовьте все на медленном огне. Однако прежде чем как приступать к каким-то серьезным отношениям, Вам нужно тщательно все обдумать, причем желательно в одиночестве, чтобы ничье присутствие не мешало корректности Вашего выбора.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 января 2020 для Близнецов Сегодня судьба бросит Вам вызов, и Вы почувствуете приятное волнение. Однако Вы должны взять свои эмоции в ежовые рукавицы холодного рассудка и не совершать поспешных поступков. Всем Вашим мечтам и надеждам суждено сбыться, но только в том случае, если Вы все будете делать неспешно и методично. Не стоит нырять в омут с головой — это опасно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 января 2020 для Раков Сегодня Вы сможете положить конец трениям, которые возникли ранее между Вами и некой авторитетной фигурой. Правда, для этого Вам придется уступить и позволить этому человеку быть боссом. Конечно, Вам бы хотелось показать, из какого теста Вы сделаны, но сейчас это не лучшее решение. Так что будьте умнее и просто найдите разумный компромисс, который поможет вам двоим двигаться к общей цели.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 января 2020 для Львов Этот день не требует ни особенно решительных действий, ни выдающихся трудовых подвигов. Можете делать лишь то, что считаете нужным: этого будет достаточно, чтобы добиться неплохих результатов. Вероятность ошибок в работе минимальна, даже если вы беретесь за какой-то совершенно новый проект и можете полагаться лишь на свою интуицию. Очень хорошо день подходит для проведения рекламных кампаний, презентаций, публичных выступлений. На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, ваши достоинства не останутся незамеченными.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 9 января 2020 для Дев Не принимайте все слишком близко к сердцу. Пришло время немного отдохнуть от трудов праведных и отложить на время все дела, даже если они кажутся Вам чрезвычайно важными. Это поможет Вам зарядиться энергией и позитивом, что сделает Вашу жизнь, особенно романтическую ее сферу, намного лучше. Если же Вы продолжите изматывать себя тяжелой работой, Вам грозит истощение и проблемы в решении самых элементарных проблем.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 9 января 2020 для Весов Если кто-то обратится к Вам за помощью, не отказывайте этому человеку. И сделайте это не для того, чтобы показать всем окружающим, насколько Вы бескорыстны. Для этого Вам стоит найти способ, который не подразумевает вовлечения других людей. Да и нужно ли Вам это? Чтобы создать позитивное впечатление о себе, Вам нужно просто быть собой и не придумывать каких-то хитроумных планов.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 января 2020 для Скорпионов Независимо от того, о каких изменениях в Вашей жизни идет речь, сегодня Вы должны ими заняться. Звезды сулят Вам удачу во всех Ваших начинаниях, и они наполнят Вас столь необходимой энергией. Используйте свой шанс и не теряйте времени даром. Если Вы все сделаете правильно, то уже очень скоро будете пожинать плоды своих трудов.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 января 2020 для Стрельцов Если Вы никак не можете добиться прогресса в отношениях с симпатичным Вам человеком, значит Вам нужно быть более романтичными по отношению к нему. Если же второй половинки у Вас нет, постарайтесь относиться более романтично к себе. Возможно, Вам стоит побаловать себя и сделать свою жизнь немного лучше. Вы вольны делать все, что хотите — пользуйтесь этим.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 января 2020 для Козерогов Цель, которую Вы перед собой поставили, достижима, но только в том случае, если Вы будете упорно к ней идти. Придерживайтесь изначального плана, но не забывайте его корректировать в зависимости от меняющейся обстановки. При должном подходе Вы очень скоро будете пожинать плоды своих трудов, так что не ленитесь. При этом Вам следует избегать ветреных людей, которые могут разрушить Ваши планы в силу своей безответственности.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 января 2020 для Водолеев Внезапно повседневная рутина перестанет Вас утомлять. Это хорошая новость, потому что в последние несколько недель все было с точностью до наоборот. С этого дня Ваша жизнь станет весьма увлекательной. Вы сможете получить ответы на все интересующие Вас вопросы и при этом решить какую-то проблему, которая уже давно не дает Вам покоя.